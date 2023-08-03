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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 34'
Твенте
0'
16' Желтая карточка
Меес Хилгерс
27' Желтая карточка
Куртулус Эдвин

Ход матча

16'
 
Меес Хилгерс
27'
Куртулус Эдвин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 108
Хаммарбю 6.5% (7)
X 19.4% (21)
Твенте 74.1% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Твенте
4.30
3.60
2.15
Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
21
Странд
Симон
19
Jusef
Erabi
9
Налич
Ади
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
2
Меес
Хилгерс
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
Хаммарбю
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
Твенте

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 1 0.5

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 2 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Хаммарбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1
Твенте
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0
Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Твенте

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Хаммарбю 6.5% (7)
X 19.4% (21)
Твенте 74.1% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Твенте
4.30
3.60
2.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаммарбю 0:0 Твенте онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хаммарбю 0:0 Твенте

Исход игры
Хаммарбю
6.4% (7)
Ничья
19.3% (21)
Твенте
74.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
61.68% (66)
Меньше
38.32% (41)
Обе команды забьют
Да
79.44% (85)
Нет
20.56% (22)
Популярный счёт
1:2 Твенте
46.8% (51)
1:1 Ничья
18.3% (20)
0:1 Твенте
9.2% (10)
1:3 Твенте
7.3% (8)
0:2 Твенте
6.4% (7)
1:0 Хаммарбю
2.8% (3)
2:1 Хаммарбю
1.8% (2)
2:3 Твенте
1.8% (2)
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