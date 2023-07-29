Тур: 1. Стадион: Брита-Арена.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
8'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
27
Рибле
Нико
20
Hyun-ju
Lee
30
Фроэзе
Кианз
33
Айдэйл
Джон
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
10
Jason
Ceka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Чатич АмарПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
-
22 Amin Farouk
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
10 Jason CekaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
40 Robert Kampa
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Веен Висбаден
Магдебург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
75
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5
Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2 Веен Висбаден - Саарбрюккен 0:2 Веен Висбаден - Ингольштадт 4:1
Магдебург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0
СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|2 (1)
|Шальке 04
|Теродде Симон
|1 (2)
|Гамбург
|Жан-Люк Домпе
|1
|Шальке 04
|Оуведжан Томас
|1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|1
|Гамбург
|Озтунали Левин
|1
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1