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Торпедо Москва
 
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Спартак Москва
Прогнозы 12
Торпедо Москва 0% (0)
X 0% (0)
Спартак Москва 100% (12)
Все прогнозы

История личных встреч

Торпедо Москва
Спартак Москва

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1
Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1
Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 12
    Торпедо Москва 0% (0)
    X 0% (0)
    Спартак Москва 100% (12)
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    Где смотреть матч Торпедо Москва - Спартак Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Спартак Москва
    100% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (8)
    Меньше
    33.33% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (6)
    Нет
    50% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    25% (3)
    0:2 Спартак Москва
    25% (3)
    1:3 Спартак Москва
    25% (3)
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    Торпедо Москва
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