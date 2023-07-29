Тур: 1. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
2:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКён Деррик
0:1
22' ГолКоррейя Марсель
33' Желтая карточкаSemih Sahin
0:2
38' ГолФагир Вахид
1:2
42' ПенальтиТойхерт Седрик
2:2
54' ГолNicolo Tresoldi
73' Желтая карточкаManuel Feil
73' Желтая карточкаЭзех Бруклин
75' Желтая карточкаJannik Rochelt
80' Желтая карточкаНойман Фил
90' Желтая карточкаЯкобсен Торе
90'+6
Ход матча
3'
22'
33'
38'
0:2
42'
1:2
54'
2:2
73'
73'
75'
80'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 9
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
431 Количество передач 399
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
37
Эзех
Бруклин
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
18
Semih
Sahin
31
Якобсен
Торе
21
Paul
Stock
29
Фагир
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Semih SahinПолузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockНападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
35 Антонич НикоЗащитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Ганновер 96
Эльвeрсберг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolo Tresoldi
|1
|1
|Тойхерт Седрик
|1 (1)
|1
|Дем Янник
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррейя Марсель
|1
|1
|Фагир Вахид
|1
|1
|Сикингер Карло
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|1
|0
|Manuel Feil
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Semih Sahin
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0
Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2
Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2 Ферль - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Галлешер 1:1 Мюнхен-1860 - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Меппен 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 2:1
Результаты матчей
Ганновер 96
Эльвeрсберг
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|2 (1)
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|Шальке 04
|Теродде Симон
|1 (2)
|Оснабрюк
|Теше Роберт
|1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 1
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|1