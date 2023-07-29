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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 15741
Оснабрюк
2:3
Конец матча
Карлсруэ
0'
0:1
2' Гол
Ванитцек Марвин
1:1
13' Гол
Erik Engelhardt
18' Желтая карточка
Айдини Басхким
1:2
36' Гол
Ванитцек Марвин
52' Желтая карточка
Гьямфи Максвелл
2:2
71' Гол
Теше Роберт
78' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
2:3
87' Гол
Бурнич Дженис
89' Желтая карточка
Бурнич Дженис
90' Вторая желтая карточка
Айдини Басхким
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Ванитцек Марвин
13'
Erik Engelhardt
1:1
18'
Айдини Басхким
 
36'
1:2
Ванитцек Марвин
(Небель Пауль)
52'
Гьямфи Максвелл
 
60'
Макридис Хараламбос
Кель Ларс
 
60'
Вридт Квази
Ниманн Ноэль
 
69'
 
Россманн Тим
Зивзивадзе Буду
71'
Теше Роберт
(Florian Kleinhansl)
2:2
78'
Dave Gnaase
Lukas Kunze
 
78'
 
Ванитцек Марвин
82'
 
Бурнич Дженис
Небель Пауль
83'
 
Мариньо Стефано
Шлойзенер Фабиан
87'
2:3
Бурнич Дженис
(Юнг Себастьян)
88'
Конте Кристиан
Erik Engelhardt
 
88'
Ферхук Йон
Теше Роберт
 
89'
 
Бурнич Дженис
90'
 
Байфус Марцель
Штиндль Ларс
90'
Айдини Басхким
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 390 Количество передач 516
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
1
Грилль
Леннарт
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
6
Тальхаммер
Максимилиан
8
Теше
Роберт
7
Ниманн
Ноэль
9
Erik
Engelhardt
18
Кель
Ларс
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
13
Штиндль
Ларс
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
Оснабрюк
4-3-3
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Оснабрюк
Карлсруэ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
2:1
Б3
0:1
Б3
0:0
Б3
2:2
Б3
2:3
Б3
1:1
Б2
2:2
Б2
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теше Роберт 1 1
Erik Engelhardt 1 1
Florian Kleinhansl 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 2 2
Бурнич Дженис 1 1
Юнг Себастьян 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 1 1
Гьямфи Максвелл 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 1 0
Бурнич Дженис 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Оснабрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Фрайбург-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Ольденбург 2:0 Саарбрюккен - Оснабрюк 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0
Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Карлсруэ

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Оснабрюк Теше Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Санкт-Паули Метс Кароль 1
Гамбург Глацель Роберт 1
Весь список
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