Тур: 1. Стадион: Фолькспаркштадион.
Прогноз на матч от Liveresult
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
41 Меджид Омар
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
История личных встреч
Гамбург
Шальке 04
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.46
Среднее время на гол
68
61
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.85
1.54
Среднее время на гол
48
58
Всего голов
41
39
Голов в среднем за матч
1.58
1.5
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
57
60
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3
Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2
Шпелле Венгаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0
|Команда
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|Команда
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|Команда
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- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гамбург - Шальке 04
Исход игры
Гамбург
55.6% (70)
Ничья
32.5% (41)
Шальке 04
11.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
2:1 Гамбург
31.7% (40)
1:1 Ничья
24.6% (31)
1:0 Гамбург
12.7% (16)
1:2 Шальке 04
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:0 Гамбург
4.8% (6)
3:1 Гамбург
2.4% (3)
0:1 Шальке 04
1.6% (2)
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