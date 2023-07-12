  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Индепендьенте Авельянеда
0:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
15' Гол
Феррейра Кристиан I
27' Желтая карточка
Мартино Анджело
28' Красная карточка
Хайнце Габриэль
0:2
72' Гол в свои ворота
Элисальде Эдгар
90' Желтая карточка
Лопес Кевин
90' Желтая карточка
Julian Contrera
90'+5
33
Рей
Родриго
19
Luciano
Gomez
13
Christian
Baez
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
29
Braian
Martinez
14
Martin
Sarrafiore
23
Марконе
Иван
30
Mateo
Barcia
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Каутеруссио
Мартин
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
23
Мартино
Анджело
8
Перес
Пабло
II
22
Портилльо
Маркос
30
Феррейра
Кристиан
I
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
27
Jeremias
Perez
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
С
2:3
С
2:2
С
0:1
П
2:4
П
2:3
ТМ(
0:0
П
1:3
П
0:0
П
1:2
ПА
1:1
ПА
4:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
4:1
ПА
1:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.7
1.3

Среднее время на гол

52
69

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.35
1.2

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
75

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.46
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.17
Ayrton Costa 1 0.04
Mateo Barcia 1 0.04
Sergio Ortiz 1 0.04
Braian Martinez 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 5 (1) 0.21
Сордо Рамиро 3 0.13
Феррейра Кристиан I 2 0.08
Веласкес Виктор 2 0.08
Jherson Mosquera 2 0.08
Агирре Брайан 1 0.04
Bruno Pitton 1 0.04
Франциско Гонсалес I 1 0.04
Сфорца Хуан 1 0.04
Guillermo Luis Ortiz 1 0.04
Захир Факундо Мансиллья 1 0.04
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0.04
Jeremias Perez 0 0
Ivan Gomez 0 0
Портилльо Маркос 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 9 0
Joaquin Laso 4 1
Sergio Barreto 4 1
Mateo Barcia 4 1
Sergio Ortiz 5 0
Martin Sarrafiore 5 0
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Элисальде Эдгар 4 0
Марконе Иван 2 1
Luciano Gomez 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Лопес Кевин 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 7 1
Jherson Mosquera 6 1
Дитта Вильер 3 2
Феррейра Кристиан I 5 0
Lucas Hoyos 4 0
Ivan Gomez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Jorge Recalde 3 0
Агирре Брайан 3 0
Хайнце Габриэль 1 1
Перес Пабло II 2 0
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Реаско Джоркаефф 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Justo Giani 1 0
Jeremias Perez 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
7
Индепендьенте Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

4
12
Индепендьенте Авельянеда
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
4% (1)
43% (10)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

11
19

Голы по времени матча

Забито

14
8
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
29%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
14%
3
18%
1-15
1
7%
6
35%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
5
42%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
5
38%
1
25%
76-90

Забито

22
20
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
7
32%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
4
18%
6
30%
76-90

Пропущено

27
21
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
11%
4
19%
1-15
4
15%
7
33%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
9
33%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
14
9
6
17
1.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 24 13 6 5 38 - 20 45
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 24 11 7 6 31 - 19 40
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Росарио Сентраль
 24 10 9 5 32 - 25 39
8.
Годой Крус
 24 10 7 7 31 - 26 37
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
14.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 1:0 24 7 9 8 21 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 24 7 7 10 20 - 31 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
23.
Велес Сарсфилд
 24 5 10 9 23 - 25 25
24.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
25.
Унион Санта-Фе
 24 5 10 9 17 - 25 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 24 4 7 13 16 - 28 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
2.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 11 5 4 2 11 - 8 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Атлетико Тукуман
 1:0 12 5 4 3 13 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
23.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
24.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Тукуман
 1:0 12 2 5 5 8 - 14 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
19.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 13 2 3 8 9 - 23 9
23.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
24.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
25.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Лусиано Гомес уходит с поля. Javier Vallejo выходит вместо него
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - Хайнце Габриэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     