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РОССИЯ: BetBoom Братский Кубок

Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Динамо Москва
2.08
3.92
3.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult

История личных встреч

ЦСКА Москва
Динамо Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

34 матча

29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.6%
50%
32.4%
6 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

37
41

Голов в среднем за матч

1.09
1.21

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

82
74

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2023, осталось 8 часов 17 минут.



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    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.08
    3.92
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Динамо Москва онлайн

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