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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Израиль (до 21 года)
0:3
Конец матча
Англия (до 21 года)
0'
0:0
17' Не забитый пенальти
Гиббс-Уайт Морган
20' Желтая карточка
Тургеман Дор
0:1
42' Гол
Гиббс-Уайт Морган
0:2
63' Гол
Палмер Коул
81' Желтая карточка
Колуилл Леви
83' Желтая карточка
Лемкин Став
0:3
90' Гол
Арчер Камерон
90'+5

Ход матча

17'
0:0
Гиббс-Уайт Морган
20'
Тургеман Дор
 
42'
0:1
Гиббс-Уайт Морган
(Палмер Коул)
56'
Халаили Анан
Хаяй Илай
 
56'
Горно Идан
Лейоус Гишам
 
63'
0:2
Палмер Коул
(Смит-Роу Эмил)
74'
 
Арчер Камерон
Гордон Энтони
74'
 
Эллиотт Харви
Смит-Роу Эмил
75'
Билу Оз
Азулай Эйтан
 
78'
 
Скипп Оливер
Гомес Анхель
78'
 
Мадуэке Нони
Гиббс-Уайт Морган
81'
 
Колуилл Леви
83'
Лемкин Став
 
88'
 
Дойл Томми
Джонс Кёртис
89'
Тургеман Дор
Гандельман Омри
 
89'
Преда Аяно
Руми Мохамад Абу
 
90'
0:3
Арчер Камерон
(Палмер Коул)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 241 Количество передач 536
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Царфати
Томер
2
Жабер
Карем
21
Лемкин
Став
5
Коэн
Гиль
12
Ревиво
Рой
22
Хаяй
Илай
15
Азулай
Эйтан
6
Гандельман
Омри
20
Лейоус
Гишам
11
Тургеман
Дор
10
Глух
Оскар
1
Траффорд
Джеймс
14
Гарнер
Джеймс
5
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Колуилл
Леви
3
Томас
Люк
20
Палмер
Коул
21
Гомес
Анхель
17
Джонс
Кёртис
10
Смит-Роу
Эмил
7
Гиббс-Уайт
Морган
11
Гордон
Энтони
Израиль (до 21 года)
4-4-2
Англия (до 21 года)
4-4-2

История личных встреч

Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е(2Г
2:0
Е(2Г
1:0
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургеман Дор 1 0.2
Гандельман Омри 1 0.2
Глух Оскар 0 0
Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.4
Смит-Роу Эмил 2 0.4
Арчер Камерон 2 0.4
Гиббс-Уайт Морган 1 0.2
Палмер Коул 1 0.2
Рамси Джакоб 1 0.2
Эллиотт Харви 1 0.2

Карточки

Израиль (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 3 1
Перец Даниэль 2 0
Тургеман Дор 2 0
Ревиво Рой 2 0
Коэн Гиль 1 0
Гандельман Омри 1 0
Хофмейстер Йоав 1 0
Глух Оскар 1 0
Хаяй Илай 1 0
Лемкин Став 1 0
Халаили Анан 1 0
Руми Мохамад Абу 1 0
Guy Luzon 1 0
Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Бен 2 0
Ааронс Макс 2 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Гордон Энтони 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Колуилл Леви 1 0

Результаты матчей

Израиль (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Израиль (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Англия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Израиль (до 21 года)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Англия (до 21 года)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1
Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2
Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2

