Стадион: ВТБ Арена.
0:1
Идёт матч
Ход матча
29'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.43 Победа ЦСКА
-
- Основной состав
-
16 Будачёв ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Лепский ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Смолов ФёдорНападающий
-
19 _Kuranyi K.
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
76 Купцов ИльяВратарь
-
40 _Rasulov K.Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
68 Рядно МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 _Besaev E.Вратарь
-
83 Першин ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
89 _Churilov V.
-
-
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Динамо Москва
ЦСКА Москва
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
35 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.3%
48.6%
17.1%
12 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
29
Голов в среднем за матч
1.19
1.53
Среднее время на гол
75
58
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
0.95
1.06
Среднее время на гол
95
84
Всего голов
37
46
Голов в среднем за матч
1.06
1.31
Тотал матчей
2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
85
68
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазурин Андрей
|1
|0.5
|Захарян Арсен
|1
|0.5
|Гладышев Ярослав
|1
|0.5
|Тюкавин Константин
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепский Иван
|0
|1
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4
Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1
Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0
Результаты матчей
Динамо Москва
ЦСКА Москва
Точный счет
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Динамо Москва
|Мазурин Андрей
|1
|Динамо Москва
|Захарян Арсен
|1
|Динамо Москва
|Гладышев Ярослав
|1
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|0 (1)
|Динамо Москва
|Лепский Иван
|1
|ЦСКА Москва
|Акинфеев Игорь
|1
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|1
|ЦСКА Москва
|Зайнутдинов Бактиёр
|1