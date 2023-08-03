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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Петрокуб
 
Позже
Маккаби Тель-Авив
Прогнозы 111
Петрокуб 6.3% (7)
X 7.2% (8)
Маккаби Тель-Авив 86.5% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Маккаби Тель-Авив
8.50
4.70
1.46
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Аврам
Кристиан
21
Потырнике
Максим
26
Разгонюк
Артём
90
Жардан
Ион
66
Борш
Ион
11
Плэтикэ
Сергиу
98
Кожокару
Максим
39
Лунгу
Теодор
17
Богачук
Виктор
23
Лупан
Михай
37
Пушкаш
Дан
1
Перец
Даниэль
97
Масон
Иван
25
Люккассен
Деррик
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
14
Ван
Оверем
Йорис
42
Перец
Дор
10
Битон
Дан
16
Каничовски
Габи
99
Йованович
Джордже
29
Альмог
Эйлон
Петрокуб
5-3-2
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

История личных встреч

Петрокуб
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 1 1
Перец Дор 1 1
Битон Дан 1 1
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0

Карточки

Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожокару Максим 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмог Эйлон 1 0
Тургеман Дор 1 0

Результаты матчей

Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 3:0 Зимбру - Петрокуб 1:2
Петрокуб - Бельцы 3:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Милсами - Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Петрокуб - Бельцы 0:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Милсами 2:1 СФ Георге - Петрокуб 3:2 Кривбасс КР - Петрокуб 1:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Сабуртало - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Струга Трим-Лум 0:3 Петрокуб - Бельцы 1:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1
Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Секция Нес-Циона - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0

Результаты матчей

Петрокуб
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Петрокуб
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций молдавский "Петрокуб" принимает "Маккаби" из Тель-Авива. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Петрокуб - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 11 минут.



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Прогнозы 111
Петрокуб 6.3% (7)
X 7.2% (8)
Маккаби Тель-Авив 86.5% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Маккаби Тель-Авив
8.50
4.70
1.46
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Петрокуб - Маккаби Тель-Авив онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Петрокуб - Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Петрокуб
6.3% (7)
Ничья
7.2% (8)
Маккаби Тель-Авив
86.5% (96)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
54.13% (59)
Нет
45.87% (50)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
38.7% (43)
0:2 Маккаби Тель-Авив
26.1% (29)
0:1 Маккаби Тель-Авив
16.2% (18)
2:1 Петрокуб
5.4% (6)
1:1 Ничья
5.4% (6)
1:3 Маккаби Тель-Авив
2.7% (3)
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