Результаты матчей

Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1/4 финала
3 Грузия (до 21 года)
4 Израиль (до 21 года)
1 Англия (до 21 года)
0 Португалия (до 21 года)
2 Испания (до 21 года)
1 Швейцария (до 21 года)
1 Франция (до 21 года)
3 Украина (до 21 года)
1/2 финала
0 Израиль (до 21 года)
3 Англия (до 21 года)
5 Испания (до 21 года)
1 Украина (до 21 года)
Финал
Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Руис Абель 3 (2)
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 3 (2)
Украина (до 21 года) Судаков Георгий 3
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (2)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
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Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 3
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2
Англия (до 21 года) Джонсон Бен 2
Англия (до 21 года) Ааронс Макс 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
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Новости LiveResult
  • После матча
  • Без особых проблем сборная Англии разгромила Израиль и вышла в финал Чемпионата Европы. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все, прозвучал финальный свисток. Матч завершен со счетом 0:3!
  • 90'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Мадуэке, сместился в штрафную и пробил по воротам, но точности ему не хватило.
  • Описание гола
    90'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Камерон Арчер! Довели англичане счет до крупного. С фланга низом Палмер покатил в центр на Арчера, который убрал на замахе соперника и вторым касанием с линии штрафной  вколотил сферу точно в дальнюю девятку.
  • Замена
    90'
    Ответная замена в составе сборной Англии случилась. Вместо Кёртиса Джонса доигрывать встречу будет Томми Дойл.
  • Замена
    90'
    Двойная замена в составе израильтян случилась. Вместо Тургемана и Гандельмана на поле появились Руми и Преда.
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.
  • 89'
    После паса от Тургемана пробивал из пределов штрафной в падении Ревиво, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 88'
    Накрутил соперника на фланге Палмер, ворвался в штрафную, но в борьбе с защитником нарушил правила.
  • 87'
    С углового навесил Палмер на дальнюю штангу, где пытался пробить Эллиотт, но его выстрел пришелся в спину защитнику.
  • Опасный момент
    86'
    Накрутил соперника на левой бровке Глух и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Халаили, но мяч в падении смог поймать в руки Траффорд.
  • Желтая карточка
    85'
    В центре поля Лемкин руками уложил на газон Арчера в силовой борьбе, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 84'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний верхний угол Ревиво, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • Желтая карточка
    83'
    Мог убегать на ворота Горно после паса от Тургемана, но его руками на газон уложил на газон Колуилл. Судья не стал удалять защитника, показав лишь желтую карточку.
  • 82'
    Ушел от соперника по флангу Эллиотт и прострелил в штрафную, но мяч в подкате спокойно перехватил Коэн.
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    • 81'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Горно и в итоге нарушил правила в борьбе против Гарнера.
    • Замена
      80'
      Снова две замены в составе англичан произошло. Вместо Гиббса-Уайта и Гомеса на поле появились Мадуэке и Скипп.
    • 79'
      С центра поля Джонс попытался перебросить вышедшего из ворот голкипера, но мяч полетел выше перекладины. 
    • 78'
      Решился на удар с дальней дистанции Гиббс-Уайт после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.
    • 77'
      Со штрафного навесил Гиббс-Уайт на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Коэн и не позволил пробить по воротам.
    • 76'
      В центре поля получил по ногам тут же Эллиотт в борьбе против Билу. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • Замена
      75'
      Ответная замена в составе сборной Израиля произошла. Вместо Эйтона Азулая шанс проявить себя получил Оз Билу.
    • Замена
      74'
      Двойная замена в составе англичан произошла. Вместо Смита-Роу и Гордона игру продолжать будут Арчер и Эллиотт.
    • 73'
      Мягко забросил в штрафную Гандельман на Тургемана, но выстрел головой последнего заблокировали защитники.
    • 72'
      Отобрал мяч на фланге Халаили и прострелил в штрафную, но сферу перехватил в подкате Харвуд-Беллис.
    • 71'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Азулай на ход Горно, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Гарнеру.
    • 70'
      Очередная пауза в нашем поединке. Тургеман в борьбе с защитником получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 69'
      Теперь уже Гандельман смог продавить соперника по флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь на выходе мяч в руки забрал Траффорд.
    • 68'
      Убежал в контратаку на скорости Горно и прострелил в центр штрафной, но здесь Тургеман проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • Описание гола
      66'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Коул Палмер! Все же судья изменил свое решение. Повторы показали, что Смиту-Роу удалось избежать офсайда, так что англичане забили чистый гол.
