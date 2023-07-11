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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Chrysovalantis Theouli
Шемрок Роверс
0:1
Конец матча
Брейдаблик
0'
0:1
39' Гол
Муминович Дамир
88' Желтая карточка
Поом Маркус
90' Желтая карточка
О'Нил Гари III
90'+6

Ход матча

39'
0:1
Муминович Дамир
(Гюннлёйхссон Хёскульдур)
60'
Бурк Грэм
Уоттс Дилан
 
66'
 
Хлюнссон Агуст
Сванторссон Джейсон-Дади
72'
Тауэлл Ричард
Финн Ронан
 
73'
 
Адальстейнссон Арнор
Муминович Дамир
73'
 
Сигурдарсон Александер
Сигурьонссон Оливер
87'
 
Ингварссон Давид
Стейндорссон Кристинн
88'
Кенни Джонни
Гаффни Рори
 
88'
Поом Маркус
 
90'
О'Нил Гари III
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 10
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 118
Шемрок Роверс 81.4% (96)
X 11% (13)
Брейдаблик 7.6% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
3
Хор
Шон
8
Финн
Ронан
7
Уоттс
Дилан
16
О'Нил
Гари
III
19
Поом
Маркус
11
Кавана
Шон
29
Бирн
Джек
20
Гаффни
Рори
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
8
Эйнарссон
Виктор
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
20
Ольсен
Клеминт
10
Стейндорссон
Кристинн
Шемрок Роверс
3-5-2
Брейдаблик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 1
Хлюнссон Агуст 2 0.67
Сигурдарсон Стефан Инги 2 0.67
Эйнарссон Виктор 2 0.67
Эйольфссон Гисли 1 0.33
Ольсен Клеминт 1 0.33
Муминович Дамир 1 0.33
Сванторссон Джейсон-Дади 1 0.33
Стейндорссон Кристинн 0 0
Маргейрссон Виктор-Орн 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Гари III 1 0
Поом Маркус 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стефанссон Оливер 1 0

Результаты матчей

Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брейдаблик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2
Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 3:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 0:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2
Брейдаблик
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7
Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 2:1 Фьолнир - Брейдаблик 0:2 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:4

Результаты матчей

Шемрок Роверс
Брейдаблик

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шемрок Роверс
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Клаксвик Форрен Вегард 1
Флора Таллин Аллику Рауно 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Шемрок Роверс 81.4% (96)
    X 11% (13)
    Брейдаблик 7.6% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:1 Брейдаблик

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    81.4% (96)
    Ничья
    11% (13)
    Брейдаблик
    7.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (66)
    Меньше
    42.11% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Шемрок Роверс
    41.5% (49)
    1:0 Шемрок Роверс
    16.9% (20)
    2:0 Шемрок Роверс
    12.7% (15)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    1:2 Брейдаблик
    5.9% (7)
    3:2 Шемрок Роверс
    3.4% (4)
    3:0 Шемрок Роверс
    2.5% (3)
    0:1 Брейдаблик
    1.7% (2)
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