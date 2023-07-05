Без особых проблем сборная Англии разгромила Израиль и вышла в финал Чемпионата Европы. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!

Четыре минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.

Двойная замена в составе израильтян случилась. Вместо Тургемана и Гандельмана на поле появились Руми и Преда.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Камерон Арчер! Довели англичане счет до крупного. С фланга низом Палмер покатил в центр на Арчера, который убрал на замахе соперника и вторым касанием с линии штрафной вколотил сферу точно в дальнюю девятку.

Отобрал мяч на чужой половине поля Мадуэке, сместился в штрафную и пробил по воротам, но точности ему не хватило.

На этом все, прозвучал финальный свисток. Матч завершен со счетом 0:3!

Ушел от соперника по флангу Эллиотт и прострелил в штрафную, но мяч в подкате спокойно перехватил Коэн.

Мог убегать на ворота Горно после паса от Тургемана, но его руками на газон уложил на газон Колуилл. Судья не стал удалять защитника, показав лишь желтую карточку.

Со штрафного попытался закрутить в ближний верхний угол Ревиво, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

В центре поля Лемкин руками уложил на газон Арчера в силовой борьбе, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Накрутил соперника на левой бровке Глух и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Халаили, но мяч в падении смог поймать в руки Траффорд.

С углового навесил Палмер на дальнюю штангу, где пытался пробить Эллиотт, но его выстрел пришелся в спину защитнику.

Накрутил соперника на фланге Палмер, ворвался в штрафную, но в борьбе с защитником нарушил правила.

После паса от Тургемана пробивал из пределов штрафной в падении Ревиво, но мяч застрял в гуще защитников.

Отобрал мяч на фланге Халаили и прострелил в штрафную, но сферу перехватил в подкате Харвуд-Беллис.

Мягко забросил в штрафную Гандельман на Тургемана, но выстрел головой последнего заблокировали защитники.

Двойная замена в составе англичан произошла. Вместо Смита-Роу и Гордона игру продолжать будут Арчер и Эллиотт.

В центре поля получил по ногам тут же Эллиотт в борьбе против Билу. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного навесил Гиббс-Уайт на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Коэн и не позволил пробить по воротам.

Решился на удар с дальней дистанции Гиббс-Уайт после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.

С центра поля Джонс попытался перебросить вышедшего из ворот голкипера, но мяч полетел выше перекладины.

Снова две замены в составе англичан произошло. Вместо Гиббса-Уайта и Гомеса на поле появились Мадуэке и Скипп.

Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Горно и в итоге нарушил правила в борьбе против Гарнера.

Убежал в контратаку сразу же Томас и прострелил в центр штрафной, но на выходе перехватил сферу Царфати.

Теперь уже Смит-Роу финтом ушел от соперника по флангу, сместился в центр и пробил в нижний ближний угол, но справился голкипер.

Проникающий пас исполнял Гомес в штрафную на ход Гордону, но того от мяча корпусом грамотно оттеснил Коэн.

Пробить пытался по воротам с лету Гиббс-Уайт из пределов штрафной после заброса от Джонса, но не попал он по мячу на лету.

После поперечного паса от Джонса пробивал из пределов штрафной Гордон, но Лемкин в подкате перевел на угловой.

С угла поля навесил Палмер в центр штрафной, но мяч после серии рикошетов в центр поля вынес Хаяй.

Ворвался по центру в штрафную соперника на скорости Джонс, но в борьбе с защитником оказался на газоне, свисто арбитра промолчал.

Пауза в матче. в столкновении с соперником получил повреждение Гомес. Потребуется медицинская помощь футболисту.

В центре поля отмахнулся от соперника в силовой борьбе Гомес. Судья не стал показывать "горчичник" в этом эпизоде.

Тонко отдавал пас с левого фланга Гиббс-Уайт на ход Гордону, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки вратарю.

Двойная замена в составе сборной Израиля произошла. Вместо Хаяя и Лейоуса на поле появились Халаили и Горно.

Прорывался с левого фланга в центр Гомес и покатил поперек на Гордона, но выстрел последнего заблокировал защитник.

Поперечный пас исполнял Гордон с правого фланга в центр штрафной на Джонса, но тому пробить не позволил Лемкин.

Подключился к атаке своей команды по флангу Гарнер и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

Мог убегать на ворота соперника Горно после заброса с центра поля от Глуха, но оторваться от Харвуда-Беллиса не удалось ему.

С правого фланга низом прострелил Гарнер в центр на Гордона, но тот пробить в окружении двоих защитников не смог.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Смит-Роу после паса от Джонса и прострелил на дальнюю штангу, где в сетку в падении отправил сферу Палмер. Гол был отменен из-за офсайда.

Очередная остановка в нашем поединке, судьи просматривают момент с взятием ворот, возможно, гол будет засчитан.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Коул Палмер! Все же судья изменил свое решение. Повторы показали, что Смиту-Роу удалось избежать офсайда, так что англичане забили чистый гол.

Убежал в контратаку на скорости Горно и прострелил в центр штрафной, но здесь Тургеман проиграл борьбу за мяч защитнику.

Теперь уже Гандельман смог продавить соперника по флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь на выходе мяч в руки забрал Траффорд.

Очередная пауза в нашем поединке. Тургеман в борьбе с защитником получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Азулай на ход Горно, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Гарнеру.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне сборной Англии!