    • 65'
      Очередная остановка в нашем поединке, судьи просматривают момент с взятием ворот, возможно, гол будет засчитан.
    • Офсайд
      64'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Смит-Роу после паса от Джонса и прострелил на дальнюю штангу, где в сетку в падении отправил сферу Палмер. Гол был отменен из-за офсайда.
    • 63'
      С правого фланга низом прострелил Гарнер в центр на Гордона, но тот пробить в окружении двоих защитников не смог.
    • 62'
      Мог убегать на ворота соперника Горно после заброса с центра поля от Глуха, но оторваться от Харвуда-Беллиса не удалось ему.
    • 60'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Гарнер и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 59'
      Поперечный пас исполнял Гордон с правого фланга в центр штрафной на Джонса, но тому пробить не позволил Лемкин.
    • 58'
      Прорывался с левого фланга в центр Гомес и покатил поперек на Гордона, но выстрел последнего заблокировал защитник.
    • Замена
      57'
      Двойная замена в составе сборной Израиля произошла. Вместо Хаяя и Лейоуса на поле появились Халаили и Горно.
    • 56'
      Тонко отдавал пас с левого фланга Гиббс-Уайт на ход Гордону, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки вратарю.
    • 55'
      В центре поля отмахнулся от соперника в силовой борьбе Гомес. Судья не стал показывать "горчичник" в этом эпизоде.
    • 54'
      Пауза в матче. в столкновении с соперником получил повреждение Гомес. Потребуется медицинская помощь футболисту.
    • 53'
      Ворвался по центру в штрафную соперника на скорости Джонс, но в борьбе с защитником оказался на газоне, свисто арбитра промолчал.
    • 52'
      С угла поля навесил Палмер в центр штрафной, но мяч после серии рикошетов в центр поля вынес Хаяй.
    • Угловой
      51'
      После поперечного паса от Джонса пробивал из пределов штрафной Гордон, но Лемкин в подкате перевел на угловой.
    • 50'
      Пробить пытался по воротам с лету Гиббс-Уайт из пределов штрафной после заброса от Джонса, но не попал он по мячу на лету.
    • 49'
      Проникающий пас исполнял Гомес в штрафную на ход Гордону, но того от мяча корпусом грамотно оттеснил Коэн.
    • 48'
      Теперь уже Смит-Роу финтом ушел от соперника по флангу, сместился в центр и пробил в нижний ближний угол, но справился голкипер.
    • 47'
      Убежал в контратаку сразу же Томас и прострелил в центр штрафной, но на выходе перехватил сферу Царфати.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться израильтяне?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне сборной Англии!
    • 45'
      Мягко забросил в штрафную соперника Харвуд-Беллис на ход Гордону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 45'
      Сместился Томас с левого фланга и покатил под удар Гомесу, но в последний момент мяч смог заблокировать Азулай.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Мог убегать на ворота соперника Хаяй после паса от Жабера, но в борьбе против Колуилла нарушил он правила.
    • 43'
      Диагональ исполнял Гандельман на правый фланг, куда забегал Тургеман, но сохранить мяч в поле помешали ему защитники.
    • Описание гола
      42'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Морган Гиббс-Уайт! Идеальный пас с правого фланга Палмер вырезал в центр штрафной, где выскочил из-за спины защитника Гибсс-Уайт и головой пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера.
    • 41'
      У штрафной соперника выиграл подбор Гандельман после неудачного выноса защитников и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 40'
      Отличным пасом Глух запустил в контратаку Лейоуса, но вышел за пределы штрафной Траффорд и отвел угрозу от ворот.
    • 39'
      Покатил с правого фланга низом в штрафную Гордон на ход Гиббс-Уайту, но тот проиграл борьбу за мяч Ревиво.
    • 38'
      Отобрал снова мяч на чужой половине поля Джонс после обрезки голкипера и отдал поперек на Горлдону, но тому пробить не позволил Лемкин.
    • 37'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Томанс после паса от Гомеса, но в борьбе против Жабера нарушил он правила.
    • 36'
      Проникающим пасом Джонс пытался прошить оборону соперника и вывести на ворота Томаса, но тот не мог догнать мяч в поле.
    • 34'
      Убежал в атаку по флангу Томас и навесил в центр штрафной, но здесь Коэн головой вернул мяч к боковой линии.
    • 33'
      Откровенно сбивал соперника на чужой половине поля Гарнер. Можно было здесь показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 32'
      Долго катают мяч на чужой половине поля англичане, но пройти массированную оборону соперника им не удается.
    • 31'
      Сместился с левого фланга Смит-Роу в штрафную, но напоролся на Жабера, который поставил корпус и оттеснил оппонента от мяча.
    • 30'
      С угла поля навесил Глух в центр штрафной, где пробил Лемкин головой, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 29'
      Перехватил сферу в центре поля Глух и тут же отдал пас вперед на Тургеману, который пробил в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.
    • 28'
      Теперь уже Ревиво на чужую половину поля забросил на ход Хаяю, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 27'
