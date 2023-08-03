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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Люцерн
1:1
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
27' Гол
Бурч Марко
31' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
35' Желтая карточка
Кадак Якуб
42' Желтая карточка
Шуллер Расмус
42' Желтая карточка
Адеми Кемаль
44' Желтая карточка
Бека Исмаил
45' Желтая карточка
Викхейм Густав
45' Желтая карточка
Бурч Марко
1:1
45' Гол
Асоро Йоэль
90'+7

Ход матча

27'
Бурч Марко
(Яшари Ардон)
1:0
31'
Фрыдек Мартин
 
35'
Кадак Якуб
 
38'
 
Гурбанлы Муса
Фаллениус Оскар
42'
 
Шуллер Расмус
42'
Адеми Кемаль
 
44'
Бека Исмаил
 
45'
 
Викхейм Густав
45'
Бурч Марко
 
45'
1:1
Асоро Йоэль
46'
Спадануда Кевин
Кадак Якуб
 
53'
Severin Ottiger
Белоко Стефан
 
59'
 
Радетинац Харис
Викхейм Густав
59'
 
Эрикссон Магнус
Берг Оливер
62'
Ульрих Дарио
Teddy Okou
 
62'
Lars Villiger
Адеми Кемаль
 
90'
Luca Jaquez
Яшари Ардон
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 111
Люцерн 66.7% (74)
X 21.6% (24)
Юргорден 11.7% (13)
Все прогнозы
1
Pascal
Loretz
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
16
Кадак
Якуб
7
Майер
Макс
18
Белоко
Стефан
11
Teddy
Okou
99
Адеми
Кемаль
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
11
Берг
Оливер
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
10
Асоро
Йоэль
23
Викхейм
Густав
Люцерн
4-1-4-1
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Юргорден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Кемаль 1 0.5
Кадак Якуб 1 0.5
Бурч Марко 1 0.5
Фрыдек Мартин 0 0
Майер Макс 0 0
Яшари Ардон 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 1 0.5
Лёфгрен Йеспер 1 0.5
Эрикссон Магнус 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдек Мартин 2 0
Фрик Марио 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Бурч Марко 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 2 0
Викхейм Густав 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1
Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0
Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1

Результаты матчей

Люцерн
Юргорден

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • 46'
    Кадак Якуб уходит с поля. Спадануда Кевин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Г О О О О Л - Асоро Йоэль бьет в цель!
  • 49'
    Бурч Марко получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Викхейм Густав получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Бека Исмаил получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Адеми Кемаль получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 111
    Люцерн 66.7% (74)
    X 21.6% (24)
    Юргорден 11.7% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Люцерн 1:1 Юргорден онлайн

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    Прогнозы на матч Люцерн 1:1 Юргорден

    Исход игры
    Люцерн
    66.7% (74)
    Ничья
    21.6% (24)
    Юргорден
    11.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.8% (63)
    Меньше
    42.2% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    76.15% (83)
    Нет
    23.85% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Люцерн
    45% (50)
    1:1 Ничья
    18.9% (21)
    1:0 Люцерн
    13.5% (15)
    2:0 Люцерн
    4.5% (5)
    1:2 Юргорден
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Юргорден
    2.7% (3)
    3:1 Люцерн
    1.8% (2)
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