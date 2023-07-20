1:0
Второй тайм: 79'
0'
19' Желтая карточкаМарони Гонсало
20' Желтая карточкаМонсальве Мигель
24' Желтая карточкаJohn Palacios
1:0
25' ПенальтиБарейро Адам
33' Желтая карточкаБарейро Адам
45' Желтая карточкаLeyser Chaverra
56' Желтая карточкаJalil Elias
Ход матча
19'
20'
24'
25'
1:0
33'
45'
56'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рафа
II
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Нападающий
-
-
-
58 Elian Irala
-
-
-
49 Diego Perea
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ортис ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Морено ДиегоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Куэста Хуан
-
-
27 Brayan Muniz
-
30 Juan Arizala
-
Главный тренер: Alfredo Arias
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте Медельин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|4 (2)
|0.5
|Марони Гонсало
|2
|0.25
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0.13
|Malcom Braida
|1
|0.13
|Гаттони Федерико
|1
|0.13
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Санчес
|2
|1
|Гаттони Федерико
|2
|1
|Jalil Elias
|3
|0
|Барейро Адам
|3
|0
|Gaston Hernandez
|3
|0
|Рафа II
|2
|0
|Malcom Braida
|2
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|0
|1
|Кампи Гастон
|1
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монсальве Мигель
|2
|0
|Edwin Cetre
|0
|1
|John Palacios
|1
|0
|Victor Moreno
|1
|0
|Leyser Chaverra
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
0
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Медельин - Ла Экидад 2:2 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1
Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Метрополитанос - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 0:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 4:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 2:2 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте Медельин
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте Медельин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
16
16
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|4.
|6
|0
|4
|2
|8 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|4.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|21 - 3
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 21
|6
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 0
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|2.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 12
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3