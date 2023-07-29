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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Кайзерслаутерн
0:0
Первый тайм: 19'
Санкт-Паули
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Санкт-Паули
3.30
3.68
2.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Луте
Андреас
37
Дурм
Эрик
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
21
Цук
Хендрик
17
Опоку
Аарон
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
27
Лобингер
Лекс-Тигер
22
Василь
Никола
18
Медич
Яков
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
10
Хартель
Марсель
7
Ирвайн
Джексон
21
Рицка
Ларс
24
Меткалф
Коннор
19
Альберс
Андреас
26
Elias
Saad
Кайзерслаутерн
4-5-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Санкт-Паули

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
5:2
Б2
1:2
Б2
0:2
ТМК
1:0
Б2
1:3
Б2
2:3
Б2
4:1
Б2
1:2
Б2
1:0
Б
2:0
Б
1:0
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
4:2
Б2
4:1
Б2
2:0

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2
1.1

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.09

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
82

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1
Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Карлсруэ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ганновер 96
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Веен Висбаден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Магдебург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Санкт-Паули
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оснабрюк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Ганновер 96
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Веен Висбаден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оснабрюк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Эльвeрсберг
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Магдебург
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Карлсруэ
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Магдебург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Санкт-Паули
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Карлсруэ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ганновер 96
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веен Висбаден
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайзерслаутерн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оснабрюк
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Гамбург Жан-Люк Домпе 1
Шальке 04 Оуведжан Томас 1
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Гамбург Глацель Роберт 1
Гамбург Озтунали Левин 1
Гамбург Хайер Моритц 1
Шальке 04 Шалленберг Рон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Санкт-Паули
3.30
3.68
2.58
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