Тур: 1. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke. Зрители: 15741
0'
0:1
2' ГолВанитцек Марвин
1:1
13' ГолErik Engelhardt
18' Желтая карточкаАйдини Басхким
1:2
36' ГолВанитцек Марвин
52' Желтая карточкаГьямфи Максвелл
2:2
71' ГолТеше Роберт
78' Желтая карточкаВанитцек Марвин
2:3
87' ГолБурнич Дженис
89' Желтая карточкаБурнич Дженис
90' Вторая желтая карточкаАйдини Басхким
90'+6
Ход матча
2'
0:1
13'
1:1
18'
36'
1:2
52'
71'
78'
87'
2:3
89'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 9
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
390 Количество передач 516
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
13
Lukas
Kunze
18
Кель
Ларс
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
-
26 Dave GnaaseЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
28 Florian Bahr
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Россманн ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Оснабрюк
Карлсруэ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теше Роберт
|1
|1
|Erik Engelhardt
|1
|1
|Florian Kleinhansl
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|2
|2
|Бурнич Дженис
|1
|1
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|1
|1
|Гьямфи Максвелл
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Оснабрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Фрайбург-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Ольденбург 2:0 Саарбрюккен - Оснабрюк 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0
Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2
Результаты матчей
Оснабрюк
Карлсруэ
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|2 (1)
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|Шальке 04
|Теродде Симон
|1 (2)
|Оснабрюк
|Теше Роберт
|1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 1
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|1