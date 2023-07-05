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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Израиль (до 21 года)
0:1
Второй тайм: 54'
Англия (до 21 года)
0'
0:0
17' Не забитый пенальти
Гиббс-Уайт Морган
20' Желтая карточка
Тургеман Дор
0:1
42' Гол
Гиббс-Уайт Морган

Ход матча

17'
0:0
Гиббс-Уайт Морган
20'
Тургеман Дор
 
42'
0:1
Гиббс-Уайт Морган
(Палмер Коул)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 132 Количество передач 267
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль (до 21 года)
Ничья
Англия (до 21 года)
9.40
7.40
1.40
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Царфати
Томер
2
Жабер
Карем
21
Лемкин
Став
5
Коэн
Гиль
12
Ревиво
Рой
22
Хаяй
Илай
15
Азулай
Эйтан
6
Гандельман
Омри
20
Лейоус
Гишам
11
Тургеман
Дор
10
Глух
Оскар
1
Траффорд
Джеймс
14
Гарнер
Джеймс
5
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Колуилл
Леви
3
Томас
Люк
20
Палмер
Коул
21
Гомес
Анхель
17
Джонс
Кёртис
10
Смит-Роу
Эмил
7
Гиббс-Уайт
Морган
11
Гордон
Энтони
Израиль (до 21 года)
4-4-2
Англия (до 21 года)
4-4-2

История личных встреч

Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е(2Г
2:0
Е(2Г
1:0
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургеман Дор 1 0.2
Гандельман Омри 1 0.2
Глух Оскар 0 0
Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.4
Смит-Роу Эмил 2 0.4
Гиббс-Уайт Морган 1 0.2
Рамси Джакоб 1 0.2
Арчер Камерон 1 0.2
Эллиотт Харви 1 0.2
Палмер Коул 0 0

Карточки

Израиль (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 3 1
Перец Даниэль 2 0
Тургеман Дор 2 0
Ревиво Рой 2 0
Коэн Гиль 1 0
Гандельман Омри 1 0
Хофмейстер Йоав 1 0
Глух Оскар 1 0
Хаяй Илай 1 0
Халаили Анан 1 0
Руми Мохамад Абу 1 0
Guy Luzon 1 0
Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Бен 2 0
Ааронс Макс 2 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Гордон Энтони 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Траффорд Джеймс 1 0

Результаты матчей

Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Израиль (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Англия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Израиль (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Англия (до 21 года)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1
Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2
Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2

