Тур: 24.
0:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолФеррейра Кристиан I
27' Желтая карточкаМартино Анджело
28' Красная карточкаХайнце Габриэль
0:2
72' Гол в свои воротаЭлисальде Эдгар
90' Желтая карточкаЛопес Кевин
90' Желтая карточкаJulian Contrera
90'+5
Ход матча
15'
27'
28'
72'
0:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
30
Mateo
Barcia
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
30 Mateo BarciaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
41 Tomas Perez
-
35 Misael Jaime
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.7
1.3
Среднее время на гол
52
69
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.35
1.2
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
75
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|11 (6)
|0.46
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.17
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Mateo Barcia
|1
|0.04
|Sergio Ortiz
|1
|0.04
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Martin Sarrafiore
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|5 (1)
|0.21
|Сордо Рамиро
|3
|0.13
|Феррейра Кристиан I
|2
|0.08
|Веласкес Виктор
|2
|0.08
|Jherson Mosquera
|2
|0.08
|Агирре Брайан
|1
|0.04
|Bruno Pitton
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.04
|Сфорца Хуан
|1
|0.04
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.04
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.04
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0.04
|Jeremias Perez
|0
|0
|Ivan Gomez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|9
|0
|Joaquin Laso
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Mateo Barcia
|4
|1
|Sergio Ortiz
|5
|0
|Martin Sarrafiore
|5
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Элисальде Эдгар
|4
|0
|Марконе Иван
|2
|1
|Luciano Gomez
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|7
|1
|Jherson Mosquera
|6
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Lucas Hoyos
|4
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Хайнце Габриэль
|1
|1
|Перес Пабло II
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
7
Индепендьенте Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
4
12
Индепендьенте Авельянеда
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
4% (1)
43% (10)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
11
19
Голы по времени матча
Забито
14
8
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
29%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
14%
3
18%
1-15
1
7%
6
35%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
5
38%
1
25%
76-90
Забито
22
20
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
7
32%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
4
18%
6
30%
76-90
Пропущено
27
21
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
11%
4
19%
1-15
4
15%
7
33%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
9
33%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
56
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
149
617
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|24
|13
|6
|5
|38 - 20
|45
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|24
|11
|7
|6
|31 - 19
|40
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|8.
|24
|10
|7
|7
|31 - 26
|37
|9.
|24
|10
|5
|9
|26 - 22
|35
|10.
|24
|10
|5
|9
|20 - 21
|35
|11.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|14.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|1:0
|24
|7
|9
|8
|21 - 27
|30
|17.
|24
|7
|8
|9
|19 - 24
|29
|18.
|24
|7
|7
|10
|22 - 22
|28
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|0:1
|24
|7
|7
|10
|20 - 31
|28
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|23.
|24
|5
|10
|9
|23 - 25
|25
|24.
|24
|5
|10
|9
|22 - 29
|25
|25.
|24
|5
|10
|9
|17 - 25
|25
|26.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|27.
|24
|4
|7
|13
|16 - 28
|19
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|2.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|15.
|0:1
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|17.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|23.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|24.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|14.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|17.
|1:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|18.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|23.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|26.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 8