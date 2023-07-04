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СКА-Хабаровск
 
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Динамо Москва
Прогнозы 105
СКА-Хабаровск 4.8% (5)
X 12.4% (13)
Динамо Москва 82.9% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Динамо Москва
4.80
4.05
1.67
Все Коэффициенты
СКА-Хабаровск
Динамо Москва

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Динамо Москва

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
60

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0
Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором "СКА-Хабаровск" сыграет с московским "Динамо". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2023, осталось 19 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.6% пользователей.
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Прогнозы 105
СКА-Хабаровск 4.8% (5)
X 12.4% (13)
Динамо Москва 82.9% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Динамо Москва
4.80
4.05
1.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Динамо Москва онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Динамо Москва

Исход игры
СКА-Хабаровск
4.9% (5)
Ничья
12.6% (13)
Динамо Москва
82.5% (85)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (62)
Меньше
35.42% (34)
Обе команды забьют
Да
72.92% (70)
Нет
27.08% (26)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
46.6% (48)
0:2 Динамо Москва
12.6% (13)
0:1 Динамо Москва
11.7% (12)
1:1 Ничья
7.8% (8)
1:3 Динамо Москва
5.8% (6)
2:1 СКА-Хабаровск
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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СКА-Хабаровск
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