Результаты матчей

Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1/4 финала
3 Грузия (до 21 года)
4 Израиль (до 21 года)
1 Англия (до 21 года)
0 Португалия (до 21 года)
2 Испания (до 21 года)
1 Швейцария (до 21 года)
1 Франция (до 21 года)
3 Украина (до 21 года)
1/2 финала
Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Украина (до 21 года) Судаков Георгий 3
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 2 (2)
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (2)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 3
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2
Англия (до 21 года) Джонсон Бен 2
Англия (до 21 года) Ааронс Макс 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Пауза в матче. в столкновении с соперником получил повреждение Гомес. Потребуется медицинская помощь футболисту.
  • 53'
    Ворвался по центру в штрафную соперника на скорости Джонс, но в борьбе с защитником оказался на газоне, свисто арбитра промолчал.
  • 52'
    С угла поля навесил Палмер в центр штрафной, но мяч после серии рикошетов в центр поля вынес Хаяй.
  • Угловой
    51'
    После поперечного паса от Джонса пробивал из пределов штрафной Гордон, но Лемкин в подкате перевел на угловой.
  • 50'
    Пробить пытался по воротам с лету Гиббс-Уайт из пределов штрафной после заброса от Джонса, но не попал он по мячу на лету.
  • 49'
    Проникающий пас исполнял Гомес в штрафную на ход Гордону, но того от мяча корпусом грамотно оттеснил Коэн.
  • 48'
    Теперь уже Смит-Роу финтом ушел от соперника по флангу, сместился в центр и пробил в нижний ближний угол, но справился голкипер.
  • 47'
    Убежал в контратаку сразу же Томас и прострелил в центр штрафной, но на выходе перехватил сферу Царфати.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться израильтяне?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне сборной Англии!
  • 45'
    Мягко забросил в штрафную соперника Харвуд-Беллис на ход Гордону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • 45'
    Сместился Томас с левого фланга и покатил под удар Гомесу, но в последний момент мяч смог заблокировать Азулай.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Мог убегать на ворота соперника Хаяй после паса от Жабера, но в борьбе против Колуилла нарушил он правила.
  • 43'
    Диагональ исполнял Гандельман на правый фланг, куда забегал Тургеман, но сохранить мяч в поле помешали ему защитники.
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    • Описание гола
      42'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Морган Гиббс-Уайт! Идеальный пас с правого фланга Палмер вырезал в центр штрафной, где выскочил из-за спины защитника Гибсс-Уайт и головой пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера.
    • 41'
      У штрафной соперника выиграл подбор Гандельман после неудачного выноса защитников и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 40'
      Отличным пасом Глух запустил в контратаку Лейоуса, но вышел за пределы штрафной Траффорд и отвел угрозу от ворот.
    • 39'
      Покатил с правого фланга низом в штрафную Гордон на ход Гиббс-Уайту, но тот проиграл борьбу за мяч Ревиво.
    • 38'
      Отобрал снова мяч на чужой половине поля Джонс после обрезки голкипера и отдал поперек на Горлдону, но тому пробить не позволил Лемкин.
    • 37'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Томанс после паса от Гомеса, но в борьбе против Жабера нарушил он правила.
    • 36'
      Проникающим пасом Джонс пытался прошить оборону соперника и вывести на ворота Томаса, но тот не мог догнать мяч в поле.
    • 34'
      Убежал в атаку по флангу Томас и навесил в центр штрафной, но здесь Коэн головой вернул мяч к боковой линии.
    • 33'
      Откровенно сбивал соперника на чужой половине поля Гарнер. Можно было здесь показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 32'
      Долго катают мяч на чужой половине поля англичане, но пройти массированную оборону соперника им не удается.
    • 31'
      Сместился с левого фланга Смит-Роу в штрафную, но напоролся на Жабера, который поставил корпус и оттеснил оппонента от мяча.
    • 30'
      С угла поля навесил Глух в центр штрафной, где пробил Лемкин головой, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 29'
      Перехватил сферу в центре поля Глух и тут же отдал пас вперед на Тургеману, который пробил в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.
    • 28'
      Теперь уже Ревиво на чужую половину поля забросил на ход Хаяю, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 27'
      Мог убегать на ворота соперника Гордон после заброса от Джонса, но в борьбе против Коэна нарушил он правила.
    • 26'
      Отдавал пас по флангу Ревиво на ход Гулуху, но тот не смог на скорости оторваться от Гарнера и в итоге потерял мяч. 
    • 25'
      Диагональ исполнял Коэн на правый фланг, куда забегал Тургеман, но здесь головой вынес сферу в аут Томас.
    • 24'
      С правого фланга забросил на дальнюю штангу Палмер, но здесь в борьбе с защитником Джонс не смог дотянуться до мяча.
    • 23'
      Со штрафного Гомес навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 22'
      Пауза в матче. в прошлом эпизоде Гомес получил повреждение. Потребуется медицинская помощь футболисту.
    • Желтая карточка
      21'
      В центре поля в грубом подкате заехал по ногам сопернику Тургеман. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 20'
      Убежал в атаку по центру Джонс и отдал вперед на Гордона, но мяч в подкате смог перехватить в последний момент Лемкин.
    • 19'
      Продавил соперника по левой бровке Лейоус и навесил на дальнюю штангу, но перехватил сферу без проблем Хервуд-Беллис.
    • Не забитый пенальти
      18'
      Нет гола! Крайне неудачно исполнил удар на силу Гиббс-Уайт в правый от себя нижний угол, но не попал в створ ворот.
    • 17'
      Все же повторы показали, что арбитр принял правильное решение, англичане будут исполнять одиннадцатиметровый удар, фол на Гордоне был.
    • Видеоповтор
      16'
      Пауза в матче. Судьи долго просматривают эпизод с назначением пенальти на повторах. Ждем окончательного решения.
    • Пенальти!
      15'
      Атака продолжилась, подхватил снаряд Гордон, но тут же был сбит в подкате от Жабера. Судья показал на "точку", это пенальти!
    • Опасный момент
      14'
      Обрезались израильтяне в своей штрафной, подарив мяч Джонсу, который отдал поперек на Гордона, который пробил в нижний угол под голкипером, но мяч смог с линии ворот вынести в подкате Коэн.
    • 13'
      Низом прострелил с правого фланга Палмер в штрафную на Гомеса, но тому пробить по воротам не позволил Коэн.
    • 12'
      С левого фланга низом прострелил Смит-Роу в центр штрафной на Гордона, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 11'
      Диагональ исполнял Джонс в штрафную, куда врывался Томас, но пробить головой не позволил ему Жабер.
    • 10'
      По флангу забросил Жабер на ход Тургеману, но того опередил Томас и в чистом подкате вынес сферу за боковую линию.
    • 9'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Гиббс-Уайт. Здесь пробивал головой Колуилл, но мяч полетел крайне неточно.
    • 8'
      На фланге получил по ногам Гордон в силовой борьбе против Жабера. Штрафной удар исполнять будут англичане.
    • 7'
      После навеса с угла поля от Глуха с одиннадцатиметровой отметки пробил с ходу Жабер, но точности ему немного не хватило.
    • Угловой
      6'
      После заброса от Глуха зацепился за мяч в чужой штрафной Коэн и пробил по воротам, но рикошетом от спины защитника сфера отправилась на угловой.
    • 5'
      Убежал в контратаку по правой бровке Жабер и навесил в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 4'
      Зацепился за сферу перед чужой штрафной Гордон и сбросил вперед на Смита-Роу, но на выходе первым на мяче оказался Царфати.
    • 3'
      Забросил в центр штрафной с правого фланга Гарнер на ход Гордону, но того опередил Гандельман и вынес сферу в аут.
    • 2'
      Израильтяне будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Англии!
    • Второй тайм
    • Фол, нарушение
      53'
      Назначен штрафной. Пострадал Oscar Gloukh, его свалил Гомес Анхель.
    • 53'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      52'
      Гомес Анхель возвращается на поле.
    • 52'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      51'
      Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья свистит. Омри Гандельман атаковал сзади соперника. Это Гомес Анхель заработал своей команде штрафной
