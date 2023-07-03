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Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Строгино - Нефтехимик 3:6 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2
Нефтехимик - Уфа 2:0 Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Прогнозы на матч Нефтехимик - ЦСКА Москва
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