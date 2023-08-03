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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Войводина Нови Сад
1:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
27' Гол
Сарфо Кингсли
1:1
37' Гол
Зукич Деян
42' Желтая карточка
Далсью
1:2
74' Пенальти
Эфрем Георгиос
78' Желтая карточка
Лазаревич Милан
83' Желтая карточка
Зукич Деян
90' Желтая карточка
Креспо Хосе
90' Желтая карточка
Mamadou Traore1
90'+6

Ход матча

27'
0:1
Сарфо Кингсли
(Шебаке Иссам)
37'
Зукич Деян
(Чумич Никола)
1:1
42'
 
Далсью
60'
 
Эфрем Георгиос
Эдуарду Уилсон
62'
Малбашич Филип
Stefan Vukic
 
68'
 
Петрович Радосав
Сарфо Кингсли
69'
 
Stavros Gavriel
Фетфатцидис Иоаннис
74'
1:2
Эфрем Георгиос
76'
Радулович Андрия
Николич Урош
 
76'
Иванович Михайло
Барай Ив
 
78'
Лазаревич Милан
 
83'
Зукич Деян
 
84'
 
Вильяфаньес Лукас
Далсью
84'
 
Томане Антониу
Квилитая Георгий
86'
Бекович Марко
Лазаревич Милан
 
86'
Вукчевич Иван
Еличич Игор
 
90'
 
Креспо Хосе
90'
Mamadou Traore1
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 109
Войводина Нови Сад 11.9% (13)
X 41.3% (45)
АПОЭЛ 46.8% (51)
Все прогнозы
25
Каревич
Лазар
15
Еличич
Игор
6
Mamadou
Traore1
5
Црномаркович
Джордже
50
Лазаревич
Милан
20
Николич
Урош
7
Милосавлевич
Радомир
10
Зукич
Деян
77
Барай
Ив
9
Stefan
Vukic
24
Чумич
Никола
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
15
Креспо
Хосе
5
Двали
Лаша
16
Сушич
Матео
20
Далсью
70
Костадинов
Георги
44
Сарфо
Кингсли
9
Эдуарду
Уилсон
11
Квилитая
Георгий
28
Фетфатцидис
Иоаннис
Войводина Нови Сад
4-3-3
АПОЭЛ
4-3-3

История личных встреч

Войводина Нови Сад
АПОЭЛ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 2 1
Чумич Никола 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Двали Лаша 1 0.5
Квилитая Георгий 1 0.5
Сарфо Кингсли 1 0.5
Эфрем Георгиос 1 (1) 0.5
Шебаке Иссам 0 0

Карточки

Войводина Нови Сад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барай Ив 1 0
Чумич Никола 1 0
Лазаревич Милан 1 0
Вукчевич Иван 1 0
Зукич Деян 1 0
Mamadou Traore1 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 2 0
Далсью 1 0

Результаты матчей

Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Войводина Нови Сад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Войводина Нови Сад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Войводина Нови Сад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Мура - Войводина Нови Сад 1:2
АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Славен 1:1 Войводина Нови Сад - Алюминий 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Вождовац 1:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Раднички Ниш - Войводина Нови Сад 0:1 Войводина Нови Сад - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 4:0 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0
Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2

Результаты матчей

Войводина Нови Сад
АПОЭЛ

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Войводина Нови Сад
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Далсью получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Чумич Никола сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Зукич Деян бьет в цель!
    • 27'
      Шебаке Иссам сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Сарфо Кингсли бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karadjordje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Войводина Нови Сад 11.9% (13)
    X 41.3% (45)
    АПОЭЛ 46.8% (51)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Войводина Нови Сад 1:2 АПОЭЛ онлайн

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    Прогнозы на матч Войводина Нови Сад 1:2 АПОЭЛ

    Исход игры
    Войводина Нови Сад
    11.9% (13)
    Ничья
    41.3% (45)
    АПОЭЛ
    46.8% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.45% (39)
    Меньше
    63.55% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    73.83% (79)
    Нет
    26.17% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (41)
    1:2 АПОЭЛ
    25.7% (28)
    0:1 АПОЭЛ
    14.7% (16)
    2:1 Войводина Нови Сад
    6.4% (7)
    0:2 АПОЭЛ
    3.7% (4)
    2:0 Войводина Нови Сад
    2.8% (3)
    1:0 Войводина Нови Сад
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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