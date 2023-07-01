Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня нам предстоит следить за событиями матча за бронзовые награды Медийной футбольной лиги. Встречаются "Амкал" и "Бей Беги". Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин.

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Любопытный факт. В прошлом сезоне "Амкал" уже играл в Кубке России. В первом раунде, 1/256 финала, команда Попкова прошла "Зоркий-Красногорск", обыграв их в серии пенальти 8:7 (основное время 1:1). Следом, в 1/128, "Амкал" обыграл на выезде "Тверь" 1:0. В 1/64 финала "Амкал" уступил в серии пенальти "Звезде" из Санкт-Петербурга 4:2 (основное время 2:2). Полупрофессионалы могут наделать шуму!