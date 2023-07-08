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  4. BetBoom Братский Кубок 2023

РОССИЯ: BetBoom Братский Кубок

Стадион: .
ЦСКА Москва
0:2
Второй тайм: 45'
Динамо Москва
0'
0:1
33' Гол

Ход матча

33'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Динамо Москва
4.10
3.92
3.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
ЦСКА Москва
Динамо Москва

История личных встреч

ЦСКА Москва
Динамо Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

34 матча

29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.6%
50%
32.4%
6 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

37
41

Голов в среднем за матч

1.09
1.21

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

82
74

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2

Топ бомбардиров
Динамо Москва Гладышев Ярослав 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    42'
    Гаич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, далее уже последовала скидка в центр штрафной площади, где никто из игроков ЦСКА не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 41'
    Гаич получил мяч на левом углу штрафной площади во второй фазе атаки, Адольфо пробил по воротам, активный в защите Скопинцев успел подставить ногу, мяч в итоге ушёл на угловой. 
  • 40'
    Вновь игроки ЦСКА разыграли неплохую комбинацию в штрафной площади "Динамо", которая завершилась ударом в касание по воротам в исполнении Карраскаля, Скопинцев грамотно заблокировал попытку. 
  • 39'
    Сейду Думбия должен будет выйти на поле в составе ЦСКА на третий тайм, посмотрим, сколько времени проведёт на поле этот значимый в былые времена форвард "армейцев", который уже набрал вес. 
  • Желтая карточка
    38'
    Фланговый защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге. 
  • 37'
    Чалов из центра поля выполнил передачу на ход Заболотному по правой половине поля, Антон сразу же выполнил передачу на ход Карраскалю к радиусу штрафной площади, Хорхе в итоге вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Ферни грамотно блокировал попытку. 
  • Желтая карточка
    36'
    Форвард ЦСКА Антон Заболотный получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Евгений Кукуляк сегодня не собирается слушать претензии от футболистов даже в Братском Кубке. 
  • Замена
    35'
    Ещё одну замену провёл после первого перерыва Владимир Федотов. Вместо Никиты Ермакова на поле вышел Хорхе Карраскаль. 
  • Судья
    34'
    Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади ЦСКА, Дивеев поставил корпус Нгамалё, мяч в итоге оказался у Акинфеева, а форвард "Динамо" оказался на газоне, но Евгений Кукуляк нарушения правил не зафиксировал. 
  • Угловой
    33'
    Угловой у ворот ЦСКА. Гладышев выполнил подачу в центр штрафной площади, пока что при стандартах у ворот соперника у игроков "Динамо" не получается зацепиться за мяч. 
  • Замена
    32'
    В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Виллиана на поле вышел Егор Носков. 
  • Второй тайм начался
    31'
    Начинается второй тайм. Сейчас ЦСКА конечно же должен сыграть первым номером, чтобы отыграть хотя бы один мяч. Как раз уже тренеры обеих команд готовят замены. 
  • Первый тайм
  • В кипер-челлендже сильнее оказались Будачёв и Купцов. Между вратарями были различные удары с не очень большой дистанции, а также разыгровки, они сразу вдвоём были в воротах, что как раз и добавляло трудностей. В итоге второй тайм, который будет также длиться 30 минут, "Динамо" начнёт уже со счётом 2:0. 
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский ЦСКА в Братском Кубке уступает "Динамо" со счётом 0:1. Однако, впереди ещё целый час игрового времени, где всё может измениться. 
  • Дополнительное время
    30'
    Одну минуту добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма. 
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    • 29'
      Челлендж для молодых вратарей теперь уже приобрёл для ЦСКА дополнительный смысл, выходить на второй тайм будет не очень приятно "армейцев" с отставанием в два мяча. 
    • 28'
      Ермаков на своей половине поля пошёл в довольно опасный подкат, постепенно под конец первого тайма страсти на поле начинают закипать. 
    • Угловой
      27'
      Угловой у ворот ЦСКА. Захарян выполнил подачу в центр штрафной площади, "армейцы" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Желтая карточка
      26'
      Каптан ЦСКА Игорь Акинфеев также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение по итогам пропущенного мяча. 
    • Замена
      25'
      В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Ильи Агапова на поле вышел Кирилл Набабкин. 
