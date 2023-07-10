Тур: 24.
0'
6' Желтая карточкаGuillermo Pereira
34' Желтая карточкаSantiago Pierotti
72' Желтая карточкаРохас Ариэль
90' Красная карточкаФарре Гильермо
90'+6
Ход матча
72'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.41 Победа «Бельграно»
-
21
Eric
Meza
26
Carlos
Arrua
36
Каштру
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Carlos ArruaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
29 Leonel Picco
-
-
-
-
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Годой ЭрикЗащитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Колон
Бельграно
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Среднее время на гол
57
126
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
126
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.25
|Eric Meza
|2
|0.08
|Бенитес Хорхе
|2
|0.08
|Santiago Pierotti
|2
|0.08
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.04
|Juan Alvarez2
|1
|0.04
|Andrew Teuten
|1
|0.04
|Cristian Vega
|1
|0.04
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.04
|Facundo Garces
|1
|0.04
|Rafael Delgado
|0
|0
|Facundo Farias
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|13 (2)
|0.54
|Ulises Sanchez
|2
|0.08
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Хара Франко
|1
|0.04
|Ariel Garcia
|1
|0.04
|Lucas Diarte
|1
|0.04
|Guillermo Pereira
|1
|0.04
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Бордагарай Фабиан
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Pierotti
|6
|0
|Rafael Delgado
|4
|1
|Абила Рамон
|5
|0
|Перласа Бальдомеро
|5
|0
|Julian Chicco
|5
|0
|Facundo Garces
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Cristian Vega
|4
|0
|Бенитес Хорхе
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Carlos Arrua
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|3
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Pablo Vegetti
|4
|0
|Ulises Sanchez
|4
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Хара Франко
|2
|1
|Рохас Ариэль II
|3
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Guillermo Pereira
|3
|0
|Nahuel Losada
|1
|1
|Годой Эрик
|2
|0
|Matias Ibacache
|2
|0
|Фарре Гильермо
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Ivan Ortigoza
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Колон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Бельграно
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
1
Колон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Бельграно
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
13
Колон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Бельграно
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
29% (7)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
12
8
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
6
50%
5
63%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
5
29%
29%
3
21%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
3
21%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Забито
18
21
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
4
22%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
6
33%
11
52%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Пропущено
28
20
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
5
18%
4
20%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
6
21%
3
15%
61-75
8
29%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1
Бельграно
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0
Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2
Результаты матчей
Колон
Бельграно
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Колон
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
74
49
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
58
29
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
1212
618
618
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|24
|11
|7
|6
|31 - 19
|40
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|24
|10
|7
|7
|31 - 26
|37
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|24
|10
|5
|9
|20 - 21
|35
|10.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|11.
|0:0
|24
|9
|6
|9
|25 - 22
|33
|12.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|13.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|14.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|15.
|23
|7
|9
|7
|20 - 21
|30
|16.
|23
|7
|8
|8
|19 - 22
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 30
|28
|18.
|24
|7
|7
|10
|22 - 22
|28
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|23
|6
|9
|8
|20 - 27
|27
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|23
|5
|10
|8
|22 - 27
|25
|23.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|24.
|24
|5
|10
|9
|23 - 25
|25
|25.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|26.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|27.
|0:0
|24
|4
|8
|12
|16 - 27
|20
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|3.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|9.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|10.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 9
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|15.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|17.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|18.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|19.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|20.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|21.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|22.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|23.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|24.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|14.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|16.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|19.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|23.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|27.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|7 - 15
|7
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 8
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8