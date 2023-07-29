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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Фортуна
1:0
Конец матча
Герта
0'
35' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
47' Желтая карточка
Рихтер Марко
1:0
51' Гол
Гинчек Даниэль
80' Желтая карточка
Зоботка Марсель
90' Желтая карточка
Хоффманн Андре
90' Желтая карточка
Takashi Uchino
90'+6

Ход матча

29'
 
Дардаи Палко
Marten Winkler
35'
 
Нидерлехнер Флориан
47'
 
Рихтер Марко
51'
Гинчек Даниэль
(Циммерман Маттиас)
1:0
62'
Сиберт Джамиль
Де Вейс Йорди
 
68'
 
Шерхант Дерри
Нидерлехнер Флориан
69'
Вермейж Винсент
Гинчек Даниэль
 
69'
Yannik Engelhardt
Ийоха Эммануэль
 
78'
 
Bence Dardai
Клеменс Паскаль
80'
Зоботка Марсель
 
85'
Takashi Uchino
Циммерман Маттиас
 
85'
Jona Niemiec
Клаус Феликс
 
90'
Хоффманн Андре
 
90'
Takashi Uchino
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 489 Количество передач 372
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
1
Кристенсен
Оливер
34
Зефёйк
Дейовайсио
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
19
Дуджак
Джереми
22
Marten
Winkler
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
11
Резе
Фабиан
7
Нидерлехнер
Флориан
23
Рихтер
Марко
Фортуна
4-5-1
Герта
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Герта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2
ТК
3:1
Б
4:1
БСМ
2:2
БСМ
1:2
Б2
4:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.44
1.78

Тотал матчей

3.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

36
50

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гинчек Даниэль 1 1
Циммерман Маттиас 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нидерлехнер Флориан 1 0
Рихтер Марко 1 0

Результаты матчей

Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Герта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академия 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1
Герта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2
Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0

Результаты матчей

Фортуна
Герта

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Оснабрюк Теше Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Фортуна Хоффманн Андре 1
Санкт-Паули Метс Кароль 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Нидерлехнер Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Marten Winkler уходит с поля. Дардаи Палко выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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