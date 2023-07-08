Стадион: ВТБ Арена.
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
ЦСКА Москва
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
34 матча
41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
50%
17.6%
11 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.19
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1
1.06
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
37
41
Голов в среднем за матч
1.09
1.21
Тотал матчей
2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
82
74
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0