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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Кауно Жальгирис
1:2
Конец матча
Лех
0'
4' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
0:1
14' Гол
Мархвиньски Филип
81' Желтая карточка
Клонюнас Эдвинас
0:1
82' Не забитый пенальти
Собех Артур
83' Желтая карточка
Пиньот Максимилиан
87' Желтая карточка
Узела Каролис
0:2
90' Гол
Ба-Луа Адриэль
1:2
90' Гол
Узела Каролис
90'+6

Ход матча

4'
 
Мархвиньски Филип
14'
0:1
Мархвиньски Филип
(Блажич Миха)
46'
Латушан Розарио
Andrii Karvatskyi
 
46'
 
Пиньот Максимилиан
Милич Антонио
46'
 
Квеквескири Ника
Соуза Афонсу
61'
 
Ба-Луа Адриэль
Вилак Филип
64'
Шилкайтис Каролис
Арманавичюс Вилюс
 
64'
Должников Артур
Сиргедас Гратас
 
64'
Вальскис Нериюс
Аусменди Хабьер
 
69'
 
Хотич Дино
Шимчак Филип
75'
 
Червински Алан
Блажич Миха
81'
Клонюнас Эдвинас
 
82'
0:1
Собех Артур
83'
 
Пиньот Максимилиан
87'
Узела Каролис
 
90'
0:2
Ба-Луа Адриэль
(Червински Алан)
90'
Узела Каролис
1:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 112
Кауно Жальгирис 4.5% (5)
X 11.6% (13)
Лех 83.9% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Микеленис
Дейвидас
80
Клонюнас
Эдвинас
99
Спано
Максим
93
Гирдвайнис
Эдвинас
43
Jason
Noslin
97
Andrii
Karvatskyi
10
Сиргедас
Гратас
14
Узела
Каролис
17
Арманавичюс
Вилюс
11
Аусменди
Хабьер
88
Фасе
Антон
41
Bartosz
Mrozek
2
Перейра
Жоэл
III
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
17
Шимчак
Филип
10
Мархвиньски
Филип
7
Соуза
Афонсу
54
Вилак
Филип
90
Собех
Артур
Кауно Жальгирис
5-3-2
Лех
4-1-4-1

История личных встреч

Кауно Жальгирис
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Кауно Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узела Каролис 1 0.5
Фасе Антон 1 0.5
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 1 0.5
Муравски Радослав 1 0.5
Милич Антонио 1 0.5
Ба-Луа Адриэль 1 0.5
Мархвиньски Филип 1 0.5
Блажич Миха 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Червински Алан 0 0
Перейра Жоэл III 0 0

Карточки

Кауно Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Клонюнас Эдвинас 1 0
Узела Каролис 1 0
Должников Артур 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мархвиньски Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0

Результаты матчей

Кауно Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Кауно Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Кауно Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кауно Жальгирис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 1:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 1:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0
Кауно Жальгирис - Шяуляй 3:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Кауно Жальгирис - Судува 1:1 Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 0:0 Кауно Жальгирис - Банга Гаргждай 0:0 Кауно Жальгирис - Дайнава Алитус 1:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Кауно Жальгирис - Судува 3:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Кауно Жальгирис - Ритеряй 3:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 0:0
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лех - Радомьяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0
Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1

Результаты матчей

Кауно Жальгирис
Лех

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кауно Жальгирис
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Блажич Миха сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Мархвиньски Филип бьет в цель!
    • 4'
      Мархвиньски Филип получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dariaus Ir Gireno Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Кауно Жальгирис 4.5% (5)
    X 11.6% (13)
    Лех 83.9% (94)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кауно Жальгирис 1:2 Лех онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кауно Жальгирис 1:2 Лех

    Исход игры
    Кауно Жальгирис
    4.5% (5)
    Ничья
    11.6% (13)
    Лех
    83.9% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.63% (65)
    Меньше
    40.37% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    68.81% (75)
    Нет
    31.19% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Лех
    49.1% (55)
    0:1 Лех
    17% (19)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    0:2 Лех
    9.8% (11)
    1:3 Лех
    4.5% (5)
    1:0 Кауно Жальгирис
    1.8% (2)
    0:3 Лех
    1.8% (2)
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