Тур: 2. Стадион: ЗТЕ Арена.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
17
Хусти
Андраш
37
Мочи
Отилла
10
Тойти
Матиаш
77
Солой
Соболч
17
Гржан
Шиме
23
Брлек
Петар
66
Пушич
Петар
13
Мьерес
Рамон
11
Цакташ
Мийо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Хусти АндрашЗащитник
-
37 Мочи ОтиллаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тойти МатиашПолузащитник
- Нападающий
-
77 Солой СоболчНападающий
- Запасные игроки
-
46 Кэче БенцеВратарь
-
21 Чока ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Беди БенцеПолузащитник
- Нападающий
-
12 Икоба ЭдувиНападающий
-
80 Milan Klausz
-
Главный тренер: Gabor Boer
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гржан ШимеЗащитник
-
23 Брлек ПетарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Пушич ПетарНападающий
-
13 Мьерес РамонНападающий
-
11 Цакташ МийоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Хирош АмерПолузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Степан
История личных встреч
Залаэгерсег
Осиек
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Залаэгерсег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Осиек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мьерес Рамон
|1
|0.5
|Гржан Шиме
|0
|0
Карточки
Залаэгерсег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойти Матиаш
|1
|0
|Убочиома Мешак
|1
|0
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьерес Рамон
|1
|0
|Domagoj Bukvic
|1
|0
Результаты матчей
Залаэгерсег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Залаэгерсег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Залаэгерсег
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Залаэгерсег - Кишварда 0:2 Осиек - Залаэгерсег 1:0 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2
Дьирмот - Залаэгерсег 1:2 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Богемианс Дублин - Залаэгерсег 1:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Фехервар - Залаэгерсег 3:0 Вашаш - Залаэгерсег 1:1 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 2:1 Будафок - Залаэгерсег 0:2 Мезёкёвешд - Залаэгерсег 1:2 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 1:0 Уйпешт - Залаэгерсег 3:2 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0
Осиек
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рудеш - Осиек 3:4 Осиек - Залаэгерсег 1:0 Осиек - Славен 6:1 Осиек - Фехервар 0:2
Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2 Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1 Осиек - Тисакечке 0:0 Осиек - Шибеник 0:0 Осиек - Хайдук 0:2
Результаты матчей
Залаэгерсег
Осиек
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Залаэгерсег
Осиек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
Прогнозы на матч Залаэгерсег 0:0 Осиек
Исход игры
Залаэгерсег
16.4% (18)
Ничья
45.5% (50)
Осиек
38.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (45)
1:2 Осиек
15.5% (17)
0:1 Осиек
15.5% (17)
2:1 Залаэгерсег
7.3% (8)
1:0 Залаэгерсег
4.5% (5)
2:0 Залаэгерсег
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
0:2 Осиек
2.7% (3)
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