Тур: 1. Стадион: Копавогсволлюр. Главный судья: Adam Ladebaeck
2:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолСванторссон Джейсон-Дади
2:0
58' ГолГюннлёйхссон Хёскульдур
2:1
65' ПенальтиБурк Грэм
75' Желтая карточкаЭйнарссон Виктор
90'+6
Ход матча
16'
65'
2:1
75'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
30
Йеоман
Андри
25
Пёльс
Леон
3
Хор
Шон
19
Поом
Маркус
11
Кавана
Шон
10
Бурк
Грэм
20
Гаффни
Рори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Основной состав
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поом МаркусПолузащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
20 Гаффни РориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
52 Грэйс ЛиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пауэр СаймонПолузащитник
- Нападающий
-
24 Кенни ДжонниНападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
-
39 Naj Razi
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
История личных встреч
Брейдаблик
Шемрок Роверс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4
|1
|Хлюнссон Агуст
|2
|0.5
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2
|0.5
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2
|0.5
|Эйнарссон Виктор
|2
|0.5
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.25
|Ольсен Клеминт
|1
|0.25
|Муминович Дамир
|1
|0.25
|Стейндорссон Кристинн
|0
|0
|Маргейрссон Виктор-Орн
|0
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурк Грэм
|1 (1)
|0.5
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйнарссон Виктор
|1
|0
|Стефанссон Оливер
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Поом Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Брейдаблик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
13
0
Брейдаблик
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
13
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
0
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
1
9 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
100%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3
Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 2:1 Фьолнир - Брейдаблик 0:2
Шемрок Роверс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:0 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0
Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 4:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Корк Сити - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 2:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:2 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 3:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 0:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4
Результаты матчей
Брейдаблик
Шемрок Роверс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брейдаблик
Шемрок Роверс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Урарту
|Маргарян Жирайр
|2
|Шериф
|Буэно Дидье
|2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брейдаблик 2:1 Шемрок Роверс
Исход игры
Брейдаблик
66.9% (81)
Ничья
19.8% (24)
Шемрок Роверс
13.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
2:1 Брейдаблик
28.9% (35)
1:0 Брейдаблик
18.2% (22)
1:1 Ничья
14% (17)
2:0 Брейдаблик
13.2% (16)
1:2 Шемрок Роверс
9.1% (11)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:3 Шемрок Роверс
1.7% (2)
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