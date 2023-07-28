—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию стартового матча первого тура Немецкой Бундеслиги 2, в котором сыграют «Гамбург» и «Шальке 04». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.