      Мог убегать на ворота соперника Гордон после заброса от Джонса, но в борьбе против Коэна нарушил он правила.
    • 26'
      Отдавал пас по флангу Ревиво на ход Гулуху, но тот не смог на скорости оторваться от Гарнера и в итоге потерял мяч. 
    • 25'
      Диагональ исполнял Коэн на правый фланг, куда забегал Тургеман, но здесь головой вынес сферу в аут Томас.
    • 24'
      С правого фланга забросил на дальнюю штангу Палмер, но здесь в борьбе с защитником Джонс не смог дотянуться до мяча.
    • 23'
      Со штрафного Гомес навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 22'
      Пауза в матче. в прошлом эпизоде Гомес получил повреждение. Потребуется медицинская помощь футболисту.
    • Желтая карточка
      21'
      В центре поля в грубом подкате заехал по ногам сопернику Тургеман. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 20'
      Убежал в атаку по центру Джонс и отдал вперед на Гордона, но мяч в подкате смог перехватить в последний момент Лемкин.
    • 19'
      Продавил соперника по левой бровке Лейоус и навесил на дальнюю штангу, но перехватил сферу без проблем Хервуд-Беллис.
    • Не забитый пенальти
      18'
      Нет гола! Крайне неудачно исполнил удар на силу Гиббс-Уайт в правый от себя нижний угол, но не попал в створ ворот.
    • 17'
      Все же повторы показали, что арбитр принял правильное решение, англичане будут исполнять одиннадцатиметровый удар, фол на Гордоне был.
    • Видеоповтор
      16'
      Пауза в матче. Судьи долго просматривают эпизод с назначением пенальти на повторах. Ждем окончательного решения.
    • Пенальти!
      15'
      Атака продолжилась, подхватил снаряд Гордон, но тут же был сбит в подкате от Жабера. Судья показал на "точку", это пенальти!
    • Опасный момент
      14'
      Обрезались израильтяне в своей штрафной, подарив мяч Джонсу, который отдал поперек на Гордона, который пробил в нижний угол под голкипером, но мяч смог с линии ворот вынести в подкате Коэн.
    • 13'
      Низом прострелил с правого фланга Палмер в штрафную на Гомеса, но тому пробить по воротам не позволил Коэн.
    • 12'
      С левого фланга низом прострелил Смит-Роу в центр штрафной на Гордона, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 11'
      Диагональ исполнял Джонс в штрафную, куда врывался Томас, но пробить головой не позволил ему Жабер.
    • 10'
      По флангу забросил Жабер на ход Тургеману, но того опередил Томас и в чистом подкате вынес сферу за боковую линию.
    • 9'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Гиббс-Уайт. Здесь пробивал головой Колуилл, но мяч полетел крайне неточно.
    • 8'
      На фланге получил по ногам Гордон в силовой борьбе против Жабера. Штрафной удар исполнять будут англичане.
    • 7'
      После навеса с угла поля от Глуха с одиннадцатиметровой отметки пробил с ходу Жабер, но точности ему немного не хватило.
    • Угловой
      6'
      После заброса от Глуха зацепился за мяч в чужой штрафной Коэн и пробил по воротам, но рикошетом от спины защитника сфера отправилась на угловой.
    • 5'
      Убежал в контратаку по правой бровке Жабер и навесил в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 4'
      Зацепился за сферу перед чужой штрафной Гордон и сбросил вперед на Смита-Роу, но на выходе первым на мяче оказался Царфати.
    • 3'
      Забросил в центр штрафной с правого фланга Гарнер на ход Гордону, но того опередил Гандельман и вынес сферу в аут.
    • 2'
      Израильтяне будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Англии!
    • Второй тайм
    • 94'
      Англия (до21) заслуженно побеждает в отличном матче
    • Свисток
      94'
      Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
    • 94'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 28%, Англия (до21): 72%.
    • Фол, нарушение
      94'
      Судья сигнализирует, что Мадуэке Нони из команды Англия (до21) поставил подножку. Пострадал Oscar Gloukh
    • 93'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      93'
      Кол Палмер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Oz Bilu из команды Израиль (до 21 года) поставил подножку. Пострадал Томас Дойл
    • Угловой
      92'
      Эллиотт Харви из команды Англия (до21) разыграл угловой с правого угла.
    • 91'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 91'
      Скипп Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Камерон Арчер сделал ключевой пас для гола!
    • 90'
      Кол Палмер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      90'
      Г О О О О Л - Камерон Арчер забивает с правой ноги!
    • 89'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 89'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 89'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Тактическая замена. Дор Тургеман уходит с поля и его заменяет Руми Мохамад Абу
    • 89'
      Тактическая замена. Омри Гандельман уходит с поля и его заменяет Преда Аяно
    • 88'
      Тактическая замена. Джонс Кёртис уходит с поля и его заменяет Томас Дойл
    • 88'
      Колуилл Леви успешно блокирует удар.
    • 88'
      Roy Revivo нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Скипп Оливер успешно блокирует удар.
