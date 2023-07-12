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  4. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Коло-Коло
2:1
Конец матча
Америка Минейро
0'
9' Желтая карточка
Eder 2
20' Желтая карточка
Родригиньо Кабрал
38' Желтая карточка
Опасо Оскар
1:0
46' Гол
Leonardo Gil
2:0
63' Гол
Leonardo Gil
85' Желтая карточка
Agustin Bouzat
86' Желтая карточка
Rodrigo Varanda
2:1
90' Гол
Ale
90'+5
30
Fernando
de
Paul
32
Опасо
Оскар
4
Alan
Saldivia
37
Maximiliano
Falcon
18
Agustin
Bouzat
6
Cesar
Fuentes
5
Leonardo
Gil
8
Павес
Эстебан
24
Jordhy
Thompson
9
Damian
Pizarro
7
Паласиос
Карлос
14
Пасинато
Матеус
4
Wanderson
VIII
33
Eder
2
18
Сезар
Жулио
75
Родригиньо
Кабрал
30
Nicolas
Vichiatto
7
Matheus
XV
28
Breno
Cascardo
16
Ale
65
Rodrigo
Varanda
17
Gonzalo
Mastriani
Коло-Коло
Америка Минейро

Бомбардиры внутри турнира

Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Gil 2 2
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 3 0.43
Ale 1 0.14
Веллингтон Паулиста 1 0.14
Felipe Azevedo 1 0.14
Авелар Данило 1 0.14
Martin Nicolas Benitez 1 0.14
Aloisio Santos 1 0.14
Juninho IX 1 0.14
Lucas Kal 1 0.14
Eder 2 1 0.14
Breno Cascardo 1 0.14

Карточки

Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опасо Оскар 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ale 2 0
Nino Paraiba 2 0
Eder 2 2 0
Mateus Henrique 2 0
Сезар Жулио 1 0
Веллингтон Паулиста 1 0
Родригиньо Кабрал 1 0
Авелар Данило 1 0
Martin Nicolas Benitez 1 0
Aloisio Santos 1 0
Marlon VII 1 0
Rodrigo Varanda 1 0

Результаты матчей

Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
3
Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
6
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

0
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
13
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
1
50%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Коло-Коло
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коло-Коло - Унион Ла-Калера 6:1 Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Коло-Коло - Деп. Кали 5:4 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0
Монагас - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Курико Юнидо 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Унион Ла-Калера - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Палестино 3:1 Коло-Коло - Монагас 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:0 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 1:1
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Пеньяроль - Америка Минейро 1:2
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0

Результаты матчей

Коло-Коло
Америка Минейро

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Коло-Коло
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 6 3 3 0 10 - 2 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 2 4 0 10 - 5 10
3.
Сесар Вальехо
 6 1 1 4 8 - 16 4
4.
Магальянес
 6 0 4 2 8 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 6 3 2 1 9 - 7 11
2.
Эмелек
 6 2 3 1 7 - 7 9
3.
Данубио
 6 2 1 3 6 - 7 7
4.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 8 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 6 4 2 0 21 - 3 14
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 6 4 2 0 14 - 1 14
3.
Такуари
 6 2 0 4 8 - 21 6
4.
Ориенте Петролеро
 6 0 0 6 2 - 20 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 6 5 1 0 13 - 0 16
2.
Тигре
 6 3 1 2 7 - 6 10
3.
Депортес Толима
 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 6 0 0 6 2 - 14 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 5 1 0 11 - 4 16
2.
Аудакс Итальяно
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Сантос
 6 1 2 3 3 - 5 5
4.
Блуминг
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 6 5 0 1 15 - 8 15
2.
Америка Минейро
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Мильонариос
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Пеньяроль
 6 0 0 6 4 - 18 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Университарио Депортес Лима
 0:0 6 3 1 2 6 - 5 10
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 6 2 1 3 5 - 6 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 1 4 2 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 2 2 7 - 6 8
3.
Палестино
 6 2 2 2 7 - 7 8
4.
Эстудиантес Мерида
 6 1 0 5 4 - 17 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Сесар Вальехо
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Эмелек
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Данубио
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 7 - 4 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 3 2 1 0 9 - 1 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Депортес Толима
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Тигре
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Аудакс Итальяно
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Блуминг
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Мильонариос
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Америка Минейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гойяс
 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Магальянес
 3 0 1 2 3 - 8 1
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Эмелек
 3 0 2 1 3 - 5 2
3.
Данубио
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Уракан
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 12 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Депортес Толима
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Аудакс Итальяно
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Блуминг
 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Америка Минейро
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Мильонариос
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университарио Депортес Лима
 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Жуниньо сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Але бьет в цель!
  • 88'
    Leonardo Gil уходит с поля. Erick Wiemberg выходит вместо него
  • 87'
    Damian Pizarro уходит с поля. Бенегас Леандро выходит вместо него
  • 86'
    Родриго Варанда получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Агустин Боузат получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Опасо Оскар получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Rodriguinho получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Эдер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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