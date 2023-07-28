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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Гамбург
 
Позже
Шальке 04
Прогнозы 126
Гамбург 55.6% (70)
X 32.5% (41)
Шальке 04 11.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Шальке 04
2.55
3.80
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандеш
Даниэль
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
15
Амброзиус
Стефан
3
Хайер
Моритц
7
Озтунали
Левин
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
10
Ферай
Иммануэль
1
Мюллер
Мариус
27
Бруннер
Седрик
16
Сиссе
Ибраима
II
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
24
Дрекслер
Доминик
6
Шалленберг
Рон
43
Форсан
Эудраого
19
Караман
Кенан
9
Теродде
Симон
29
Мор
Тобиас
Гамбург
4-3-3
Шальке 04
4-3-3

История личных встреч

Гамбург
Шальке 04

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:3
ТМК
0:4
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
ТМС
2:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.46

Среднее время на гол

68
61

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.85
1.54

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

57
60

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3
Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2
Шпелле Венгаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию стартового матча первого тура Немецкой Бундеслиги 2, в котором сыграют «Гамбург» и «Шальке 04». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гамбург - Шальке 04 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2023, осталось 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 126
Гамбург 55.6% (70)
X 32.5% (41)
Шальке 04 11.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Шальке 04
2.55
3.80
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гамбург - Шальке 04

Исход игры
Гамбург
55.6% (70)
Ничья
32.5% (41)
Шальке 04
11.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
2:1 Гамбург
31.7% (40)
1:1 Ничья
24.6% (31)
1:0 Гамбург
12.7% (16)
1:2 Шальке 04
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:0 Гамбург
4.8% (6)
3:1 Гамбург
2.4% (3)
0:1 Шальке 04
1.6% (2)
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