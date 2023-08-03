Тур: 2. Стадион: Dariaus Ir Gireno Stadium.
1:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаМархвиньски Филип
0:1
14' ГолМархвиньски Филип
81' Желтая карточкаКлонюнас Эдвинас
0:1
82' Не забитый пенальтиСобех Артур
83' Желтая карточкаПиньот Максимилиан
87' Желтая карточкаУзела Каролис
0:2
90' ГолБа-Луа Адриэль
1:2
90' ГолУзела Каролис
90'+6
Ход матча
14'
0:1
81'
82'
0:1
87'
90'
0:2
90'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
99
Спано
Максим
43
Jason
Noslin
88
Фасе
Антон
23
Блажич
Миха
17
Шимчак
Филип
54
Вилак
Филип
90
Собех
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Спано МаксимЗащитник
- Защитник
-
43 Jason NoslinЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Фасе АнтонНападающий
- Запасные игроки
-
13 Плукас ИгнасВратарь
- Защитник
-
18 Сет СинсереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
83 Pijus Nainys
-
-
-
-
Главный тренер: Марюс Станкявичюс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Кауно Жальгирис
Лех
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Кауно Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узела Каролис
|1
|0.5
|Фасе Антон
|1
|0.5
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотич Дино
|1
|0.5
|Муравски Радослав
|1
|0.5
|Милич Антонио
|1
|0.5
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.5
|Мархвиньски Филип
|1
|0.5
|Блажич Миха
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
Карточки
Кауно Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0
|Клонюнас Эдвинас
|1
|0
|Узела Каролис
|1
|0
|Должников Артур
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
Кауно Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Кауно Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Кауно Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кауно Жальгирис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 1:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 1:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0
Кауно Жальгирис - Шяуляй 3:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Кауно Жальгирис - Судува 1:1 Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 0:0 Кауно Жальгирис - Банга Гаргждай 0:0 Кауно Жальгирис - Дайнава Алитус 1:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Кауно Жальгирис - Судува 3:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Кауно Жальгирис - Ритеряй 3:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 0:0
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лех - Радомьяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0
Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1
Результаты матчей
Кауно Жальгирис
Лех
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кауно Жальгирис
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кауно Жальгирис 1:2 Лех
Исход игры
Кауно Жальгирис
4.5% (5)
Ничья
11.6% (13)
Лех
83.9% (94)
Тотал 2.5
Больше
59.63% (65)
Меньше
40.37% (44)
Обе команды забьют
Да
68.81% (75)
Нет
31.19% (34)
Популярный счёт
1:2 Лех
49.1% (55)
0:1 Лех
17% (19)
1:1 Ничья
10.7% (12)
0:2 Лех
9.8% (11)
1:3 Лех
4.5% (5)
1:0 Кауно Жальгирис
1.8% (2)
0:3 Лех
1.8% (2)
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