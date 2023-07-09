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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Атлетико Минейро
0:1
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
41' Гол
Роджер
44' Желтая карточка
Феррейра Мариано
51' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
62' Желтая карточка
Батталья Родриго
69' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
90' Желтая карточка
Роджер
90'+7
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
21
Батталья
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
17
Igor
Gomes
9
Павон
Кристиан
14
Кардек
Алан
10
Паулиньо
Жозе
12
Кассио
Рамос
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
25
Мендес
Бруно
II
23
Фагнер
Лемос
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
5
Вера
Фаусто
33
Оливейра
Руан
10
Роджер
9
Алберто
Юри
Атлетико Минейро
4-3-3
Коринтианс
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Коринтианс

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

33 матча

42.4%
15.2%
42.4%
14 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

К
2:0
К
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
1:0
СA
0:3
СA
1:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.41
0.63

Среднее время на гол

63
144

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.12

Среднее время на гол

80
80

Всего голов

42
29

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

70
102

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 (2) 0.43
Паулиньо Жозе 3 0.21
Павон Кристиан 2 0.14
Hyoran 2 0.14
Варгас Эдуардо 1 0.07
Кардек Алан 1 0.07
Лемос Маурисио 1 0.07
Сарачо Федерико 1 0.07
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 6 (1) 0.43
Алберто Юри 2 0.14
Оливейра Руан 2 0.14
Араужо Матеус 1 0.07
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 5 1
Халк Живанилдо 5 0
Саравия Ренсо 3 1
Hyoran 4 0
Батталья Родриго 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Павон Кристиан 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Эверсон 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Арана Гильерме 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 4 0
Фагнер Лемос 4 0
Вера Фаусто 4 0
Роджер 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Мурильо Джейсон 2 0
Кассио Рамос 2 0
Биду 2 0
Рони 1 0
Биро 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Оливейра Руан 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Москардо Габриэль 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
1
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Коринтианс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
7
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Коринтианс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

9
4
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
75%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
6
46%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
4
57%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
1
7%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0
Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Коринтианс

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 14 7 5 2 25 - 12 26
4.
Фламенго
 0:1 14 8 1 5 26 - 18 25
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
14.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
15.
Сантос
 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 13 3 2 8 11 - 22 11
18.
Коритиба Парана
 14 2 4 8 14 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 0:1 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 7 5 1 1 13 - 6 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 7 2 4 1 12 - 6 10
6.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
7.
Фламенго
 0:1 7 3 0 4 12 - 14 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
17.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
19.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Феррейра Мариано получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Алберто Юри сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Роджер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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