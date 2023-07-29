  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 19'
Эльвeрсберг
0'
3' Желтая карточка
Кён Деррик

Ход матча

3'
Кён Деррик
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Эльвeрсберг
2.12
4.00
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
37
Эзех
Бруклин
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
13
Кристиансен
Макс
11
Шауб
Луис
36
Тойхерт
Седрик
16
Нильсен
Ховард
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
13
Коррейя
Марсель
33
Maurice
Neubauer
7
Manuel
Feil
18
Semih
Sahin
31
Якобсен
Торе
8
Jannik
Rochelt
21
Paul
Stock
29
Фагир
Вахид
Ганновер 96
3-4-1-2
Эльвeрсберг
4-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Эльвeрсберг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кён Деррик 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0
Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2
Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2 Ферль - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Галлешер 1:1 Мюнхен-1860 - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Меппен 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Карлсруэ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ганновер 96
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Веен Висбаден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Магдебург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Санкт-Паули
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оснабрюк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Ганновер 96
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Веен Висбаден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оснабрюк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Эльвeрсберг
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Магдебург
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Карлсруэ
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Магдебург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Санкт-Паули
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Карлсруэ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ганновер 96
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веен Висбаден
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайзерслаутерн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оснабрюк
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Гамбург Жан-Люк Домпе 1
Шальке 04 Оуведжан Томас 1
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Гамбург Глацель Роберт 1
Гамбург Озтунали Левин 1
Гамбург Хайер Моритц 1
Шальке 04 Шалленберг Рон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    ГОООООЛ Эльвeрсберг забивает
  • 3'
    Кён Деррик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Эльвeрсберг
2.12
4.00
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ганновер 96
Эльвeрсберг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 