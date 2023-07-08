Форвард ЦСКА Антон Заболотный получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Евгений Кукуляк сегодня не собирается слушать претензии от футболистов даже в Братском Кубке.

Чалов из центра поля выполнил передачу на ход Заболотному по правой половине поля, Антон сразу же выполнил передачу на ход Карраскалю к радиусу штрафной площади, Хорхе в итоге вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Ферни грамотно блокировал попытку.

Сейду Думбия должен будет выйти на поле в составе ЦСКА на третий тайм, посмотрим, сколько времени проведёт на поле этот значимый в былые времена форвард "армейцев", который уже набрал вес.

Вновь игроки ЦСКА разыграли неплохую комбинацию в штрафной площади "Динамо", которая завершилась ударом в касание по воротам в исполнении Карраскаля, Скопинцев грамотно заблокировал попытку.

Гаич получил мяч на левом углу штрафной площади во второй фазе атаки, Адольфо пробил по воротам, активный в защите Скопинцев успел подставить ногу, мяч в итоге ушёл на угловой.

Гаич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, далее уже последовала скидка в центр штрафной площади, где никто из игроков ЦСКА не смог завершить момент ударом по воротам.

Начинается второй тайм. Сейчас ЦСКА конечно же должен сыграть первым номером, чтобы отыграть хотя бы один мяч. Как раз уже тренеры обеих команд готовят замены.

Угловой у ворот ЦСКА. Гладышев выполнил подачу в центр штрафной площади, пока что при стандартах у ворот соперника у игроков "Динамо" не получается зацепиться за мяч.

Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади ЦСКА, Дивеев поставил корпус Нгамалё, мяч в итоге оказался у Акинфеева, а форвард "Динамо" оказался на газоне, но Евгений Кукуляк нарушения правил не зафиксировал.

Ещё одну замену провёл после первого перерыва Владимир Федотов. Вместо Никиты Ермакова на поле вышел Хорхе Карраскаль.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский ЦСКА в Братском Кубке уступает "Динамо" со счётом 0:1. Однако, впереди ещё целый час игрового времени, где всё может измениться.

В кипер-челлендже сильнее оказались Будачёв и Купцов. Между вратарями были различные удары с не очень большой дистанции, а также разыгровки, они сразу вдвоём были в воротах, что как раз и добавляло трудностей. В итоге второй тайм, который будет также длиться 30 минут, "Динамо" начнёт уже со счётом 2:0.

Попытались игроки ЦСКА вновь по правому флангу провести быструю атаку за счёт паса в одно касание, но плотную оборону "Динамо" пройти не удалось.

По динамике сегодня для товарищеского матча команды смотрятся довольно неплохо, учитывая, что начало нового сезона совсем скоро, это не может не радовать.

Гаич при развитии атаки по правой половине поля уткнулся в соперника и оказался на газоне, но Евгений Кукуляк не дал свистка.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Гладышев!!! После неудачной атаки ЦСКА "Динамо" удалось провести контратаку, которая завершилась голом. От штрафной площади "Динамо" последовал вынос к центральному кругу, Гладышев оторвался от Агапова и убежал один на один с Акинфеевым, Ярослав уверенно "раскачал" Акинфеева и отправил мяч в сетку.

Агапов по итогам борьбы за мяч с Гладышевым получил повреждение, в составе ЦСКА быстро готовится замена.

Каптан ЦСКА Игорь Акинфеев также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение по итогам пропущенного мяча.

Угловой у ворот ЦСКА. Захарян выполнил подачу в центр штрафной площади, "армейцы" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Ермаков на своей половине поля пошёл в довольно опасный подкат, постепенно под конец первого тайма страсти на поле начинают закипать.

Челлендж для молодых вратарей теперь уже приобрёл для ЦСКА дополнительный смысл, выходить на второй тайм будет не очень приятно "армейцев" с отставанием в два мяча.

19' Мухин прошёл вперёд по правой половине поля, Захарян грамотно отработал в обороне и не позволил Максиму создать голевой момент.

18' Игроки "Динамо" теперь уже пытаются играть чуть более активно впереди, но футболисты ЦСКА достаточно грамотно работают в обороне.

17' Интересные активности впереди конечно же, за победу в челленджах каждая команда получил на свой счёт дополнительный гол, вот такие вот интересные правила для товарищеского Кубка.

16' Половина первого тайма у нас уже позади, небольшую поправку внесли организаторы, будет три тайма по 30 минут. Вскоре у нас будет кипер-челлендж, где Тороп и Шайхутдинов проверят свои силы против Будачёва и Купцова.

15' Дивеев со стандарта решил пробить по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Динамо", которую грамотно выстроил Шунин.

14' Фомин на правой половине поля нарушил правила против активного Заболотного. Игроки ЦСКА заработали относительно неплохой стандарт.

13' Акинфеев от линии своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд к линии штрафной площади соперника, Заболотный под давлением Фернандеса едва не зацепился за мяч, но всё же создать голевой момент Антону не удалось.

12' ЦСКА пока что перехватил контроль над мячом, в центре поля "армейцы" держат его, а вот с продвижением вперёд есть проблемы.

11' Захарян при входе в штрафную площадь с левого фланга налетел на Виллиана, Евгений Кукуляк вполне справедливо показал, что нужно играть дальше.

10' Много сегодня есть поводов вспомнить болельщикам ЦСКА и "Динамо" былые времена, на Братский Кубок приехали Сейду Думбия и Кевин Кураньи.

9' Зделар с левой половины поля сместился немного в центр, а затем Саша пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

8' Болельщики ЦСКА на домашнем стадионе активно гонят свою команду вперёд, "армейцы" как раз сейчас начинают попытки сыграть первым номером.

7' Зделар выполнил заброс с правой половины поля в центр штрафной площади, Заболотный сбросил мяч чуть назад на Дивеева, Игорь сразу же пробил по воротам, Фомин грамотно заблокировал попытку.

6' Гаич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих владений.

5' Быструю атаку по правой половине поля провели игроки ЦСКА, которая завершилась передачей в штрафную площадь на Заболотного, Антон в итоге заработал угловой для своей команды.

4' Временами стараются игроки ЦСКА уже идти в прессинг и давить на ворота Антона Шунина, голкипер "Динамо" в таком матче не против сыграть на публику, пока без грубых ошибок.

3' Нгамалё в завершении атаки по левому флангу выполнил передачу к линии штрафной площади на левый угол штрафной площади, Тюкавин немного неудачно обработал мяч, в итоге отскок был неудачным и завершить момент ударом по воротам Константин не смог.

2' Сегодня для болельщиков будет на этом матче множество активностей, а также планируется, что будут и различные челленджи на очки.