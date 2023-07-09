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  4. BetBoom Братский Кубок 2023

РОССИЯ: BetBoom Братский Кубок

Стадион: .
Динамо Москва
0:1
Идёт матч
ЦСКА Москва

Ход матча

29'
0:1
_Gaicha A
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.75
4.00
2.37
Все Коэффициенты
Динамо Москва
ЦСКА Москва

История личных встреч

Динамо Москва
ЦСКА Москва

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

35 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.3%
48.6%
17.1%
12 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

BБК
0:5
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

19
29

Голов в среднем за матч

1.19
1.53

Среднее время на гол

75
58

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

0.95
1.06

Среднее время на гол

95
84

Всего голов

37
46

Голов в среднем за матч

1.06
1.31

Тотал матчей

2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

85
68

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазурин Андрей 1 0.5
Захарян Арсен 1 0.5
Гладышев Ярослав 1 0.5
Тюкавин Константин 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепский Иван 0 1
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинфеев Игорь 1 0
Заболотный Антон 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4
Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1
Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0

Результаты матчей

Динамо Москва
ЦСКА Москва

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Динамо Москва Мазурин Андрей 1
Динамо Москва Захарян Арсен 1
Динамо Москва Гладышев Ярослав 1
Динамо Москва Тюкавин Константин 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Лепский Иван 1
ЦСКА Москва Акинфеев Игорь 1
ЦСКА Москва Заболотный Антон 1
ЦСКА Москва Зайнутдинов Бактиёр 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Фланговый защитник "Динамо" Александр Кутицкий получил жёлтую карточку за срыв атаки. Кутицкий на правом фланге нарушил правила против быстрого Глебова. 
  • 22'
    Удалось "Динамо" провести атаку по правой половине поля, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади на ход Грулёву, Лукин оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Желтая карточка
    21'
    Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил жёлтую карточку за срыв атаки. Глебов нарушил правила против Лаксальта в центре поля, который пытался убежать вперёд по левому флангу. 
  • 20'
    Арбузов продолжает разгонять атаки по левому флангу, далее Ярослав сделал смещение к боковой линии штрафной площади и выполнил передачу к радиусу штрафной, Бандикян в подкате протолкнул мяч чуть в сторону на Лукина, Матвей сразу же пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 19'
    Норманн в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Яковлева. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    18'
    Лесовой с углового выполнил подачу практически в центр вратарской, Тороп уверенно пошёл на мяч, Норманн всё же также до последнего пытался головой пробить по воротам, в итоге Матиас нарушил правила.
  • 17'
    Макаров получил передачу на ход по правому флангу от Смолова, Денис сыграл немного сумбурно, но всё же выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лукин оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой. 
  • 16'
    Арбузов попытался в очередной раз совершить проход вперёд по левому флангу, но в борьбе с Макаровым Ярослав потерял мяч. 
  • 15'
    Сегодня у "Динамо" конечно же куда более содержательный состав, но по активности как раз лучше молодые "армейцы". 
  • Опасный момент
    14'
    Мендес со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Яковлев выиграл борьбу за мяч у Лепского и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Бандикян получил по ногам на левом фланге у штрафной площади "Динамо". Игроки ЦСКА тщательно готовятся к стандарту. 
  • 12'
    Арбузов с левого фланга выполнил ещё одну подачу к дальнему углу вратарской, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Опасный момент
    11'
    Быстрый Глебов совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем уже от линии штрафной площади под давлением соперника Кирилл пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    10'
    Мендес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гайч выиграл верховую борьбу за мяч и головой пробил по воротам, мяч полетел вновь выше цели. 
  • 9'
    Бандикян с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Яковлева, Лаксальт выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его на угловой. 
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    • 8'
      После активного начала ЦСКА постепенно немного сбавил обороты, но всё же "армейцы" пока что больше времени работают с мячом. 
    • 7'
      Болельщиков на "ВТБ-Арене" сегодня довольно много, они активно гонят "Динамо" вперёд и ждут второго подряд успеха от своих любимцев. 
    • Угловой
      6'
      Угловой заработали игроки "Динамо". Первый стандарт в этом матче команда Марцела Лички разыграла не очень удачно, после борьбы мяч был выбит к радиусу штрафной площади, Лаксальт пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 5'
      Сегодня игроки ЦСКА настроены очень серьёзно. Вновь "армейцы" провели атаку, которая завершилась ударом по воротам. Мендес с правого фланга от центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Гайч выиграл борьбу за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 4'
      Сегодня у нас также будет три тайма по тридцать минут, а в перерывах болельщиков будут ждать интересные челленджи. Они при этом будут такие же, что и вчера. 
    • 3'
      Арбузов совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Ярослав немного сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Замена
      2'
      И сразу же в составе "Динамо" произошла символическая замена. Вместо Кевина Кураньи на поле вышел Вячеслав Грулёв. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Владимир Федотов выставил на матч очень много молодых футболистов. На поле "Динамо" сегодня вывел Кевин Кураньи, но бывшего форварда сборной Германии совсем скоро заменят, у него травма. Также сегодня уже не будет играть Сейду Думбия. 
    • До матча
    • Напомним, что вчера в первом матче этого короткого турнира московский ЦСКА проиграл со счётом 0:5. Три мяча "армейцы пропустили в игре, а ещё два получили по итогам челленджей в перерывах, которые также буду и сегодня. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на втором матче Братского Кубка между московским "Динамо" и ЦСКА. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.75
    4.00
    2.37
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    Где смотреть матч Динамо Москва 0:1 ЦСКА Москва онлайн

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