Макаров получил передачу на ход по правому флангу от Смолова, Денис сыграл немного сумбурно, но всё же выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лукин оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой.

Лесовой с углового выполнил подачу практически в центр вратарской, Тороп уверенно пошёл на мяч, Норманн всё же также до последнего пытался головой пробить по воротам, в итоге Матиас нарушил правила.

Норманн в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Яковлева. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Арбузов продолжает разгонять атаки по левому флангу, далее Ярослав сделал смещение к боковой линии штрафной площади и выполнил передачу к радиусу штрафной, Бандикян в подкате протолкнул мяч чуть в сторону на Лукина, Матвей сразу же пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил жёлтую карточку за срыв атаки. Глебов нарушил правила против Лаксальта в центре поля, который пытался убежать вперёд по левому флангу.

Удалось "Динамо" провести атаку по правой половине поля, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади на ход Грулёву, Лукин оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Бандикян с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Яковлева, Лаксальт выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его на угловой.

Мендес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гайч выиграл верховую борьбу за мяч и головой пробил по воротам, мяч полетел вновь выше цели.

Быстрый Глебов совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем уже от линии штрафной площади под давлением соперника Кирилл пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Арбузов с левого фланга выполнил ещё одну подачу к дальнему углу вратарской, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Бандикян получил по ногам на левом фланге у штрафной площади "Динамо". Игроки ЦСКА тщательно готовятся к стандарту.

Мендес со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Яковлев выиграл борьбу за мяч у Лепского и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Сегодня у "Динамо" конечно же куда более содержательный состав, но по активности как раз лучше молодые "армейцы".

Арбузов попытался в очередной раз совершить проход вперёд по левому флангу, но в борьбе с Макаровым Ярослав потерял мяч.

8' После активного начала ЦСКА постепенно немного сбавил обороты, но всё же "армейцы" пока что больше времени работают с мячом.

7' Болельщиков на "ВТБ-Арене" сегодня довольно много, они активно гонят "Динамо" вперёд и ждут второго подряд успеха от своих любимцев.

6' Угловой заработали игроки "Динамо". Первый стандарт в этом матче команда Марцела Лички разыграла не очень удачно, после борьбы мяч был выбит к радиусу штрафной площади, Лаксальт пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.

5' Сегодня игроки ЦСКА настроены очень серьёзно. Вновь "армейцы" провели атаку, которая завершилась ударом по воротам. Мендес с правого фланга от центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Гайч выиграл борьбу за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

4' Сегодня у нас также будет три тайма по тридцать минут, а в перерывах болельщиков будут ждать интересные челленджи. Они при этом будут такие же, что и вчера.

3' Арбузов совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Ярослав немного сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

2' И сразу же в составе "Динамо" произошла символическая замена. Вместо Кевина Кураньи на поле вышел Вячеслав Грулёв.