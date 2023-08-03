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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дрита
0:0
Первый тайм: 35'
Виктория Пльзень
0'
18' Желтая карточка
Ardit Tahiri
21' Желтая карточка
Яшари Мухаррем
27' Желтая карточка
Калвач Лукаш

Ход матча

18'
Ardit Tahiri
 
21'
Яшари Мухаррем
 
27'
 
Калвач Лукаш

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 107
Дрита 0.9% (1)
X 8.4% (9)
Виктория Пльзень 90.7% (97)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дрита
Ничья
Виктория Пльзень
7.30
4.00
1.65
Все Коэффициенты
13
Florjan
Smakiqi
2
Красничи
Бесник
5
Салиху
Хайдин
30
Benjamin
Agyare
20
Таки
Астрит
8
Бафтиу
Бленд
4
Броха
Рон
11
Kastriot
Selmani
10
Яшари
Мухаррем
17
Айзерай
Аламир
9
Ardit
Tahiri
36
Штанек
Йиндрих
2
Гейда
Лукаш
3
Хранак
Робин
40
Дуэ
Сампсон
33
Ирка
Эрик
12
Траоре
Ибрагим
10
Копич
Ян
23
Калвач
Лукаш
7
Сикора
Ян
11
Выдра
Матей
15
Хори
Томаш
Дрита
4-2-3-1
Виктория Пльзень
3-5-2

История личных встреч

Дрита
Виктория Пльзень

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Броха Рон 1 0
Яшари Мухаррем 1 0
Бафтиу Бленд 1 0
Florjan Smakiqi 1 0
Овука Рэдди 1 0
Красничи Бесник 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Ибрагим 1 0
Штанек Йиндрих 1 0

Результаты последних матчей

Дрита
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Поли Яссы - Дрита 1:0 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Дреница - Дрита 1:3
Дрита - Малишева 0:1 Гиляни - Дрита 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:2 КФ Лапи - Дрита 0:2 Дрита - Феризай Урошевац 3:0 Дрита - Приштина 1:0 Дукаджини - Дрита 0:0 Дрита - Трепча 1:1 Дрита - Дреница 3:0 Дрита - Арсими 2:5 Малишева - Дрита 0:0 Дрита - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Дрита 1:1 Дрита - КФ Лапи 2:0 Феризай Урошевац - Дрита 2:1 Приштина - Дрита 1:2
Виктория Пльзень
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2
Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Фастав Злин 4:0 Баник Острава - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Калвач Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Muharrem Jashari получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Ardit Tahiri получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.7% пользователей.
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Прогнозы 107
Дрита 0.9% (1)
X 8.4% (9)
Виктория Пльзень 90.7% (97)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дрита
Ничья
Виктория Пльзень
7.30
4.00
1.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дрита 0:0 Виктория Пльзень онлайн

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Прогнозы на матч Дрита 0:0 Виктория Пльзень

Исход игры
Дрита
0.9% (1)
Ничья
8.3% (9)
Виктория Пльзень
90.7% (98)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
55.66% (59)
Нет
44.34% (47)
Популярный счёт
1:2 Виктория Пльзень
41.7% (45)
0:1 Виктория Пльзень
26.9% (29)
0:2 Виктория Пльзень
14.8% (16)
1:1 Ничья
7.4% (8)
1:3 Виктория Пльзень
2.8% (3)
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Дрита
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