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Нефтехимик
 
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ЦСКА Москва
Прогнозы 108
Нефтехимик 3.7% (4)
X 2.8% (3)
ЦСКА Москва 93.5% (101)
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Нефтехимик
ЦСКА Москва

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Строгино - Нефтехимик 3:6 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2
Нефтехимик - Уфа 2:0 Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2023, осталось 19 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 108
    Нефтехимик 3.7% (4)
    X 2.8% (3)
    ЦСКА Москва 93.5% (101)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нефтехимик - ЦСКА Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтехимик - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Нефтехимик
    3.7% (4)
    Ничья
    2.8% (3)
    ЦСКА Москва
    93.6% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (57)
    Меньше
    42.42% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    50.51% (50)
    Нет
    49.49% (49)
    Популярный счёт
    0:2 ЦСКА Москва
    26.6% (29)
    1:2 ЦСКА Москва
    22% (24)
    1:3 ЦСКА Москва
    19.3% (21)
    0:1 ЦСКА Москва
    10.1% (11)
    0:3 ЦСКА Москва
    4.6% (5)
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