    • 51'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 50'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 50'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 25%, Англия (до21): 75%.
    • 50'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Кол Палмер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Stav Lemkin успешно блокирует удар.
    • 49'
      Гордон Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 49'
      Джонс Кёртис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 49'
      Гиббс-Уайт Морган из команды Англия (до21) не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 49'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Гомес Анхель из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 48'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 47'
      Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Коэн Гиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 46'
      Смит-Роу Эмил пробует нанести удар издали, но Томер Зарфати держит все под контролем
    • 46'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 46'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Англия (до21) играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 27%, Англия (до21): 73%.
    • 48'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 48'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 29%, Англия (до21): 71%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Хаяй Илай из команды Израиль (до 21 года) заходит слишком далеко, он валит Люк Томас.
    • 43'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 42'
      Команда Англия (до21) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 42'
      Харвуд-Беллис Тэйлор сделал ключевой пас для гола!
    • 42'
      Кол Палмер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      ГОООООЛ - Гиббс-Уайт Морган Англия (до21) забивает ударом головой
    • 42'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Кол Палмер из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 41'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Oscar Gloukh из команды Израиль (до 21 года) поставил подножку. Пострадал Кол Палмер
    • 40'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 40'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 29%, Англия (до21): 71%.
    • 39'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 39'
      Омри Гандельман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Джеймс Траффорд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Израиль (до 21 года) начинает контратаку
    • 38'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 38'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 38'
      Лейоус Гишам успешно блокирует удар.
    • 38'
      Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 37'
      Томер Зарфати ошибается в защите.
    • 37'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 36'
      Roy Revivo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      36'
      Гордон Энтони наказан за толчок Хаяй Илай
    • 35'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 29%, Англия (до21): 71%.
    • 35'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 34'
      Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Жабер Карем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      32'
      Назначен штрафной. Пострадал Oscar Gloukh, его свалил Гарнер Джеймс.
    • 31'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 31'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 30'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 29%, Англия (до21): 71%.
    • 30'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Хаяй Илай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Англия (до21) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 28'
      Шанс! Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) пробил головой, но мимо
    • Угловой
      28'
      Oscar Gloukh из команды Израиль (до 21 года) подал угловой справа.
    • 28'
      Гиббс-Уайт Морган ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      28'
      Oscar Gloukh из команды Израиль (до 21 года) подал угловой слева.
    • 27'
      Колуилл Леви успешно блокирует удар.
    • 27'
      Дор Тургеман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Израиль (до 21 года) начинает контратаку
    • 27'
      Eitan Azulay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      25'
      Гордон Энтони наказан за толчок Stav Lemkin
    • 25'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 27%, Англия (до21): 73%.
    • 25'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 24'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 23'
      О, нет. Из многообещающей позиции Джонс Кёртис из команды Англия (до21) наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 23'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 22'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 22'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 22'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Дор Тургеман из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      20'
      Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 26%, Англия (до21): 74%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      20'
      Дор Тургеман из команды Израиль (до 21 года) получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      20'
      Дор Тургеман из команды Израиль (до 21 года) опасно и грубо сыграл. Гомес Анхель пострадал.
    • 19'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 19'
      Смит-Роу Эмил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 18'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 18'
      Израиль (до 21 года) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Харвуд-Беллис Тэйлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 18'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Колуилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • Описание гола
      17'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гиббс-Уайт Морган бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 16'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Англия (до21) пробьет пенальти!
    • 15'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 25%, Англия (до21): 75%.
    • 14'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 13'
      Томер Зарфати делает важнейший сейв!
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Смит-Роу Эмил. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Кол Палмер из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Англия (до21) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Коэн Гиль успешно блокирует удар.
    • 13'
      Смит-Роу Эмил нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 13'
      Томер Зарфати ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      13'
      ПЕНАЛЬТИ - Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гордон Энтони.
    • 13'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 12'
      Джонс Кёртис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Eitan Azulay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 11'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 10'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 33%, Англия (до21): 67%.
    • 10'
      Гомес Анхель не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 9'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 9'
      Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Кол Палмер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 7'
      Колуилл Леви из команды Англия (до21) наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 7'
      Гиббс-Уайт Морган из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Жабер Карем наказан за толчок Гордон Энтони
    • 6'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 6'
      Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 5'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 38%, Англия (до21): 62%.
    • Угловой
      5'
      Oscar Gloukh из команды Израиль (до 21 года) подал угловой справа.
    • 5'
      Колуилл Леви успешно блокирует удар.
    • 5'
      Омри Гандельман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Израиль (до 21 года) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Гомес Анхель из команды Англия (до21) заходит слишком далеко, он валит Дор Тургеман.
    • 3'
      Томер Зарфати ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Англия (до21) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Джонс Кёртис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
    • 1'
      Англия (до21) начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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