2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаEder 2
20' Желтая карточкаРодригиньо Кабрал
38' Желтая карточкаОпасо Оскар
1:0
46' ГолLeonardo Gil
2:0
63' ГолLeonardo Gil
85' Желтая карточкаAgustin Bouzat
86' Желтая карточкаRodrigo Varanda
2:1
90' ГолAle
90'+5
Ход матча
9'
38'
46'
1:0
60'
63'
2:0
85'
86'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
32
Опасо
Оскар
33
Eder
2
18
Сезар
Жулио
16
Ale
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Matias MoyaНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 JoriВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
-
-
-
-
19 Henrique I
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Бомбардиры внутри турнира
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Gil
|2
|2
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|3
|0.43
|Ale
|1
|0.14
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.14
|Felipe Azevedo
|1
|0.14
|Авелар Данило
|1
|0.14
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.14
|Aloisio Santos
|1
|0.14
|Juninho IX
|1
|0.14
|Lucas Kal
|1
|0.14
|Eder 2
|1
|0.14
|Breno Cascardo
|1
|0.14
Карточки
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опасо Оскар
|1
|0
|Agustin Bouzat
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ale
|2
|0
|Nino Paraiba
|2
|0
|Eder 2
|2
|0
|Mateus Henrique
|2
|0
|Сезар Жулио
|1
|0
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Авелар Данило
|1
|0
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
Результаты матчей
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
3
Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
6
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
0
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
13
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
1
50%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Коло-Коло
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коло-Коло - Унион Ла-Калера 6:1 Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Коло-Коло - Деп. Кали 5:4 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0
Монагас - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Курико Юнидо 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Унион Ла-Калера - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Палестино 3:1 Коло-Коло - Монагас 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:0 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 1:1
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Пеньяроль - Америка Минейро 1:2
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0
Результаты матчей
Коло-Коло
Америка Минейро
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Коло-Коло
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|4.
|6
|0
|4
|2
|8 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|4.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|21 - 3
|14
|2.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 21
|6
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 0
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|2.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 12
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 3