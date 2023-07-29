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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 7219
Веен Висбаден
1:1
Конец матча
Магдебург
0'
8' Желтая карточка
Leon Bell
0:1
29' Гол
Шулер Лука
49' Желтая карточка
Атик Бариш
50' Желтая карточка
Вукотич Александар
56' Вторая желтая карточка
Вукотич Александар
1:1
62' Гол
Пртайин Иван
90' Желтая карточка
Daniel Elfadli
90'+8

Ход матча

8'
 
Leon Bell
29'
0:1
Шулер Лука
(Jason Ceka)
49'
 
Атик Бариш
50'
Вукотич Александар
 
56'
Пртайин Иван
Айдэйл Джон
 
56'
Вукотич Александар
 
61'
Карстенс Флориан
Фроэзе Кианз
 
62'
Пртайин Иван
(Хессер Робин)
1:1
63'
 
Alexander Nollenberger
Leon Bell
69'
Якобсен Бьярке
Hyun-ju Lee
 
69'
Чатич Амар
Гоппел Теймен
 
72'
 
Арслан Ахмет
Конде Амара
72'
 
Ито Тацуя
Шулер Лука
81'
 
Амаечи Ксавьер
Гнака Силас
90'
 
Daniel Elfadli

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 249 Количество передач 616
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
27
Рибле
Нико
6
Фехнер
Джино
7
Хессер
Робин
20
Hyun-ju
Lee
30
Фроэзе
Кианз
33
Айдэйл
Джон
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
5
Лоуренс
Джеймс
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
6
Daniel
Elfadli
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
10
Jason
Ceka
Веен Висбаден
3-4-1-2
Магдебург
4-2-1-3

История личных встреч

Веен Висбаден
Магдебург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б3
3:1
Б3
2:4
Б3
1:0
Б3
1:2
Б3
1:2
Б3
0:0
Б3
0:0
Б3
0:3
Б3
0:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
75

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 1 1
Хессер Робин 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 1 1
Jason Ceka 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 1 1
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 1 0
Leon Bell 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Веен Висбаден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5
Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2 Веен Висбаден - Саарбрюккен 0:2 Веен Висбаден - Ингольштадт 4:1
Магдебург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0
СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2

Результаты матчей

Веен Висбаден
Магдебург

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Оснабрюк Теше Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Санкт-Паули Метс Кароль 1
Гамбург Глацель Роберт 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Атик Бариш получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Jason Ceka сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Шулер Лука бьет в цель!
    • 8'
      Leon Bell получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Веен Висбаден 1:1 Магдебург онлайн

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