    • 88'
      Roy Revivo нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 87'
      Oscar Gloukh создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Кол Палмер из команды Англия (до21) поставил подножку. Пострадал Oz Bilu
    • 87'
      Жабер Карем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Англия (до21) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 86'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 86'
      Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Кол Палмер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 85'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 27%, Англия (до21): 73%.
    • Фол, нарушение
      85'
      Омри Гандельман из команды Израиль (до 21 года) опасно и грубо сыграл. Джеймс Траффорд пострадал.
    • 85'
      Джеймс Траффорд делает важнейший сейв!
    • 85'
      Оооо... вот это был удар! Anan Khalaili должен был забить с этой позиции.
    • 85'
      Anan Khalaili нанес удар головой, но Джеймс Траффорд спокойно отбил мяч.
    • 84'
      Oscar Gloukh из команды Израиль (до 21 года) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Израиль (до 21 года) начинает контратаку
    • 84'
      Джеймс Траффорд ошибается в защите.
    • Желтая карточка
      83'
      Stav Lemkin получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      83'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) заходит слишком далеко, он валит Камерон Арчер.
    • 82'
      Roy Revivo решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Желтая карточка
      81'
      Колуилл Леви получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      81'
      Колуилл Леви из команды Англия (до21) заходит слишком далеко, он валит Idan Gorno.
    • 81'
      Омри Гандельман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 80'
      Харвуд-Беллис Тэйлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 26%, Англия (до21): 74%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Дор Тургеман наказан за толчок Джонс Кёртис
    • 79'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 78'
      Тактическая замена. Гиббс-Уайт Морган уходит с поля и его заменяет Мадуэке Нони
    • 78'
      Тактическая замена. Гомес Анхель уходит с поля и его заменяет Скипп Оливер
    • 78'
      Джонс Кёртис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 78'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 77'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 77'
      Гиббс-Уайт Морган не смог попасть в створ ударом издали
    • 77'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 77'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 76'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Омри Гандельман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Гиббс-Уайт Морган из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Oz Bilu из команды Израиль (до 21 года) поставил подножку. Пострадал Кол Палмер
    • 75'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 26%, Англия (до21): 74%.
    • 75'
      Тактическая замена. Eitan Azulay уходит с поля и его заменяет Oz Bilu
    • 74'
      Тактическая замена. Смит-Роу Эмил уходит с поля и его заменяет Эллиотт Харви
    • 74'
      Тактическая замена. Гордон Энтони уходит с поля и его заменяет Камерон Арчер
    • Офсайд
      73'
      Гордон Энтони из команды Англия (до21) в офсайде
    • 73'
      Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 72'
      Гарнер Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 72'
      Харвуд-Беллис Тэйлор успешно блокирует удар.
    • 72'
      Дор Тургеман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 72'
      Колуилл Леви из команды Англия (до21) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Гарнер Джеймс из команды Англия (до21) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Колуилл Леви из команды Англия (до21) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 71'
      Stav Lemkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 23%, Англия (до21): 77%.
    • Травма, повреждение
      70'
      Дор Тургеман возвращается на поле.
    • 69'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      69'
      Ох, нехорошо это выглядит. Дор Тургеман получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      68'
      Дор Тургеман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Джеймс Траффорд из команды Англия (до21) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 67'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Англия (до21)!
    • 64'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 23%, Англия (до21): 77%.
    • Описание гола
      64'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 63'
      Гиббс-Уайт Морган сделал ключевой пас для гола!
    • 63'
      Смит-Роу Эмил сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      63'
      Г О О О О Л - Кол Палмер забивает с левой ноги!
    • 63'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 63'
      Игра в одни ворота сейчас. Англия (до21) доминирует и владеет мячом
