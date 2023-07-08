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  4. BetBoom Братский Кубок 2023

РОССИЯ: BetBoom Братский Кубок

Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
ЦСКА Москва
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.75
4.00
2.37
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Москва
ЦСКА Москва

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
50%
17.6%
11 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

37
41

Голов в среднем за матч

1.09
1.21

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

82
74

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2023, осталось 1 день 11 часов 17 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.75
    4.00
    2.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Москва - ЦСКА Москва онлайн

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