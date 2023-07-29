Тур: 1. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 40000
1:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаТомяк Борис
0:1
51' ГолElias Saad
54' Желтая карточкаМетс Кароль
1:1
66' ГолАхе Рагнар
1:2
75' ПенальтиХартель Марсель
90' Желтая карточкаЦолински Бен
90'+7
Ход матча
45'
51'
0:1
54'
66'
1:1
75'
1:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
437 Количество передач 434
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
37
Дурм
Эрик
33
Эльведи
Ян
21
Цук
Хендрик
17
Опоку
Аарон
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
18
Медич
Яков
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Philipp Treu
-
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Санкт-Паули
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2
1.1
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.78
1.09
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
82
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|1
|1
|Редондо Кенни
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Saad
|1
|1
|Хартель Марсель
|1 (1)
|1
|Ирвайн Джексон
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цолински Бен
|1
|0
|Томяк Борис
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метс Кароль
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1
Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Санкт-Паули
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|2 (1)
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|Шальке 04
|Теродде Симон
|1 (2)
|Оснабрюк
|Теше Роберт
|1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 1
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|1