    • 62'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 62'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 61'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 60'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 24%, Англия (до21): 76%.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья свистит. Eitan Azulay атаковал сзади соперника. Это Гомес Анхель заработал своей команде штрафной
    • Фол, нарушение
      59'
      Oscar Gloukh наказан за толчок Гарнер Джеймс
    • 58'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 57'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 57'
      Кол Палмер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Коэн Гиль успешно блокирует удар.
    • 57'
      Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 56'
      Тактическая замена. Лейоус Гишам уходит с поля и его заменяет Idan Gorno
    • 56'
      Тактическая замена. Хаяй Илай уходит с поля и его заменяет Anan Khalaili
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Гиббс-Уайт Морган из команды Англия (до21) поставил подножку. Пострадал Хаяй Илай
    • 55'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 25%, Англия (до21): 75%.
    • 54'
      Томер Зарфати взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Омри Гандельман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 54'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 53'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      53'
      Назначен штрафной. Пострадал Oscar Gloukh, его свалил Гомес Анхель.
    • 53'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      52'
      Гомес Анхель возвращается на поле.
    • 52'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      51'
      Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья свистит. Омри Гандельман атаковал сзади соперника. Это Гомес Анхель заработал своей команде штрафной
    • 51'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 50'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 50'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 25%, Англия (до21): 75%.
    • 50'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Кол Палмер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Stav Lemkin успешно блокирует удар.
    • 49'
      Гордон Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 49'
      Джонс Кёртис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 49'
      Гиббс-Уайт Морган из команды Англия (до21) не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 49'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Гомес Анхель из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 48'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 47'
      Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Коэн Гиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 46'
      Смит-Роу Эмил пробует нанести удар издали, но Томер Зарфати держит все под контролем
    • 46'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 46'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Англия (до21) играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 27%, Англия (до21): 73%.
    • 48'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 48'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 29%, Англия (до21): 71%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Хаяй Илай из команды Израиль (до 21 года) заходит слишком далеко, он валит Люк Томас.
    • 43'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 42'
      Команда Англия (до21) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 42'
      Харвуд-Беллис Тэйлор сделал ключевой пас для гола!
    • 42'
      Кол Палмер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      ГОООООЛ - Гиббс-Уайт Морган Англия (до21) забивает ударом головой
    • 42'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Кол Палмер из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 41'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Oscar Gloukh из команды Израиль (до 21 года) поставил подножку. Пострадал Кол Палмер
    • 40'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 40'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 29%, Англия (до21): 71%.
    • 39'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 39'
      Омри Гандельман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Джеймс Траффорд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Израиль (до 21 года) начинает контратаку
    • 38'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 38'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 38'
      Лейоус Гишам успешно блокирует удар.
    • 38'
      Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 37'
      Томер Зарфати ошибается в защите.
    • 37'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 36'
      Roy Revivo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      36'
      Гордон Энтони наказан за толчок Хаяй Илай
    • 35'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 29%, Англия (до21): 71%.
    • 35'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 34'
      Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Жабер Карем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      32'
      Назначен штрафной. Пострадал Oscar Gloukh, его свалил Гарнер Джеймс.
    • 31'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 31'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 30'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 29%, Англия (до21): 71%.
