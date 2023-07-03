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История личных встреч
Торпедо Москва
Спартак Москва
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1
Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1
Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Спартак Москва
Исход игры
Торпедо Москва
0% (0)
Ничья
0% (0)
Спартак Москва
100% (12)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (8)
Меньше
33.33% (4)
Обе команды забьют
Да
50% (6)
Нет
50% (6)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
25% (3)
0:2 Спартак Москва
25% (3)
1:3 Спартак Москва
25% (3)
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