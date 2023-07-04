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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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62 Зорин БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Агапов ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Строгино - Нефтехимик 3:6 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2
Нефтехимик - Уфа 2:0 Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нефтехимик - ЦСКА Москва
Исход игры
Нефтехимик
3.7% (4)
Ничья
2.8% (3)
ЦСКА Москва
93.6% (102)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (57)
Меньше
42.42% (42)
Обе команды забьют
Да
50.51% (50)
Нет
49.49% (49)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва
26.6% (29)
1:2 ЦСКА Москва
22% (24)
1:3 ЦСКА Москва
19.3% (21)
0:1 ЦСКА Москва
10.1% (11)
0:3 ЦСКА Москва
4.6% (5)
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