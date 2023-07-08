  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Атлетико Минейро
0:1
Второй тайм: 74'
Коринтианс
0'
0:1
40' Гол
Роджер
43' Желтая карточка
Феррейра Мариано
50' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
61' Желтая карточка
Батталья Родриго
68' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
21
Батталья
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
17
Igor
Gomes
9
Павон
Кристиан
14
Кардек
Алан
10
Паулиньо
Жозе
12
Кассио
Рамос
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
25
Мендес
Бруно
II
23
Фагнер
Лемос
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
5
Вера
Фаусто
33
Оливейра
Руан
10
Роджер
9
Алберто
Юри
Атлетико Минейро
4-3-3
Коринтианс
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Коринтианс

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

33 матча

42.4%
15.2%
42.4%
14 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

К
2:0
К
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
1:0
СA
0:3
СA
1:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.41
0.63

Среднее время на гол

63
144

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.12

Среднее время на гол

80
80

Всего голов

42
29

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

70
102

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 (2) 0.43
Паулиньо Жозе 3 0.21
Павон Кристиан 2 0.14
Hyoran 2 0.14
Варгас Эдуардо 1 0.07
Кардек Алан 1 0.07
Лемос Маурисио 1 0.07
Сарачо Федерико 1 0.07
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 6 (1) 0.43
Алберто Юри 2 0.14
Оливейра Руан 2 0.14
Араужо Матеус 1 0.07
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 5 1
Халк Живанилдо 5 0
Саравия Ренсо 3 1
Hyoran 4 0
Батталья Родриго 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Павон Кристиан 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Эверсон 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Арана Гильерме 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 4 0
Фагнер Лемос 4 0
Вера Фаусто 4 0
Fabio Santos IV 3 0
Мурильо Джейсон 2 0
Кассио Рамос 2 0
Роджер 2 0
Биду 2 0
Рони 1 0
Биро 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Оливейра Руан 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Москардо Габриэль 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
1
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
7
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Коринтианс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
6
46%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
4
57%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
1
7%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0
Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Коринтианс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 5 2 24 - 12 23
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Атлетико Минейро
 0:1 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
14.
Коринтианс
 1:0 14 4 3 7 12 - 17 15
15.
Сантос
 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 13 3 2 8 11 - 22 11
18.
Коритиба Парана
 2:1 14 2 4 8 13 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 1:2 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 1:0 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Атлетико Минейро
 0:1 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 1:2 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 2:1 7 1 3 3 5 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 0:1 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
6.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 1:0 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
17.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Коритиба Парана
 2:1 7 1 1 5 8 - 19 4
19.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
20.
Америка Минейро
 1:2 7 0 2 5 8 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Феррейра Мариано получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Алберто Юри сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Роджер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Коринтианс
9.00
3.54
5.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Минейро
Коринтианс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 