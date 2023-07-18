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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Adam Ladebaeck
Брейдаблик
2:1
Второй тайм: 90+'
Шемрок Роверс
0'
1:0
16' Гол
Сванторссон Джейсон-Дади
2:0
58' Гол
Гюннлёйхссон Хёскульдур
2:1
65' Пенальти
Бурк Грэм
75' Желтая карточка
Эйнарссон Виктор

Ход матча

16'
Сванторссон Джейсон-Дади
1:0
58'
Гюннлёйхссон Хёскульдур
(Сванторссон Джейсон-Дади)
2:0
65'
2:1
Бурк Грэм
70'
 
Грин Аарон
Тауэлл Ричард
70'
 
Уоттс Дилан
Поом Маркус
75'
Эйнарссон Виктор
 
78'
 
Кенни Джонни
Бурк Грэм
81'
Хлюнссон Агуст
Сванторссон Джейсон-Дади
 
81'
Ингварссон Давид
Сигурдарсон Александер
 
87'
 
Грэйс Ли
Финн Ронан
89'
Адальстейнссон Арнор
Йеоман Андри
 
89'
Оррасон Асгейр
Стейндорссон Кристинн
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 121
Брейдаблик 66.9% (81)
X 19.8% (24)
Шемрок Роверс 13.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
Шемрок Роверс
2.20
3.65
53.00
Все Коэффициенты
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
6
Сигурдарсон
Александер
3
Сигурьонссон
Оливер
8
Эйнарссон
Виктор
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
11
Эйольфссон
Гисли
25
Пёльс
Леон
3
Хор
Шон
4
Лопес
Роберто
6
Клири
Дэниел
8
Финн
Ронан
17
Тауэлл
Ричард
16
О'Нил
Гари
III
19
Поом
Маркус
11
Кавана
Шон
10
Бурк
Грэм
20
Гаффни
Рори
Брейдаблик
4-3-3
Шемрок Роверс
3-5-2

История личных встреч

Брейдаблик
Шемрок Роверс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 1
Хлюнссон Агуст 2 0.5
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0.5
Сигурдарсон Стефан Инги 2 0.5
Эйнарссон Виктор 2 0.5
Эйольфссон Гисли 1 0.25
Ольсен Клеминт 1 0.25
Муминович Дамир 1 0.25
Стейндорссон Кристинн 0 0
Маргейрссон Виктор-Орн 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурк Грэм 1 (1) 0.5

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 1 0
Стефанссон Оливер 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Гари III 1 0
Поом Маркус 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

13
0
Брейдаблик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

13
0

Голы по времени матча

Забито

13
0
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
0
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3
Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 2:1 Фьолнир - Брейдаблик 0:2
Шемрок Роверс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0
Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 3:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 0:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4

Результаты матчей

Брейдаблик
Шемрок Роверс

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Шемрок Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Шериф Буэно Дидье 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Г О О О О Л - Jason Dadi Svanthorsson бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kopavogsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Брейдаблик 66.9% (81)
    X 19.8% (24)
    Шемрок Роверс 13.2% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брейдаблик
    Ничья
    Шемрок Роверс
    2.20
    3.65
    53.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брейдаблик 2:1 Шемрок Роверс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брейдаблик 2:1 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Брейдаблик
    66.9% (81)
    Ничья
    19.8% (24)
    Шемрок Роверс
    13.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Брейдаблик
    28.9% (35)
    1:0 Брейдаблик
    18.2% (22)
    1:1 Ничья
    14% (17)
    2:0 Брейдаблик
    13.2% (16)
    1:2 Шемрок Роверс
    9.1% (11)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Шемрок Роверс
    1.7% (2)
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    Брейдаблик
    Шемрок Роверс
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