Стадион: Батуми Стадиум. Главный судья: Крог Мортен
0:1
Второй тайм: 54'
0'
0:0
17' Не забитый пенальтиГиббс-Уайт Морган
20' Желтая карточкаТургеман Дор
0:1
42' ГолГиббс-Уайт Морган
Ход матча
17'
20'
42'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
132 Количество передач 267
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
6.50 Точный счет – 0:2
-
-
-
21
Лемкин
Став
12
Ревиво
Рой
22
Хаяй
Илай
15
Азулай
Эйтан
20
Лейоус
Гишам
11
Тургеман
Дор
10
Глух
Оскар
20
Палмер
Коул
21
Гомес
Анхель
17
Джонс
Кёртис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Лемкин СтавЗащитник
- Защитник
-
12 Ревиво РойЗащитник
-
22 Хаяй ИлайПолузащитник
-
15 Азулай ЭйтанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лейоус ГишамПолузащитник
-
11 Тургеман ДорНападающий
-
10 Глух ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
-
13 Халаили АнанПолузащитник
-
14 Билу ОзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кайуф Шариф
-
17 Преда Аяно
-
Главный тренер: Лузон Гай
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
-
21 Гомес АнхельПолузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Рашуорт КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карсли Ли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
270
Бомбардиры внутри турнира
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тургеман Дор
|1
|0.2
|Гандельман Омри
|1
|0.2
|Глух Оскар
|0
|0
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|2
|0.4
|Смит-Роу Эмил
|2
|0.4
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.2
|Рамси Джакоб
|1
|0.2
|Арчер Камерон
|1
|0.2
|Эллиотт Харви
|1
|0.2
|Палмер Коул
|0
|0
Карточки
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|3
|1
|Перец Даниэль
|2
|0
|Тургеман Дор
|2
|0
|Ревиво Рой
|2
|0
|Коэн Гиль
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Хофмейстер Йоав
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
|Хаяй Илай
|1
|0
|Халаили Анан
|1
|0
|Руми Мохамад Абу
|1
|0
|Guy Luzon
|1
|0
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Бен
|2
|0
|Ааронс Макс
|2
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Джонс Кёртис
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
Результаты матчей
Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Израиль (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Англия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Израиль (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Англия (до 21 года)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1
Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2
Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2
Результаты матчей
Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Украина (до 21 года)
|Судаков Георгий
|3
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|2 (2)
|Франция (до 21 года)
|Баркола Бредли
|2 (2)
|Испания (до 21 года)
|Руис Абель
|2 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 3
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2
|Англия (до 21 года)
|Джонсон Бен
|2
|Англия (до 21 года)
|Ааронс Макс
|2
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2