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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 40000
Кайзерслаутерн
1:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
45' Желтая карточка
Томяк Борис
0:1
51' Гол
Elias Saad
54' Желтая карточка
Метс Кароль
1:1
66' Гол
Ахе Рагнар
1:2
75' Пенальти
Хартель Марсель
90' Желтая карточка
Цолински Бен
90'+7

Ход матча

45'
Томяк Борис
 
51'
0:1
Elias Saad
(Ирвайн Джексон)
54'
 
Метс Кароль
61'
Пухач Тымотеуш
Цук Хендрик
 
61'
Ахе Рагнар
Лобингер Лекс-Тигер
 
63'
 
Oladapo Afolayan
Меткалф Коннор
66'
Ахе Рагнар
(Редондо Кенни)
1:1
72'
Хёршер Филипп
Редондо Кенни
 
72'
Цолински Бен
Опоку Аарон
 
75'
1:2
Хартель Марсель
77'
Клемент Филипп
Рашль Тобиас
 
78'
 
Philipp Treu
Рицка Ларс
78'
 
Валь Хауке
Альберс Андреас
87'
 
Синани Данел
Elias Saad
90'
Цолински Бен
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 437 Количество передач 434
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Луте
Андреас
37
Дурм
Эрик
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
21
Цук
Хендрик
17
Опоку
Аарон
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
27
Лобингер
Лекс-Тигер
22
Василь
Никола
18
Медич
Яков
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
10
Хартель
Марсель
7
Ирвайн
Джексон
21
Рицка
Ларс
24
Меткалф
Коннор
19
Альберс
Андреас
26
Elias
Saad
Кайзерслаутерн
4-5-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Санкт-Паули

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
5:2
Б2
1:2
Б2
0:2
ТМК
1:0
Б2
1:3
Б2
2:3
Б2
4:1
Б2
1:2
Б2
1:0
Б
2:0
Б
1:0
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
4:2
Б2
4:1
Б2
2:0

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2
1.1

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.09

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
82

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 1 1
Редондо Кенни 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Saad 1 1
Хартель Марсель 1 (1) 1
Ирвайн Джексон 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цолински Бен 1 0
Томяк Борис 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1
Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Санкт-Паули

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Оснабрюк Теше Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Санкт-Паули Метс Кароль 1
Гамбург Глацель Роберт 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Elias Saad бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Томяк Борис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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