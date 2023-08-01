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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Панатинаикос
2:2
Конец матча
Днепр-1
0'
1:0
15' Гол
Шпорар Андраж
20' Желтая карточка
Бланко Доминго
1:1
24' Гол
Довбик Артём
43' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
45' Желтая карточка
Паласиос Себастьян
1:2
54' Гол
Сарапий Эдуард
55' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
2:2
70' Гол
Шпорар Андраж
75' Красная карточка
Танчик Владимир
87' Желтая карточка
Когут Игорь
90' Желтая карточка
Чокай Энис
90'+7

Ход матча

15'
Шпорар Андраж
(Едвай Тин)
1:0
20'
 
Бланко Доминго
24'
1:1
Довбик Артём
36'
 
Кинарейкин Яков
Волынец Евгений
43'
 
Валентин Рубчинский
45'
Паласиос Себастьян
 
46'
Мансини Даниэль
Паласиос Себастьян
 
54'
1:2
Сарапий Эдуард
(Мирошниченко Денис)
55'
 
Пихалёнок Александр
57'
 
Сваток Александр
Сарапий Эдуард
66'
Чокай Энис
Де Вильена Тонни
 
68'
 
Когут Игорь
Пихалёнок Александр
69'
 
Танчик Владимир
Каплиенко Александр
69'
 
Гуцуляк Алексей
Валентин Рубчинский
70'
Шпорар Андраж
(Джуричич Филип)
2:2
75'
 
Танчик Владимир
79'
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
 
79'
Кляйнхайслер Ласло
Джуричич Филип
 
87'
 
Когут Игорь
90'
Бернард Дуарте
 
90'
Чокай Энис
 
90'
Вербич Беньямин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Панатинаикос 92.6% (113)
X 2.5% (3)
Днепр-1 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
31
Джуричич
Филип
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
10
Бернард
Дуарте
1
Волынец
Евгений
42
Пасич
Евгений
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
26
Каплиенко
Александр
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
11
Мирошниченко
Денис
8
Пихалёнок
Александр
22
Валентин
Рубчинский
7
Довбик
Артём
Панатинаикос
4-3-3
Днепр-1
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 3 1.5
Джуричич Филип 1 0.5
Иоаннидис Фотис 1 (1) 0.5
Хуанкар 0 0
Едвай Тин 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каплиенко Александр 1 0.5
Довбик Артём 1 0.5
Сарапий Эдуард 1 0.5
Мирошниченко Денис 0 0
Валентин Рубчинский 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Себастьян 1 0
Чокай Энис 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танчик Владимир 0 1
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Пихалёнок Александр 1 0
Когут Игорь 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1
Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0
Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0

Результаты матчей

Панатинаикос
Днепр-1

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Карабах Джиджа Редон 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Зриньски Билбия Неманья 2
Весь список
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    Прогнозы 122
    Панатинаикос 92.6% (113)
    X 2.5% (3)
    Днепр-1 4.9% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панатинаикос 2:2 Днепр-1

    Исход игры
    Панатинаикос
    92.6% (113)
    Ничья
    2.5% (3)
    Днепр-1
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.13% (51)
    Меньше
    54.87% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    38.94% (44)
    Нет
    61.06% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Панатинаикос
    36.9% (45)
    2:1 Панатинаикос
    26.2% (32)
    1:0 Панатинаикос
    11.5% (14)
    3:0 Панатинаикос
    7.4% (9)
    3:1 Панатинаикос
    5.7% (7)
    1:2 Днепр-1
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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