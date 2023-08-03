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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Хаммарбю
1:1
Итог доп. времени
Твенте
0'
16' Желтая карточка
Меес Хилгерс
27' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
1:0
38' Гол
Jusef Erabi
87' Желтая карточка
Странд Симон
99' Желтая карточка
Садику Лорет
103' Желтая карточка
Юнювар Наджи
1:1
115' Гол
Стейн Сем
120' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки

Ход матча

16'
 
Меес Хилгерс
27'
Куртулус Эдвин
 
38'
Jusef Erabi
(Куртулус Эдвин)
1:0
46'
 
Макс Брюнс
Проппер Робин
55'
Nathaniel Adjei
Пинас Шакилль
 
66'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Влап Михел
66'
 
Сампстед Альфонс
Даан Ротс
72'
Джуканович Виктор
Хаммар Фредрик
 
77'
 
Регер Юри
Смал Гийс
87'
Странд Симон
 
90'
Нильссон Джоэл
Налич Ади
 
98'
 
Юнювар Наджи
Манфред Угалде
99'
Садику Лорет
 
103'
 
Юнювар Наджи
106'
Миккельсен Эугуст
Маркус Карлссон
 
106'
Marcus Rafferty
Садику Лорет
 
111'
 
Younes Taha El Idrissi
Кьёлё Матиас
115'
1:1
Стейн Сем
(Бренет Джошуа)
120'
 
Ван Волфсвинкель Рикки

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 110
Хаммарбю 6.4% (7)
X 20% (22)
Твенте 73.6% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
21
Странд
Симон
19
Jusef
Erabi
9
Налич
Ади
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
2
Меес
Хилгерс
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
Хаммарбю
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
Твенте

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jusef Erabi 1 0.5
Куртулус Эдвин 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 2 1
Бренет Джошуа 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 2 0
Садику Лорет 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Юнювар Наджи 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Хаммарбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Хаммарбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1
Твенте
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0
Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Твенте

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • 106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 103'
    Юнювар Наджи получил желтую карточку от судьи
  • 99'
    Садику Лорет получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Манфред Угалде уходит с поля. Юнювар Наджи выходит вместо него
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Куртулус Эдвин сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Хаммарбю 6.4% (7)
    X 20% (22)
    Твенте 73.6% (81)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хаммарбю 1:1 Твенте онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хаммарбю 1:1 Твенте

    Исход игры
    Хаммарбю
    6.4% (7)
    Ничья
    20% (22)
    Твенте
    73.6% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (66)
    Меньше
    38.89% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (86)
    Нет
    20.37% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Твенте
    46.4% (51)
    1:1 Ничья
    19.1% (21)
    0:1 Твенте
    9.1% (10)
    1:3 Твенте
    7.3% (8)
    0:2 Твенте
    6.4% (7)
    1:0 Хаммарбю
    2.7% (3)
    2:1 Хаммарбю
    1.8% (2)
    2:3 Твенте
    1.8% (2)
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