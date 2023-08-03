Тур: 2. Стадион: Фадиль Вокри.
0:0
Первый тайм: 35'
0'
18' Желтая карточкаArdit Tahiri
21' Желтая карточкаЯшари Мухаррем
27' Желтая карточкаКалвач Лукаш
Ход матча
18'
21'
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
20
Таки
Астрит
40
Дуэ
Сампсон
33
Ирка
Эрик
10
Копич
Ян
23
Калвач
Лукаш
11
Выдра
Матей
15
Хори
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Таки АстритЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Овука РэддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
74 Eron Isufi
-
-
-
-
-
47 Dienit Isufi
-
-
-
Главный тренер: Akis Vavalis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Выдра МатейНападающий
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
22 КадуПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
История личных встреч
Дрита
Виктория Пльзень
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Броха Рон
|1
|0
|Яшари Мухаррем
|1
|0
|Бафтиу Бленд
|1
|0
|Florjan Smakiqi
|1
|0
|Овука Рэдди
|1
|0
|Красничи Бесник
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Штанек Йиндрих
|1
|0
Результаты последних матчей
Дрита
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Поли Яссы - Дрита 1:0 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Дреница - Дрита 1:3
Дрита - Малишева 0:1 Гиляни - Дрита 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:2 КФ Лапи - Дрита 0:2 Дрита - Феризай Урошевац 3:0 Дрита - Приштина 1:0 Дукаджини - Дрита 0:0 Дрита - Трепча 1:1 Дрита - Дреница 3:0 Дрита - Арсими 2:5 Малишева - Дрита 0:0 Дрита - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Дрита 1:1 Дрита - КФ Лапи 2:0 Феризай Урошевац - Дрита 2:1 Приштина - Дрита 1:2
Виктория Пльзень
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2
Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Фастав Злин 4:0 Баник Острава - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогнозы на матч Дрита 0:0 Виктория Пльзень
Исход игры
Дрита
0.9% (1)
Ничья
8.3% (9)
Виктория Пльзень
90.7% (98)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
55.66% (59)
Нет
44.34% (47)
Популярный счёт
1:2 Виктория Пльзень
41.7% (45)
0:1 Виктория Пльзень
26.9% (29)
0:2 Виктория Пльзень
14.8% (16)
1:1 Ничья
7.4% (8)
1:3 Виктория Пльзень
2.8% (3)
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