Тур: 2. Стадион: Фадиль Вокри.
1:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаArdit Tahiri
21' Желтая карточкаЯшари Мухаррем
27' Желтая карточкаКалвач Лукаш
0:1
76' ГолRafiu Durosinmi
84' Желтая карточкаLaurit Behluli
85' Желтая карточкаГейда Лукаш
1:1
90' ГолКрасники Блерим
90' Желтая карточкаКрасники Блерим
90' Желтая карточкаRafiu Durosinmi
90' Желтая карточкаКлимент Ян
90' Вторая желтая карточкаКрасники Блерим
91' Желтая карточкаБроха Рон
1:2
91' ПенальтиИрка Эрик
90'+27
Ход матча
17'
21'
27'
76'
0:1
84'
85'
90'
90'
1:1
90'
90'
90'
90'
91'
91'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
6 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
20
Таки
Астрит
40
Дуэ
Сампсон
33
Ирка
Эрик
10
Копич
Ян
23
Калвач
Лукаш
11
Выдра
Матей
15
Хори
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Таки АстритЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Овука РэддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
74 Eron Isufi
-
-
-
-
-
47 Dienit Isufi
-
-
-
Главный тренер: Akis Vavalis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Выдра МатейНападающий
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
22 КадуПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
История личных встреч
Дрита
Виктория Пльзень
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Дрита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Блерим
|1
|0.5
|Овука Рэдди
|0
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rafiu Durosinmi
|1
|0.5
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.5
|Калвач Лукаш
|0
|0
Карточки
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красники Блерим
|1
|1
|Броха Рон
|2
|0
|Яшари Мухаррем
|2
|0
|Бафтиу Бленд
|1
|0
|Florjan Smakiqi
|1
|0
|Овука Рэдди
|1
|0
|Красничи Бесник
|1
|0
|Ardit Tahiri
|1
|0
|Laurit Behluli
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Штанек Йиндрих
|1
|0
|Rafiu Durosinmi
|1
|0
Результаты матчей
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
1
0%
0%
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Дрита
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Поли Яссы - Дрита 1:0 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Дреница - Дрита 1:3
Дрита - Малишева 0:1 Гиляни - Дрита 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:2 КФ Лапи - Дрита 0:2 Дрита - Феризай Урошевац 3:0 Дрита - Приштина 1:0 Дукаджини - Дрита 0:0 Дрита - Трепча 1:1 Дрита - Дреница 3:0 Дрита - Арсими 2:5 Малишева - Дрита 0:0 Дрита - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Дрита 1:1 Дрита - КФ Лапи 2:0 Феризай Урошевац - Дрита 2:1 Приштина - Дрита 1:2
Виктория Пльзень
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2
Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Фастав Злин 4:0 Баник Острава - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2
Результаты матчей
Дрита
Виктория Пльзень
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Дрита
Виктория Пльзень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Дрита 1:2 Виктория Пльзень
Исход игры
Дрита
0.9% (1)
Ничья
9.1% (10)
Виктория Пльзень
90% (99)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
55.56% (60)
Нет
44.44% (48)
Популярный счёт
1:2 Виктория Пльзень
40.9% (45)
0:1 Виктория Пльзень
26.4% (29)
0:2 Виктория Пльзень
15.5% (17)
1:1 Ничья
8.2% (9)
1:3 Виктория Пльзень
2.7% (3)
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