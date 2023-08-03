  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Залаэгерсег
0:0
Первый тайм: 3'
Осиек
0'
Прогнозы 110
Залаэгерсег 16.4% (18)
X 45.5% (50)
Осиек 38.2% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Залаэгерсег
Ничья
Осиек
2.75
3.35
2.90
Все Коэффициенты
95
Гьурьян
Мартон
17
Хусти
Андраш
37
Мочи
Отилла
33
Сафронов
Александр
44
Гергени
Бенце
70
Убочиома
Мешак
11
Сендреи
Норберт
18
Санкович
Боян
10
Тойти
Матиаш
9
Шайбан
Мате
77
Солой
Соболч
31
Маленица
Марко
17
Гржан
Шиме
23
Брлек
Петар
5
Мкртчян
Степа
55
Драмбаев
Aлександр
6
Неяшмич
Дарко
41
Эвангелу
Стефанос
7
Югович
Ведран
66
Пушич
Петар
13
Мьерес
Рамон
11
Цакташ
Мийо
Залаэгерсег
4-4-2
Осиек
4-3-3

История личных встреч

Залаэгерсег
Осиек

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Залаэгерсег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьерес Рамон 1 0.5
Гржан Шиме 0 0

Карточки

Залаэгерсег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойти Матиаш 1 0
Убочиома Мешак 1 0
Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьерес Рамон 1 0
Domagoj Bukvic 1 0

Результаты матчей

Залаэгерсег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Залаэгерсег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Залаэгерсег
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Залаэгерсег - Кишварда 0:2 Осиек - Залаэгерсег 1:0 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2
Дьирмот - Залаэгерсег 1:2 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Богемианс Дублин - Залаэгерсег 1:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Фехервар - Залаэгерсег 3:0 Вашаш - Залаэгерсег 1:1 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 2:1 Будафок - Залаэгерсег 0:2 Мезёкёвешд - Залаэгерсег 1:2 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 1:0 Уйпешт - Залаэгерсег 3:2 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0
Осиек
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рудеш - Осиек 3:4 Осиек - Залаэгерсег 1:0 Осиек - Славен 6:1 Осиек - Фехервар 0:2
Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2 Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1 Осиек - Тисакечке 0:0 Осиек - Шибеник 0:0 Осиек - Хайдук 0:2

Результаты матчей

Залаэгерсег
Осиек

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Залаэгерсег
Осиек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZTE Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 110
Залаэгерсег 16.4% (18)
X 45.5% (50)
Осиек 38.2% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Залаэгерсег
Ничья
Осиек
2.75
3.35
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Залаэгерсег 0:0 Осиек онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогнозы на матч Залаэгерсег 0:0 Осиек

Исход игры
Залаэгерсег
16.4% (18)
Ничья
45.5% (50)
Осиек
38.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (45)
1:2 Осиек
15.5% (17)
0:1 Осиек
15.5% (17)
2:1 Залаэгерсег
7.3% (8)
1:0 Залаэгерсег
4.5% (5)
2:0 Залаэгерсег
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
0:2 Осиек
2.7% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Залаэгерсег
Осиек
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 