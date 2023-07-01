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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зубко Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Бомбардиры внутри турнира
ФК Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коротаев Владислав (KARAT)
|1
|0.11
|Катрич Анатолий
|1
|0.11
|Салимов Роман
|1
|0.11
|Кузькин Дмитрий
|1
|0.11
|Коротаев Владислав
|1
|0.11
|Имаев Руслан (IMAEV)
|1
|0.11
|Катрич Анатолий (KATRICH)
|1
|0.11
|Лобкарев Владимир (KENT)
|0
|0
ФК Бей Беги
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стукалов Фёдор (ФЕДЯ)
|1
|0.11
|Налетов Андрей
|1
|0.11
|Деменьшин Антон (АНТОН КРИШТИАНУ)
|1
|0.11
|Поповицкий Сергей (POP)
|1
|0.11
|Поликарпов Артём (POLIKARP)
|0
|0
Карточки
ФК Амкал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1
|0
|Дубчак Никита (DUBINHO)
|1
|0
ФК Бей Беги
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуляк Данил (ШУЛЯ)
|1
|0
|Арсланов Амиран (AMA)
|1
|0
|Алексанян Артак (АРТ)
|1
|0
|Данильянц Максим (ДЕСАНТНИК)
|1
|0
|Поликарпов Артём (POLIKARP)
|1
|0
|Поповицкий Сергей (POP)
|1
|0
Результаты матчей
ФК Амкал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ФК Бей Беги
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
0
ФК Амкал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФК Бей Беги
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
ФК Амкал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
ФК Бей Беги
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Амкал
(17 матчей)
58.8%
5.9%
35.3%
10 побед 1 ничья 6 поражений
2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0
ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
ФК Бей Беги
(9 матчей)
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 поражений
Результаты матчей
ФК Амкал
ФК Бей Беги
Точный счет
1:2
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:6
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ФК Амкал
ФК Бей Беги
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
33
22
33
22
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
41
12
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
36
45
27
27
18
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|19 - 10
|11
|3.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|12 - 18
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 14
|7
|4.
|6
|1
|0
|5
|8 - 23
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|22 - 7
|16
|3.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 18
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|11 - 18
|4
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|11
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 9
|8
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|11 - 9
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|8
|2.
|Заявка
|0
|-
|0
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|7
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|22 - 7
|16
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|7
|4.
|4
|1
|1
|2
|10 - 10
|4
Группа D
|ФК Родина Медиа
|Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)
|2
|ФК Матч
|Горбанец Андрей (GARBA)
|2
|ФК Дружина
|Узома-Роланд Кинг (KING)
|1 (1)
|ФК Амкал
|Коротаев Владислав (KARAT)
|1 (1)
|ФК Бей Беги
|Стукалов Фёдор (ФЕДЯ)
|1 (1)
|ФК Народная Команда
|Митрога Дмитрий (MITROGA)
|1 1
|ФК Дружина
|Колычев Сергей (КОЛЫЧЕВ)
|1 1
|ФК Дружина
|Манько Валерий (МАНЬКО)
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1
|ФК Дружина
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1