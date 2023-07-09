Тур: 14.
0:1
Конец матча
0'
0:1
41' ГолРоджер
44' Желтая карточкаФеррейра Мариано
51' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
62' Желтая карточкаБатталья Родриго
69' Желтая карточкаМурильо Джейсон
90' Желтая карточкаРоджер
90'+7
Ход матча
41'
0:1
44'
46'
46'
62'
69'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
17
Igor
Gomes
14
Кардек
Алан
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
10
Роджер
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Нападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 РоджерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 БироНападающий
-
28 AdsonНападающий
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
История личных встреч
Атлетико Минейро
Коринтианс
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
33 матча
42.4%
15.2%
42.4%
14 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.41
0.63
Среднее время на гол
63
144
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.12
Среднее время на гол
80
80
Всего голов
42
29
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
70
102
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|0.43
|Паулиньо Жозе
|3
|0.21
|Павон Кристиан
|2
|0.14
|Hyoran
|2
|0.14
|Варгас Эдуардо
|1
|0.07
|Кардек Алан
|1
|0.07
|Лемос Маурисио
|1
|0.07
|Сарачо Федерико
|1
|0.07
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|6 (1)
|0.43
|Алберто Юри
|2
|0.14
|Оливейра Руан
|2
|0.14
|Араужо Матеус
|1
|0.07
|Вера Фаусто
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|5
|1
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Саравия Ренсо
|3
|1
|Hyoran
|4
|0
|Батталья Родриго
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Эверсон
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|4
|0
|Фагнер Лемос
|4
|0
|Вера Фаусто
|4
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Оливейра Руан
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
|Москардо Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
1
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Коринтианс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
7
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Коринтианс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
9
4
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
75%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
6
46%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
4
57%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
1
7%
8
44%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0
Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Коринтианс
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
25
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
59
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|25 - 12
|26
|4.
|0:1
|14
|8
|1
|5
|26 - 18
|25
|5.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|16 - 11
|21
|10.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|12.
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|13.
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|14.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|15.
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|17.
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|18.
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|10
|19.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|14
|2
|3
|9
|16 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|14 - 1
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|8.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|5.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|7.
|0:1
|7
|3
|0
|4
|12 - 14
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|20.
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5