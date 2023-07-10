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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Колон
0:0
Конец матча
Бельграно
0'
6' Желтая карточка
Guillermo Pereira
34' Желтая карточка
Santiago Pierotti
72' Желтая карточка
Рохас Ариэль
90' Красная карточка
Фарре Гильермо
90'+6
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
36
Gian
Nardelli
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
30
Santiago
Pierotti
5
Cristian
Vega
14
Перласа
Бальдомеро
26
Carlos
Arrua
10
Facundo
Farias
92
Бенитес
Хорхе
25
Nahuel
Losada
40
Mariano
Moreno
6
Alejandro
Rebola
13
Nicolas
Meriano
23
Guillermo
Pereira
3
Lucas
Diarte
36
Каштру
Томаш
5
Santiago
Longo
32
Рохас
Ариэль
II
10
Bruno
Zapelli
9
Pablo
Vegetti
Колон
4-4-2
Бельграно
5-3-1-1

История личных встреч

Колон
Бельграно

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:0
ТМК
5:1
П
0:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
2:1
П
2:2
П
2:0
ПА
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Среднее время на гол

57
126

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.71

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
126

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 6 0.25
Eric Meza 2 0.08
Бенитес Хорхе 2 0.08
Santiago Pierotti 2 0.08
Перласа Бальдомеро 1 0.04
Juan Alvarez2 1 0.04
Andrew Teuten 1 0.04
Cristian Vega 1 0.04
Joaquin Ibanez III 1 0.04
Facundo Garces 1 0.04
Rafael Delgado 0 0
Facundo Farias 0 0
Carlos Arrua 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 13 (2) 0.54
Ulises Sanchez 2 0.08
Bruno Zapelli 1 0.04
Хара Франко 1 0.04
Ariel Garcia 1 0.04
Lucas Diarte 1 0.04
Guillermo Pereira 1 0.04
Рохас Ариэль II 0 0
Бордагарай Фабиан 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Pierotti 6 0
Rafael Delgado 4 1
Абила Рамон 5 0
Перласа Бальдомеро 5 0
Julian Chicco 5 0
Facundo Garces 5 0
Stefano Moreyra 3 1
Cristian Vega 4 0
Бенитес Хорхе 4 0
Leonel Picco 4 0
Гольц Паоло 3 0
Andrew Teuten 3 0
Carlos Arrua 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Eric Meza 2 0
Ignacio Chicco 1 0
Facundo Farias 1 0
Augusto Schott 1 0
Natanael Troncoso 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 3 3
Lucas Diarte 5 0
Pablo Vegetti 4 0
Ulises Sanchez 4 0
Nicolas Meriano 4 0
Хара Франко 2 1
Рохас Ариэль II 3 0
Ariel Garcia 3 0
Guillermo Pereira 3 0
Nahuel Losada 1 1
Годой Эрик 2 0
Matias Ibacache 2 0
Фарре Гильермо 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Ivan Ortigoza 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0

Результаты матчей

Колон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Бельграно
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
1
Колон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Бельграно
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
13
Колон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Бельграно
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
29% (7)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

12
8
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
6
50%
5
63%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
5
29%
29%
3
21%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
3
21%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Забито

18
21
12 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
4
22%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
6
33%
11
52%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Пропущено

28
20
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
5
18%
4
20%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
6
21%
3
15%
61-75
8
29%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1
Бельграно
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0
Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2

Результаты матчей

Колон
Бельграно

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Колон
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
8
2
9
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
12
12
6
18
1.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 24 11 7 6 31 - 19 40
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 24 10 7 7 31 - 26 37
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
10.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
11.
Бока Хуниорс
 0:0 24 9 6 9 25 - 22 33
12.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
13.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
14.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Велес Сарсфилд
 24 5 10 9 23 - 25 25
25.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
26.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
27.
Уракан
 0:0 24 4 8 12 16 - 27 20
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 5 0 12 - 0 29
3.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
10.
Бока Хуниорс
 0:0 13 6 4 3 16 - 9 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
20.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
21.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
22.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
23.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
24.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 0:0 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
14.
Бока Хуниорс
 0:0 11 3 2 6 9 - 13 11
15.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
16.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
18.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 0:0 13 1 4 8 7 - 15 7
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Ланус Leandro Diaz III 1 8
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Guillermo Farre увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 91'
    Bruno Zapelli уходит с поля. Mariano Mino выходит вместо него
  • 91'
    Гильермо Перейра уходит с поля. Juan Barinaga выходит вместо него
  • 75'
    Tomas Castro уходит с поля. Ibrahim Hesar выходит вместо него
  • 75'
    Mariano Moreno уходит с поля. Новаретти Диего выходит вместо него
  • 72'
    Рохас Ариэль II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Сантьяго Пьеротти получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Гильермо Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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