Тур: 1. Стадион: Таллахт. Главный судья: Chrysovalantis Theouli
0:1
Конец матча
0'
0:1
39' ГолМуминович Дамир
88' Желтая карточкаПоом Маркус
90' Желтая карточкаО'Нил Гари III
90'+6
Ход матча
39'
60'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 10
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
25
Пёльс
Леон
3
Хор
Шон
19
Поом
Маркус
11
Кавана
Шон
29
Бирн
Джек
20
Гаффни
Рори
- Основной состав
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Хор ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поом МаркусПолузащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
-
29 Бирн ДжекНападающий
-
20 Гаффни РориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
-
14 Пауэр СаймонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
24 Кенни ДжонниНападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
-
39 Naj Razi
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3
|1
|Хлюнссон Агуст
|2
|0.67
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2
|0.67
|Эйнарссон Виктор
|2
|0.67
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.33
|Ольсен Клеминт
|1
|0.33
|Муминович Дамир
|1
|0.33
|Сванторссон Джейсон-Дади
|1
|0.33
|Стейндорссон Кристинн
|0
|0
|Маргейрссон Виктор-Орн
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Поом Маркус
|1
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стефанссон Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брейдаблик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2
Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 3:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 0:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2
Брейдаблик
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7
Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 2:1 Фьолнир - Брейдаблик 0:2 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:4
Результаты матчей
Шемрок Роверс
Брейдаблик
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шемрок Роверс
Брейдаблик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Клаксвик
|Форрен Вегард
|1
|Флора Таллин
|Аллику Рауно
|1
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:1 Брейдаблик
Исход игры
Шемрок Роверс
81.4% (96)
Ничья
11% (13)
Брейдаблик
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
2:1 Шемрок Роверс
41.5% (49)
1:0 Шемрок Роверс
16.9% (20)
2:0 Шемрок Роверс
12.7% (15)
1:1 Ничья
9.3% (11)
1:2 Брейдаблик
5.9% (7)
3:2 Шемрок Роверс
3.4% (4)
3:0 Шемрок Роверс
2.5% (3)
0:1 Брейдаблик
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!