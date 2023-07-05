Теперь уже Смит-Роу финтом ушел от соперника по флангу, сместился в центр и пробил в нижний ближний угол, но справился голкипер.

Проникающий пас исполнял Гомес в штрафную на ход Гордону, но того от мяча корпусом грамотно оттеснил Коэн.

Пробить пытался по воротам с лету Гиббс-Уайт из пределов штрафной после заброса от Джонса, но не попал он по мячу на лету.

После поперечного паса от Джонса пробивал из пределов штрафной Гордон, но Лемкин в подкате перевел на угловой.

С угла поля навесил Палмер в центр штрафной, но мяч после серии рикошетов в центр поля вынес Хаяй.

Ворвался по центру в штрафную соперника на скорости Джонс, но в борьбе с защитником оказался на газоне, свисто арбитра промолчал.

Пауза в матче. в столкновении с соперником получил повреждение Гомес. Потребуется медицинская помощь футболисту.

Убежал в контратаку сразу же Томас и прострелил в центр штрафной, но на выходе перехватил сферу Царфати.

Диагональ исполнял Гандельман на правый фланг, куда забегал Тургеман, но сохранить мяч в поле помешали ему защитники.

Мог убегать на ворота соперника Хаяй после паса от Жабера, но в борьбе против Колуилла нарушил он правила.

Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Сместился Томас с левого фланга и покатил под удар Гомесу, но в последний момент мяч смог заблокировать Азулай.

Мягко забросил в штрафную соперника Харвуд-Беллис на ход Гордону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Долго катают мяч на чужой половине поля англичане, но пройти массированную оборону соперника им не удается.

Откровенно сбивал соперника на чужой половине поля Гарнер. Можно было здесь показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Убежал в атаку по флангу Томас и навесил в центр штрафной, но здесь Коэн головой вернул мяч к боковой линии.

Проникающим пасом Джонс пытался прошить оборону соперника и вывести на ворота Томаса, но тот не мог догнать мяч в поле.

Ворвался на скорости в штрафную соперника Томанс после паса от Гомеса, но в борьбе против Жабера нарушил он правила.

Отобрал снова мяч на чужой половине поля Джонс после обрезки голкипера и отдал поперек на Горлдону, но тому пробить не позволил Лемкин.

Покатил с правого фланга низом в штрафную Гордон на ход Гиббс-Уайту, но тот проиграл борьбу за мяч Ревиво.

Отличным пасом Глух запустил в контратаку Лейоуса, но вышел за пределы штрафной Траффорд и отвел угрозу от ворот.

У штрафной соперника выиграл подбор Гандельман после неудачного выноса защитников и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Морган Гиббс-Уайт! Идеальный пас с правого фланга Палмер вырезал в центр штрафной, где выскочил из-за спины защитника Гибсс-Уайт и головой пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера.

31' Сместился с левого фланга Смит-Роу в штрафную, но напоролся на Жабера, который поставил корпус и оттеснил оппонента от мяча.

30' С угла поля навесил Глух в центр штрафной, где пробил Лемкин головой, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

29' Перехватил сферу в центре поля Глух и тут же отдал пас вперед на Тургеману, который пробил в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.

28' Теперь уже Ревиво на чужую половину поля забросил на ход Хаяю, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

27' Мог убегать на ворота соперника Гордон после заброса от Джонса, но в борьбе против Коэна нарушил он правила.

26' Отдавал пас по флангу Ревиво на ход Гулуху, но тот не смог на скорости оторваться от Гарнера и в итоге потерял мяч.

25' Диагональ исполнял Коэн на правый фланг, куда забегал Тургеман, но здесь головой вынес сферу в аут Томас.

24' С правого фланга забросил на дальнюю штангу Палмер, но здесь в борьбе с защитником Джонс не смог дотянуться до мяча.

23' Со штрафного Гомес навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

22' Пауза в матче. в прошлом эпизоде Гомес получил повреждение. Потребуется медицинская помощь футболисту.

21' В центре поля в грубом подкате заехал по ногам сопернику Тургеман. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

20' Убежал в атаку по центру Джонс и отдал вперед на Гордона, но мяч в подкате смог перехватить в последний момент Лемкин.

19' Продавил соперника по левой бровке Лейоус и навесил на дальнюю штангу, но перехватил сферу без проблем Хервуд-Беллис.

18' Нет гола! Крайне неудачно исполнил удар на силу Гиббс-Уайт в правый от себя нижний угол, но не попал в створ ворот.

17' Все же повторы показали, что арбитр принял правильное решение, англичане будут исполнять одиннадцатиметровый удар, фол на Гордоне был.

16' Пауза в матче. Судьи долго просматривают эпизод с назначением пенальти на повторах. Ждем окончательного решения.

15' Атака продолжилась, подхватил снаряд Гордон, но тут же был сбит в подкате от Жабера. Судья показал на "точку", это пенальти!

14' Обрезались израильтяне в своей штрафной, подарив мяч Джонсу, который отдал поперек на Гордона, который пробил в нижний угол под голкипером, но мяч смог с линии ворот вынести в подкате Коэн.

13' Низом прострелил с правого фланга Палмер в штрафную на Гомеса, но тому пробить по воротам не позволил Коэн.

12' С левого фланга низом прострелил Смит-Роу в центр штрафной на Гордона, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

11' Диагональ исполнял Джонс в штрафную, куда врывался Томас, но пробить головой не позволил ему Жабер.

10' По флангу забросил Жабер на ход Тургеману, но того опередил Томас и в чистом подкате вынес сферу за боковую линию.

9' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Гиббс-Уайт. Здесь пробивал головой Колуилл, но мяч полетел крайне неточно.

8' На фланге получил по ногам Гордон в силовой борьбе против Жабера. Штрафной удар исполнять будут англичане.

7' После навеса с угла поля от Глуха с одиннадцатиметровой отметки пробил с ходу Жабер, но точности ему немного не хватило.

6' После заброса от Глуха зацепился за мяч в чужой штрафной Коэн и пробил по воротам, но рикошетом от спины защитника сфера отправилась на угловой.

5' Убежал в контратаку по правой бровке Жабер и навесил в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

4' Зацепился за сферу перед чужой штрафной Гордон и сбросил вперед на Смита-Роу, но на выходе первым на мяче оказался Царфати.

3' Забросил в центр штрафной с правого фланга Гарнер на ход Гордону, но того опередил Гандельман и вынес сферу в аут.

2' Израильтяне будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.