    • Травма, повреждение
      24'
      Агапов по итогам борьбы за мяч с Гладышевым получил повреждение, в составе ЦСКА быстро готовится замена. 
    • Описание гола
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Гладышев!!! После неудачной атаки ЦСКА "Динамо" удалось провести контратаку, которая завершилась голом. От штрафной площади "Динамо" последовал вынос к центральному кругу, Гладышев оторвался от Агапова и убежал один на один с Акинфеевым, Ярослав уверенно "раскачал" Акинфеева и отправил мяч в сетку. 
    • 22'
      Гаич при развитии атаки по правой половине поля уткнулся в соперника и оказался на газоне, но Евгений Кукуляк не дал свистка. 
    • 21'
      По динамике сегодня для товарищеского матча команды смотрятся довольно неплохо, учитывая, что начало нового сезона совсем скоро, это не может не радовать. 
    • 20'
      Попытались игроки ЦСКА вновь по правому флангу провести быструю атаку за счёт паса в одно касание, но плотную оборону "Динамо" пройти не удалось. 
    • 19'
      Мухин прошёл вперёд по правой половине поля, Захарян грамотно отработал в обороне и не позволил Максиму создать голевой момент. 
    • 18'
      Игроки "Динамо" теперь уже пытаются играть чуть более активно впереди, но футболисты ЦСКА достаточно грамотно работают в обороне. 
    • 17'
      Интересные активности впереди конечно же, за победу в челленджах каждая команда получил на свой счёт дополнительный гол, вот такие вот интересные правила для товарищеского Кубка. 
    • 16'
      Половина первого тайма у нас уже позади, небольшую поправку внесли организаторы, будет три тайма по 30 минут. Вскоре у нас будет кипер-челлендж, где Тороп и Шайхутдинов проверят свои силы против Будачёва и Купцова. 
    • 15'
      Дивеев со стандарта решил пробить по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Динамо", которую грамотно выстроил Шунин. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Фомин на правой половине поля нарушил правила против активного Заболотного. Игроки ЦСКА заработали относительно неплохой стандарт. 
    • 13'
      Акинфеев от линии своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд к линии штрафной площади соперника, Заболотный под давлением Фернандеса едва не зацепился за мяч, но всё же создать голевой момент Антону не удалось. 
    • 12'
      ЦСКА пока что перехватил контроль над мячом, в центре поля "армейцы" держат его, а вот с продвижением вперёд есть проблемы. 
    • Судья
      11'
      Захарян при входе в штрафную площадь с левого фланга налетел на Виллиана, Евгений Кукуляк вполне справедливо показал, что нужно играть дальше. 
    • 10'
      Много сегодня есть поводов вспомнить болельщикам ЦСКА и "Динамо" былые времена, на Братский Кубок приехали Сейду Думбия и Кевин Кураньи. 
    • 9'
      Зделар с левой половины поля сместился немного в центр, а затем Саша пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 8'
      Болельщики ЦСКА на домашнем стадионе активно гонят свою команду вперёд, "армейцы" как раз сейчас начинают попытки сыграть первым номером. 
    • 7'
      Зделар выполнил заброс с правой половины поля в центр штрафной площади, Заболотный сбросил мяч чуть назад на Дивеева, Игорь сразу же пробил по воротам, Фомин грамотно заблокировал попытку. 
    • Угловой
      6'
      Гаич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих владений. 
    • 5'
      Быструю атаку по правой половине поля провели игроки ЦСКА, которая завершилась передачей в штрафную площадь на Заболотного, Антон в итоге заработал угловой для своей команды. 
    • 4'
      Временами стараются игроки ЦСКА уже идти в прессинг и давить на ворота Антона Шунина, голкипер "Динамо" в таком матче не против сыграть на публику, пока без грубых ошибок. 
    • 3'
      Нгамалё в завершении атаки по левому флангу выполнил передачу к линии штрафной площади на левый угол штрафной площади, Тюкавин немного неудачно обработал мяч, в итоге отскок был неудачным и завершить момент ударом по воротам Константин не смог. 
    • 2'
      Сегодня для болельщиков будет на этом матче множество активностей, а также планируется, что будут и различные челленджи на очки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня команды будут играть четыре тайма по 30 минут. Будем надеяться, что футболисты покажут яркий и интересный футбол. 
    • До матча
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на первом матче Братского Кубка между московскими ЦСКА и "Динамо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    4.10
    3.92
    3.55
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва онлайн

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