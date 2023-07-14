0:0
Конец матча
0'
90'+6
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
16
Oliver
Rojas
21
Марсело
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Hernan MunozВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Alex Valdes
-
-
-
-
Главный тренер: Jaime Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Oliver RojasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Marco Collao
-
-
-
-
-
Главный тренер: Luca Marcogiuseppe
История личных встреч
Ньюбленсе
Аудакс Итальяно
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.45
2
Среднее время на гол
61
45
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
1.38
1.82
Среднее время на гол
65
49
Всего голов
27
36
Голов в среднем за матч
1.42
1.89
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
47
Бомбардиры внутри турнира
Ньюбленсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|3
|0.43
|Matias Sepulveda
|2
|0.29
|Сереседа Роберто
|1
|0.14
|Рамос Гонсало
|1
|0.14
Карточки
Ньюбленсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Fernandez2
|3
|0
|Лабрин Карлос
|2
|0
|Gonzalo Sosa
|2
|0
|Matias Sepulveda
|2
|0
|Oliver Rojas
|2
|0
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Sebastian Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Ньюбленсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аудакс Итальяно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Ньюбленсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аудакс Итальяно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
4
Ньюбленсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аудакс Итальяно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюбленсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюбленсе - Унион Эспаньола 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Аукас - Ньюбленсе 0:0 Ньюбленсе - Фламенго 1:1
Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинс 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Де Вина - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Сантьяго 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аудакс Итальяно - Палестино 0:3 Аудакс Итальяно - О'Хиггинс 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес Ренго 2:1
Блуминг - Аудакс Итальяно 1:2 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Аудакс Итальяно - Уачипато 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинс 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1
Результаты матчей
Ньюбленсе
Аудакс Итальяно
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ньюбленсе
Аудакс Итальяно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|4.
|6
|0
|4
|2
|8 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|4.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|21 - 3
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 21
|6
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 0
|16
|2.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|2.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 12
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3