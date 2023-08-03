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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дрита
1:2
Конец матча
Виктория Пльзень
0'
17' Желтая карточка
Ardit Tahiri
21' Желтая карточка
Яшари Мухаррем
27' Желтая карточка
Калвач Лукаш
0:1
76' Гол
Rafiu Durosinmi
84' Желтая карточка
Laurit Behluli
85' Желтая карточка
Гейда Лукаш
1:1
90' Гол
Красники Блерим
90' Желтая карточка
Красники Блерим
90' Желтая карточка
Rafiu Durosinmi
90' Желтая карточка
Климент Ян
90' Вторая желтая карточка
Красники Блерим
91' Желтая карточка
Броха Рон
1:2
91' Пенальти
Ирка Эрик
90'+27

Ход матча

17'
Ardit Tahiri
 
21'
Яшари Мухаррем
 
27'
 
Калвач Лукаш
46'
 
Москейра Джон
Выдра Матей
75'
 
Rafiu Durosinmi
Копич Ян
76'
0:1
Rafiu Durosinmi
(Калвач Лукаш)
77'
Красники Блерим
Ardit Tahiri
 
81'
Albert Dabiqaj
Бафтиу Бленд
 
81'
Овука Рэдди
Benjamin Agyare
 
84'
Laurit Behluli
 
85'
 
Гейда Лукаш
90'
 
Климент Ян
Хори Томаш
90'
Красники Блерим
(Овука Рэдди)
1:1
90'
Красники Блерим
 
90'
 
Rafiu Durosinmi
90'
 
Климент Ян
90'
Прапаштица Альбин
Kastriot Selmani
 
90'
Красники Блерим
 
91'
Броха Рон
 
91'
1:2
Ирка Эрик
91'
 
Емелка Вацлав
Гейда Лукаш

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 110
Дрита 0.9% (1)
X 9.1% (10)
Виктория Пльзень 90% (99)
Все прогнозы
13
Florjan
Smakiqi
2
Красничи
Бесник
5
Салиху
Хайдин
30
Benjamin
Agyare
20
Таки
Астрит
8
Бафтиу
Бленд
4
Броха
Рон
11
Kastriot
Selmani
10
Яшари
Мухаррем
17
Айзерай
Аламир
9
Ardit
Tahiri
36
Штанек
Йиндрих
2
Гейда
Лукаш
3
Хранак
Робин
40
Дуэ
Сампсон
33
Ирка
Эрик
12
Траоре
Ибрагим
10
Копич
Ян
23
Калвач
Лукаш
7
Сикора
Ян
11
Выдра
Матей
15
Хори
Томаш
Дрита
4-2-3-1
Виктория Пльзень
3-5-2

История личных встреч

Дрита
Виктория Пльзень

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Дрита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Блерим 1 0.5
Овука Рэдди 0 0
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafiu Durosinmi 1 0.5
Ирка Эрик 1 (1) 0.5
Калвач Лукаш 0 0

Карточки

Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Блерим 1 1
Броха Рон 2 0
Яшари Мухаррем 2 0
Бафтиу Бленд 1 0
Florjan Smakiqi 1 0
Овука Рэдди 1 0
Красничи Бесник 1 0
Ardit Tahiri 1 0
Laurit Behluli 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 1 0
Климент Ян 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Штанек Йиндрих 1 0
Rafiu Durosinmi 1 0

Результаты матчей

Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
1
0%
0%

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Дрита
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Поли Яссы - Дрита 1:0 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Дреница - Дрита 1:3
Дрита - Малишева 0:1 Гиляни - Дрита 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:2 КФ Лапи - Дрита 0:2 Дрита - Феризай Урошевац 3:0 Дрита - Приштина 1:0 Дукаджини - Дрита 0:0 Дрита - Трепча 1:1 Дрита - Дреница 3:0 Дрита - Арсими 2:5 Малишева - Дрита 0:0 Дрита - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Дрита 1:1 Дрита - КФ Лапи 2:0 Феризай Урошевац - Дрита 2:1 Приштина - Дрита 1:2
Виктория Пльзень
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2
Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Фастав Злин 4:0 Баник Острава - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2

Результаты матчей

Дрита
Виктория Пльзень

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дрита
Виктория Пльзень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Калвач Лукаш получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Muharrem Jashari получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Ardit Tahiri получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Дрита 0.9% (1)
    X 9.1% (10)
    Виктория Пльзень 90% (99)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Дрита 1:2 Виктория Пльзень онлайн

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    Прогнозы на матч Дрита 1:2 Виктория Пльзень

    Исход игры
    Дрита
    0.9% (1)
    Ничья
    9.1% (10)
    Виктория Пльзень
    90% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (60)
    Нет
    44.44% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Виктория Пльзень
    40.9% (45)
    0:1 Виктория Пльзень
    26.4% (29)
    0:2 Виктория Пльзень
    15.5% (17)
    1:1 Ничья
    8.2% (9)
    1:3 Виктория Пльзень
    2.7% (3)
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