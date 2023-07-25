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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Гамбург
 
Позже
Шальке 04
Прогнозы 53
Гамбург 66% (35)
X 20.8% (11)
Шальке 04 13.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Шальке 04
2.34
3.75
3.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Гамбург
Шальке 04

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:3
ТМК
0:4
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
ТМС
2:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.46

Среднее время на гол

68
61

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.85
1.54

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

57
60

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3
Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2
Шпелле Венгаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гамбург - Шальке 04 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2023, осталось 2 дня 13 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Гамбург 66% (35)
    X 20.8% (11)
    Шальке 04 13.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гамбург
    Ничья
    Шальке 04
    2.34
    3.75
    3.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гамбург - Шальке 04

    Исход игры
    Гамбург
    66% (35)
    Ничья
    20.8% (11)
    Шальке 04
    13.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    78.85% (41)
    Нет
    21.15% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Гамбург
    41.5% (22)
    1:1 Ничья
    18.9% (10)
    1:0 Гамбург
    13.2% (7)
    1:2 Шальке 04
    11.3% (6)
    2:0 Гамбург
    5.7% (3)
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    Гамбург
    Шальке 04
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