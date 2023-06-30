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  5. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2023

РОССИЯ: Медийная футбольная лига (WINLINE MFL)

ФК Амкал
 
Позже
ФК Бей Беги

Бомбардиры внутри турнира

ФК Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Владислав (KARAT) 1 0.11
Катрич Анатолий 1 0.11
Салимов Роман 1 0.11
Кузькин Дмитрий 1 0.11
Коротаев Владислав 1 0.11
Имаев Руслан (IMAEV) 1 0.11
Катрич Анатолий (KATRICH) 1 0.11
Лобкарев Владимир (KENT) 0 0
ФК Бей Беги
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стукалов Фёдор (ФЕДЯ) 1 0.11
Налетов Андрей 1 0.11
Деменьшин Антон (АНТОН КРИШТИАНУ) 1 0.11
Поповицкий Сергей (POP) 1 0.11
Поликарпов Артём (POLIKARP) 0 0

Карточки

ФК Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 0
Дубчак Никита (DUBINHO) 1 0
ФК Бей Беги
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуляк Данил (ШУЛЯ) 1 0
Арсланов Амиран (AMA) 1 0
Алексанян Артак (АРТ) 1 0
Данильянц Максим (ДЕСАНТНИК) 1 0
Поликарпов Артём (POLIKARP) 1 0
Поповицкий Сергей (POP) 1 0

Результаты матчей

ФК Амкал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ФК Бей Беги
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
0
ФК Амкал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФК Бей Беги
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
ФК Амкал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
ФК Бей Беги
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Амкал
(17 матчей)
58.8%
5.9%
35.3%
10 побед 1 ничья 6 поражений
2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0
ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
ФК Бей Беги
(9 матчей)
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 поражений
ФК Бей Беги - ФК Родина Медиа 0:3 ФК Сахалинец - ФК Бей Беги 1:2 ФК Бей Беги - ФК Матч 3:2 ФК Народная Команда - ФК Бей Беги 0:1
ФК Деньги - ФК Бей Беги 0:1 ФК Родина Медиа - ФК Бей Беги 3:1 ФК Бей Беги - ФК Титан 4:6 ФК БроукБойз - ФК Бей Беги 5:0 ФК Бей Беги - FC Fight Nights 1:4

Результаты матчей

ФК Амкал
ФК Бей Беги

Точный счет

1:2
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:6
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ФК Амкал
ФК Бей Беги

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5
2
2
3
3
2.5
2
2
2
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
1
4
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
4
5
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сахалинец
 Заявка 6 3 2 1 11 - 3 12
2.
ФК 10
 Заявка 6 3 2 1 19 - 10 11
3.
ФК Дружина
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 7
4.
ФК Деньги
 6 1 1 4 12 - 18 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Козлы
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 12
2.
ФК Амкал
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
3.
ФК Народная Команда
 Заявка 6 2 0 4 6 - 14 7
4.
ФК Эгриси
 6 1 0 5 8 - 23 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК БроукБойз
 Заявка 6 5 0 1 13 - 6 17
2.
ФК Титан
 Заявка 6 5 1 0 22 - 7 16
3.
ФК Бей Беги
 Заявка 6 2 0 4 8 - 18 7
4.
FC Fight Nights
 6 1 1 4 11 - 18 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Матч
 Заявка 6 3 1 2 15 - 6 11
2.
2DROTS
 Заявка 6 3 0 3 11 - 10 11
3.
ФК Родина Медиа
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
4.
FC Bus
 6 2 1 3 8 - 10 7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сахалинец
 Заявка 5 3 1 1 9 - 1 11
2.
ФК 10
 Заявка 5 2 2 1 14 - 9 8
3.
ФК Дружина
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
ФК Деньги
 4 1 1 2 11 - 9 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Козлы
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 8
2.
ФК Амкал
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
3.
ФК Народная Команда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
4.
ФК Эгриси
 3 0 0 3 1 - 13 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК БроукБойз
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 8
2.
ФК Титан
 Заявка 0 - 0
3.
ФК Бей Беги
 Заявка 2 0 0 2 5 - 10 0
4.
FC Fight Nights
 2 0 0 2 1 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
2DROTS
 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 8
2.
ФК Родина Медиа
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ФК Матч
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
FC Bus
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК 10
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ФК Дружина
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 3
3.
ФК Сахалинец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
ФК Деньги
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Народная Команда
 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 7
2.
ФК Козлы
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ФК Эгриси
 3 1 0 2 7 - 10 4
4.
ФК Амкал
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Титан
 Заявка 6 5 1 0 22 - 7 16
2.
ФК БроукБойз
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
ФК Бей Беги
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 7
4.
FC Fight Nights
 4 1 1 2 10 - 10 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
FC Bus
 5 2 1 2 7 - 8 7
2.
ФК Матч
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 5
3.
2DROTS
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
ФК Родина Медиа
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1

Топ бомбардиров
ФК Родина Медиа Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) 2
ФК Матч Горбанец Андрей (GARBA) 2
ФК Дружина Узома-Роланд Кинг (KING) 1 (1)
ФК Амкал Коротаев Владислав (KARAT) 1 (1)
ФК Бей Беги Стукалов Фёдор (ФЕДЯ) 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Народная Команда Митрога Дмитрий (MITROGA) 1 1
ФК Дружина Колычев Сергей (КОЛЫЧЕВ) 1 1
ФК Дружина Манько Валерий (МАНЬКО) 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1
ФК Дружина Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Амкал - ФК Бей Беги от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2023, осталось 22 часа 8 минут.



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