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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Веен Висбаден
0:0
Первый тайм: 19'
Магдебург
0'
8' Желтая карточка
Leon Bell

Ход матча

8'
 
Leon Bell

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Магдебург
3.05
3.70
2.37
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
27
Рибле
Нико
6
Фехнер
Джино
7
Хессер
Робин
20
Hyun-ju
Lee
30
Фроэзе
Кианз
33
Айдэйл
Джон
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
5
Лоуренс
Джеймс
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
6
Daniel
Elfadli
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
10
Jason
Ceka
Веен Висбаден
3-4-1-2
Магдебург
4-2-1-3

История личных встреч

Веен Висбаден
Магдебург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б3
3:1
Б3
2:4
Б3
1:0
Б3
1:2
Б3
1:2
Б3
0:0
Б3
0:0
Б3
0:3
Б3
0:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
75

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5
Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2 Веен Висбаден - Саарбрюккен 0:2 Веен Висбаден - Ингольштадт 4:1
Магдебург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0
СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Карлсруэ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ганновер 96
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Веен Висбаден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Магдебург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Санкт-Паули
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оснабрюк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Ганновер 96
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Веен Висбаден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оснабрюк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Эльвeрсберг
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Магдебург
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Карлсруэ
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Магдебург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Санкт-Паули
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Карлсруэ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ганновер 96
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веен Висбаден
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайзерслаутерн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оснабрюк
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Гамбург Жан-Люк Домпе 1
Шальке 04 Оуведжан Томас 1
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Гамбург Глацель Роберт 1
Гамбург Озтунали Левин 1
Гамбург Хайер Моритц 1
Шальке 04 Шалленберг Рон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Leon Bell получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Магдебург
3.05
3.70
2.37
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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