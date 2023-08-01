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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Панатинаикос
1:1
Перерыв
Днепр-1
0'
1:0
15' Гол
Шпорар Андраж
20' Желтая карточка
Бланко Доминго
1:1
24' Гол
Довбик Артём
43' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
45' Желтая карточка
Паласиос Себастьян

Ход матча

15'
Шпорар Андраж
(Едвай Тин)
1:0
20'
 
Бланко Доминго
24'
1:1
Довбик Артём
36'
 
Кинарейкин Яков
Волынец Евгений
43'
 
Валентин Рубчинский
45'
Паласиос Себастьян
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 122
Панатинаикос 92.6% (113)
X 2.5% (3)
Днепр-1 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Днепр-1
2.12
4.60
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
31
Джуричич
Филип
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
10
Бернард
Дуарте
1
Волынец
Евгений
42
Пасич
Евгений
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
26
Каплиенко
Александр
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
11
Мирошниченко
Денис
8
Пихалёнок
Александр
22
Валентин
Рубчинский
7
Довбик
Артём
Панатинаикос
4-3-3
Днепр-1
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 2 1
Джуричич Филип 1 0.5
Иоаннидис Фотис 1 (1) 0.5
Хуанкар 0 0
Едвай Тин 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каплиенко Александр 1 0.5
Довбик Артём 1 0.5
Валентин Рубчинский 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Себастьян 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1
Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0
Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0

Результаты матчей

Панатинаикос
Днепр-1

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
Весь список
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Прогнозы 122
Панатинаикос 92.6% (113)
X 2.5% (3)
Днепр-1 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Днепр-1
2.12
4.60
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Панатинаикос 1:1 Днепр-1 онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Панатинаикос 1:1 Днепр-1

Исход игры
Панатинаикос
92.6% (113)
Ничья
2.5% (3)
Днепр-1
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
38.94% (44)
Нет
61.06% (69)
Популярный счёт
2:0 Панатинаикос
36.9% (45)
2:1 Панатинаикос
26.2% (32)
1:0 Панатинаикос
11.5% (14)
3:0 Панатинаикос
7.4% (9)
3:1 Панатинаикос
5.7% (7)
1:2 Днепр-1
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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