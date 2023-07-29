Тур: 1. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
Ход матча
2'
0:1
13'
1:1
18'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
13
Lukas
Kunze
18
Кель
Ларс
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
-
26 Dave GnaaseЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
28 Florian Bahr
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Россманн ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Оснабрюк
Карлсруэ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Фрайбург-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Ольденбург 2:0 Саарбрюккен - Оснабрюк 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0
Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|2 (1)
|Шальке 04
|Теродде Симон
|1 (2)
|Гамбург
|Жан-Люк Домпе
|1
|Шальке 04
|Оуведжан Томас
|1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|1
|Гамбург
|Озтунали Левин
|1
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1