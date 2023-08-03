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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Войводина Нови Сад
0:1
Первый тайм: 35'
АПОЭЛ
0'
0:1
28' Гол
Сарфо Кингсли

Ход матча

28'
0:1
Сарфо Кингсли
(Шебаке Иссам)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 109
Войводина Нови Сад 11.9% (13)
X 41.3% (45)
АПОЭЛ 46.8% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Войводина Нови Сад
Ничья
АПОЭЛ
8.00
4.10
2.43
Все Коэффициенты
25
Каревич
Лазар
15
Еличич
Игор
6
Mamadou
Traore1
5
Црномаркович
Джордже
50
Лазаревич
Милан
20
Николич
Урош
7
Милосавлевич
Радомир
10
Зукич
Деян
77
Барай
Ив
9
Stefan
Vukic
24
Чумич
Никола
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
15
Креспо
Хосе
5
Двали
Лаша
16
Сушич
Матео
20
Далсью
70
Костадинов
Георги
44
Сарфо
Кингсли
9
Эдуарду
Уилсон
11
Квилитая
Георгий
28
Фетфатцидис
Иоаннис
Войводина Нови Сад
4-3-3
АПОЭЛ
4-3-3

История личных встреч

Войводина Нови Сад
АПОЭЛ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 1 0.5
Чумич Никола 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Двали Лаша 1 0.5
Квилитая Георгий 1 0.5

Карточки

Войводина Нови Сад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барай Ив 1 0
Чумич Никола 1 0
Вукчевич Иван 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 1 0

Результаты матчей

Войводина Нови Сад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Войводина Нови Сад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Войводина Нови Сад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Мура - Войводина Нови Сад 1:2
АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Славен 1:1 Войводина Нови Сад - Алюминий 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Вождовац 1:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Раднички Ниш - Войводина Нови Сад 0:1 Войводина Нови Сад - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 4:0 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0
Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2

Результаты матчей

Войводина Нови Сад
АПОЭЛ

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Войводина Нови Сад
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karadjordje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 109
Войводина Нови Сад 11.9% (13)
X 41.3% (45)
АПОЭЛ 46.8% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Войводина Нови Сад
Ничья
АПОЭЛ
8.00
4.10
2.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Войводина Нови Сад 0:1 АПОЭЛ онлайн

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Прогнозы на матч Войводина Нови Сад 0:1 АПОЭЛ

Исход игры
Войводина Нови Сад
11.9% (13)
Ничья
41.3% (45)
АПОЭЛ
46.8% (51)
Тотал 2.5
Больше
36.45% (39)
Меньше
63.55% (68)
Обе команды забьют
Да
73.83% (79)
Нет
26.17% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (41)
1:2 АПОЭЛ
25.7% (28)
0:1 АПОЭЛ
14.7% (16)
2:1 Войводина Нови Сад
6.4% (7)
0:2 АПОЭЛ
3.7% (4)
2:0 Войводина Нови Сад
2.8% (3)
1:0 Войводина Нови Сад
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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