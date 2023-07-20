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  4. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Сан-Лоренсо Альмагро
1:0
Второй тайм: 79'
Индепендьенте Медельин
0'
19' Желтая карточка
Марони Гонсало
20' Желтая карточка
Монсальве Мигель
24' Желтая карточка
John Palacios
1:0
25' Пенальти
Барейро Адам
33' Желтая карточка
Барейро Адам
45' Желтая карточка
Leyser Chaverra
56' Желтая карточка
Jalil Elias
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
35
Gonzalo
Lujan
Melli
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
8
Марони
Гонсало
5
Jalil
Elias
21
Malcom
Braida
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
10
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Andres
Mosquera
III
2
Leyser
Chaverra
29
John
Palacios
24
Ортис
Хосе
13
Daniel
Londono
6
David
Loaiza
15
Альварадо
Джейми
16
Торрес
Даниэль
8
Deiner
Quinonez
9
Luciano
Pons
20
Монсальве
Мигель
Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте Медельин

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте Медельин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 4 (2) 0.5
Марони Гонсало 2 0.25
Cristian Nahuel Barrios 1 0.13
Malcom Braida 1 0.13
Гаттони Федерико 1 0.13
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 2 1
Гаттони Федерико 2 1
Jalil Elias 3 0
Барейро Адам 3 0
Gaston Hernandez 3 0
Рафа II 2 0
Malcom Braida 2 0
Gonzalo Lujan Melli 2 0
Ezequiel Cerutti 0 1
Кампи Гастон 1 0
Баталья Аугусто 1 0
Марони Гонсало 1 0
Agustin Martegani 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Гиай Агустин 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монсальве Мигель 2 0
Edwin Cetre 0 1
John Palacios 1 0
Victor Moreno 1 0
Leyser Chaverra 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
0
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Медельин - Ла Экидад 2:2 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1
Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Метрополитанос - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 0:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 4:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 2:2 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте Медельин

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Индепендьенте Медельин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 6 3 3 0 10 - 2 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 2 4 0 10 - 5 10
3.
Сесар Вальехо
 6 1 1 4 8 - 16 4
4.
Магальянес
 6 0 4 2 8 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 6 3 2 1 9 - 7 11
2.
Эмелек
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
3.
Данубио
 6 2 1 3 6 - 7 7
4.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 8 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 6 4 2 0 21 - 3 14
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 14 - 1 14
3.
Такуари
 6 2 0 4 8 - 21 6
4.
Ориенте Петролеро
 6 0 0 6 2 - 20 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 6 5 1 0 13 - 0 16
2.
Тигре
 6 3 1 2 7 - 6 10
3.
Депортес Толима
 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 6 0 0 6 2 - 14 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 5 1 0 11 - 4 16
2.
Аудакс Итальяно
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Сантос
 6 1 2 3 3 - 5 5
4.
Блуминг
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 6 5 0 1 15 - 8 15
2.
Америка Минейро
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Мильонариос
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Пеньяроль
 6 0 0 6 4 - 18 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Университарио Депортес Лима
 6 3 1 2 6 - 5 10
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 6 2 1 3 5 - 6 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 1 4 2 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 6 2 2 2 7 - 6 8
3.
Палестино
 6 2 2 2 7 - 7 8
4.
Эстудиантес Мерида
 6 1 0 5 4 - 17 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Сесар Вальехо
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Эмелек
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Данубио
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 7 - 4 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 9 - 1 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Депортес Толима
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Тигре
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Аудакс Итальяно
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Блуминг
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Мильонариос
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Америка Минейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гойяс
 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Магальянес
 3 0 1 2 3 - 8 1
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Эмелек
 0:0 3 0 2 1 3 - 5 2
3.
Данубио
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Уракан
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 12 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Депортес Толима
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Аудакс Итальяно
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Блуминг
 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Америка Минейро
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Мильонариос
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университарио Депортес Лима
 3 1 0 2 1 - 3 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Индепендьенте Медельин
1.76
6.90
5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Индепендьенте Медельин онлайн

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