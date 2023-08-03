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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Кауно Жальгирис
0:1
Перерыв
Лех
0'
4' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
0:1
14' Гол
Мархвиньски Филип

Ход матча

4'
 
Мархвиньски Филип
14'
0:1
Мархвиньски Филип
(Блажич Миха)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 112
Кауно Жальгирис 4.5% (5)
X 11.6% (13)
Лех 83.9% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кауно Жальгирис
Ничья
Лех
5.60
6.50
1.59
Все Коэффициенты
22
Микеленис
Дейвидас
80
Клонюнас
Эдвинас
99
Спано
Максим
93
Гирдвайнис
Эдвинас
43
Jason
Noslin
97
Andrii
Karvatskyi
10
Сиргедас
Гратас
14
Узела
Каролис
17
Арманавичюс
Вилюс
11
Аусменди
Хабьер
88
Фасе
Антон
41
Bartosz
Mrozek
2
Перейра
Жоэл
III
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
17
Шимчак
Филип
10
Мархвиньски
Филип
7
Соуза
Афонсу
54
Вилак
Филип
90
Собех
Артур
Кауно Жальгирис
5-3-2
Лех
4-1-4-1

История личных встреч

Кауно Жальгирис
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Кауно Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасе Антон 1 0.5
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 1 0.5
Муравски Радослав 1 0.5
Милич Антонио 1 0.5
Мархвиньски Филип 1 0.5
Блажич Миха 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Перейра Жоэл III 0 0

Карточки

Кауно Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Должников Артур 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мархвиньски Филип 1 0

Результаты матчей

Кауно Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Кауно Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кауно Жальгирис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 1:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 1:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0
Кауно Жальгирис - Шяуляй 3:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Кауно Жальгирис - Судува 1:1 Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 0:0 Кауно Жальгирис - Банга Гаргждай 0:0 Кауно Жальгирис - Дайнава Алитус 1:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Кауно Жальгирис - Судува 3:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Кауно Жальгирис - Ритеряй 3:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 0:0
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лех - Радомьяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0
Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1

Результаты матчей

Кауно Жальгирис
Лех

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кауно Жальгирис
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
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Прогнозы 112
Кауно Жальгирис 4.5% (5)
X 11.6% (13)
Лех 83.9% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кауно Жальгирис
Ничья
Лех
5.60
6.50
1.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кауно Жальгирис 0:1 Лех онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кауно Жальгирис 0:1 Лех

Исход игры
Кауно Жальгирис
4.5% (5)
Ничья
11.6% (13)
Лех
83.9% (94)
Тотал 2.5
Больше
59.63% (65)
Меньше
40.37% (44)
Обе команды забьют
Да
68.81% (75)
Нет
31.19% (34)
Популярный счёт
1:2 Лех
49.1% (55)
0:1 Лех
17% (19)
1:1 Ничья
10.7% (12)
0:2 Лех
9.8% (11)
1:3 Лех
4.5% (5)
1:0 Кауно Жальгирис
1.8% (2)
0:3 Лех
1.8% (2)
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