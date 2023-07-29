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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Фортуна
0:0
Первый тайм: 30'
Герта
0'

Ход матча

30'
 
Дардаи Палко
Marten Winkler

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Герта
2.45
3.70
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
1
Кристенсен
Оливер
34
Зефёйк
Дейовайсио
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
19
Дуджак
Джереми
22
Marten
Winkler
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
11
Резе
Фабиан
7
Нидерлехнер
Флориан
23
Рихтер
Марко
Фортуна
4-5-1
Герта
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Герта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2
ТК
3:1
Б
4:1
БСМ
2:2
БСМ
1:2
Б2
4:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.44
1.78

Тотал матчей

3.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

36
50

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академия 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1
Герта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2
Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Герта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Фортуна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Фортуна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Герта
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Герта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Оснабрюк Теше Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Санкт-Паули Метс Кароль 1
Гамбург Глацель Роберт 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Герта
2.45
3.70
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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