45' Мягко забросил в штрафную соперника Харвуд-Беллис на ход Гордону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

45' Сместился Томас с левого фланга и покатил под удар Гомесу, но в последний момент мяч смог заблокировать Азулай.

45' Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Мог убегать на ворота соперника Хаяй после паса от Жабера, но в борьбе против Колуилла нарушил он правила.

43' Диагональ исполнял Гандельман на правый фланг, куда забегал Тургеман, но сохранить мяч в поле помешали ему защитники.

42' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Морган Гиббс-Уайт! Идеальный пас с правого фланга Палмер вырезал в центр штрафной, где выскочил из-за спины защитника Гибсс-Уайт и головой пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера.

41' У штрафной соперника выиграл подбор Гандельман после неудачного выноса защитников и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

40' Отличным пасом Глух запустил в контратаку Лейоуса, но вышел за пределы штрафной Траффорд и отвел угрозу от ворот.

39' Покатил с правого фланга низом в штрафную Гордон на ход Гиббс-Уайту, но тот проиграл борьбу за мяч Ревиво.

38' Отобрал снова мяч на чужой половине поля Джонс после обрезки голкипера и отдал поперек на Горлдону, но тому пробить не позволил Лемкин.

37' Ворвался на скорости в штрафную соперника Томанс после паса от Гомеса, но в борьбе против Жабера нарушил он правила.

36' Проникающим пасом Джонс пытался прошить оборону соперника и вывести на ворота Томаса, но тот не мог догнать мяч в поле.

34' Убежал в атаку по флангу Томас и навесил в центр штрафной, но здесь Коэн головой вернул мяч к боковой линии.

33' Откровенно сбивал соперника на чужой половине поля Гарнер. Можно было здесь показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

32' Долго катают мяч на чужой половине поля англичане, но пройти массированную оборону соперника им не удается.

31' Сместился с левого фланга Смит-Роу в штрафную, но напоролся на Жабера, который поставил корпус и оттеснил оппонента от мяча.

30' С угла поля навесил Глух в центр штрафной, где пробил Лемкин головой, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

29' Перехватил сферу в центре поля Глух и тут же отдал пас вперед на Тургеману, который пробил в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.

28' Теперь уже Ревиво на чужую половину поля забросил на ход Хаяю, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

27' Мог убегать на ворота соперника Гордон после заброса от Джонса, но в борьбе против Коэна нарушил он правила.

26' Отдавал пас по флангу Ревиво на ход Гулуху, но тот не смог на скорости оторваться от Гарнера и в итоге потерял мяч.

25' Диагональ исполнял Коэн на правый фланг, куда забегал Тургеман, но здесь головой вынес сферу в аут Томас.

24' С правого фланга забросил на дальнюю штангу Палмер, но здесь в борьбе с защитником Джонс не смог дотянуться до мяча.

23' Со штрафного Гомес навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

22' Пауза в матче. в прошлом эпизоде Гомес получил повреждение. Потребуется медицинская помощь футболисту.

21' В центре поля в грубом подкате заехал по ногам сопернику Тургеман. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

20' Убежал в атаку по центру Джонс и отдал вперед на Гордона, но мяч в подкате смог перехватить в последний момент Лемкин.

19' Продавил соперника по левой бровке Лейоус и навесил на дальнюю штангу, но перехватил сферу без проблем Хервуд-Беллис.

18' Нет гола! Крайне неудачно исполнил удар на силу Гиббс-Уайт в правый от себя нижний угол, но не попал в створ ворот.

17' Все же повторы показали, что арбитр принял правильное решение, англичане будут исполнять одиннадцатиметровый удар, фол на Гордоне был.

16' Пауза в матче. Судьи долго просматривают эпизод с назначением пенальти на повторах. Ждем окончательного решения.

15' Атака продолжилась, подхватил снаряд Гордон, но тут же был сбит в подкате от Жабера. Судья показал на "точку", это пенальти!

14' Обрезались израильтяне в своей штрафной, подарив мяч Джонсу, который отдал поперек на Гордона, который пробил в нижний угол под голкипером, но мяч смог с линии ворот вынести в подкате Коэн.

13' Низом прострелил с правого фланга Палмер в штрафную на Гомеса, но тому пробить по воротам не позволил Коэн.

12' С левого фланга низом прострелил Смит-Роу в центр штрафной на Гордона, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

11' Диагональ исполнял Джонс в штрафную, куда врывался Томас, но пробить головой не позволил ему Жабер.

10' По флангу забросил Жабер на ход Тургеману, но того опередил Томас и в чистом подкате вынес сферу за боковую линию.

9' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Гиббс-Уайт. Здесь пробивал головой Колуилл, но мяч полетел крайне неточно.

8' На фланге получил по ногам Гордон в силовой борьбе против Жабера. Штрафной удар исполнять будут англичане.

7' После навеса с угла поля от Глуха с одиннадцатиметровой отметки пробил с ходу Жабер, но точности ему немного не хватило.

6' После заброса от Глуха зацепился за мяч в чужой штрафной Коэн и пробил по воротам, но рикошетом от спины защитника сфера отправилась на угловой.

5' Убежал в контратаку по правой бровке Жабер и навесил в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

4' Зацепился за сферу перед чужой штрафной Гордон и сбросил вперед на Смита-Роу, но на выходе первым на мяче оказался Царфати.

3' Забросил в центр штрафной с правого фланга Гарнер на ход Гордону, но того опередил Гандельман и вынес сферу в аут.

2' Израильтяне будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.