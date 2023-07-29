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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Ганновер 96
2:2
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
3' Желтая карточка
Кён Деррик
0:1
22' Гол
Коррейя Марсель
33' Желтая карточка
Semih Sahin
0:2
38' Гол
Фагир Вахид
1:2
42' Пенальти
Тойхерт Седрик
2:2
54' Гол
Nicolo Tresoldi
73' Желтая карточка
Manuel Feil
73' Желтая карточка
Эзех Бруклин
75' Желтая карточка
Jannik Rochelt
80' Желтая карточка
Нойман Фил
90' Желтая карточка
Якобсен Торе
90'+6

Ход матча

3'
Кён Деррик
 
22'
0:1
Коррейя Марсель
(Сикингер Карло)
29'
Nicolo Tresoldi
Нильсен Ховард
 
33'
 
Semih Sahin
38'
0:2
Фагир Вахид
(Paul Stock)
42'
Тойхерт Седрик
1:2
46'
 
Антонич Нико
Коррейя Марсель
46'
Бёрнер Юлиан
Хальстенберг Марсель
 
54'
Nicolo Tresoldi
(Дем Янник)
2:2
71'
Monju Momuluh
Дем Янник
 
72'
 
Kevin Koffi
Фагир Вахид
73'
 
Manuel Feil
73'
Эзех Бруклин
 
75'
 
Jannik Rochelt
78'
 
Боямба Джозеф
Manuel Feil
80'
Нойман Фил
 
83'
Antonio Foti
Шауб Луис
 
83'
Кунце Фабиан
Кристиансен Макс
 
85'
 
Зикер Арне
Jannik Rochelt
90'
 
Якобсен Торе

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 14
  • 4 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 431 Количество передач 399
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
37
Эзех
Бруклин
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
13
Кристиансен
Макс
11
Шауб
Луис
36
Тойхерт
Седрик
16
Нильсен
Ховард
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
13
Коррейя
Марсель
33
Maurice
Neubauer
7
Manuel
Feil
18
Semih
Sahin
31
Якобсен
Торе
8
Jannik
Rochelt
21
Paul
Stock
29
Фагир
Вахид
Ганновер 96
3-4-1-2
Эльвeрсберг
4-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Эльвeрсберг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 1 1
Тойхерт Седрик 1 (1) 1
Дем Янник 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррейя Марсель 1 1
Фагир Вахид 1 1
Сикингер Карло 0 0
Paul Stock 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 1 0
Кён Деррик 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 1 0
Manuel Feil 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Semih Sahin 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0
Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2
Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2 Ферль - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Галлешер 1:1 Мюнхен-1860 - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Меппен 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 2:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Эльвeрсберг

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Оснабрюк Теше Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Санкт-Паули Метс Кароль 1
Гамбург Глацель Роберт 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ганновер 96 2:2 Эльвeрсберг онлайн

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