    • 30'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Хаяй Илай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Англия (до21) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 28'
      Шанс! Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) пробил головой, но мимо
    • Угловой
      28'
      Oscar Gloukh из команды Израиль (до 21 года) подал угловой справа.
    • 28'
      Гиббс-Уайт Морган ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      28'
      Oscar Gloukh из команды Израиль (до 21 года) подал угловой слева.
    • 27'
      Колуилл Леви успешно блокирует удар.
    • 27'
      Дор Тургеман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Израиль (до 21 года) начинает контратаку
    • 27'
      Eitan Azulay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      25'
      Гордон Энтони наказан за толчок Stav Lemkin
    • 25'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 27%, Англия (до21): 73%.
    • 25'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 24'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 23'
      О, нет. Из многообещающей позиции Джонс Кёртис из команды Англия (до21) наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 23'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 22'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 22'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 22'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Дор Тургеман из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      20'
      Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 26%, Англия (до21): 74%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      20'
      Дор Тургеман из команды Израиль (до 21 года) получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      20'
      Дор Тургеман из команды Израиль (до 21 года) опасно и грубо сыграл. Гомес Анхель пострадал.
    • 19'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 19'
      Смит-Роу Эмил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 18'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 18'
      Израиль (до 21 года) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Харвуд-Беллис Тэйлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 18'
      Омри Гандельман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Колуилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • Описание гола
      17'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гиббс-Уайт Морган бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 16'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Англия (до21) пробьет пенальти!
    • 15'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 25%, Англия (до21): 75%.
    • 14'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 13'
      Томер Зарфати делает важнейший сейв!
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Смит-Роу Эмил. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Кол Палмер из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Англия (до21) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Коэн Гиль успешно блокирует удар.
    • 13'
      Смит-Роу Эмил нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 13'
      Томер Зарфати ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      13'
      ПЕНАЛЬТИ - Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гордон Энтони.
    • 13'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 12'
      Джонс Кёртис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Eitan Azulay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 11'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 10'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 33%, Англия (до21): 67%.
    • 10'
      Гомес Анхель не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 9'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 9'
      Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Кол Палмер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 7'
      Колуилл Леви из команды Англия (до21) наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 7'
      Гиббс-Уайт Морган из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Жабер Карем наказан за толчок Гордон Энтони
    • 6'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 6'
      Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 5'
      Контроль мяча: Израиль (до 21 года): 38%, Англия (до21): 62%.
    • Угловой
      5'
      Oscar Gloukh из команды Израиль (до 21 года) подал угловой справа.
    • 5'
      Колуилл Леви успешно блокирует удар.
    • 5'
      Омри Гандельман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Израиль (до 21 года) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Гомес Анхель из команды Англия (до21) заходит слишком далеко, он валит Дор Тургеман.
    • 3'
      Томер Зарфати ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Англия (до21) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Джонс Кёртис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
    • 1'
      Англия (до21) начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Израиль (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) онлайн

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