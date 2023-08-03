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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Залаэгерсег
1:2
Конец матча
Осиек
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Гергени Бенце
42' Желтая карточка
Икоба Эдуви
63' Желтая карточка
Хусти Андраш
70' Желтая карточка
Гергени Бенце
72' Желтая карточка
Мкртчян Степа
0:2
73' Гол
Шполярич Йосип
1:2
82' Гол
Икоба Эдуви
84' Желтая карточка
Мочи Отилла
90' Желтая карточка
Маленица Марко
90'+9

Ход матча

9'
0:1
Гергени Бенце
35'
Икоба Эдуви
Убочиома Мешак
 
42'
Икоба Эдуви
 
58'
 
Фиолич Иван
Югович Ведран
63'
Хусти Андраш
 
66'
 
Шполярич Йосип
Цакташ Мийо
66'
 
Хирош Амер
Пушич Петар
68'
Чока Даниэль
Шайбан Мате
 
68'
Milan Klausz
Тойти Матиаш
 
68'
Ковач Барнабаш
Санкович Боян
 
70'
Гергени Бенце
 
72'
 
Мкртчян Степа
73'
0:2
Шполярич Йосип
(Гржан Шиме)
81'
Миловановик Даниэль
Гергени Бенце
 
81'
 
Фучак Кристиан
Мьерес Рамон
81'
 
Гедес Ренан
Гржан Шиме
82'
Икоба Эдуви
1:2
84'
Мочи Отилла
 
90'
 
Маленица Марко

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 110
Залаэгерсег 16.4% (18)
X 45.5% (50)
Осиек 38.2% (42)
Все прогнозы
95
Гьурьян
Мартон
17
Хусти
Андраш
37
Мочи
Отилла
33
Сафронов
Александр
44
Гергени
Бенце
70
Убочиома
Мешак
11
Сендреи
Норберт
18
Санкович
Боян
10
Тойти
Матиаш
9
Шайбан
Мате
77
Солой
Соболч
31
Маленица
Марко
17
Гржан
Шиме
23
Брлек
Петар
5
Мкртчян
Степа
55
Драмбаев
Aлександр
6
Неяшмич
Дарко
41
Эвангелу
Стефанос
7
Югович
Ведран
66
Пушич
Петар
13
Мьерес
Рамон
11
Цакташ
Мийо
Залаэгерсег
4-4-2
Осиек
4-3-3

История личных встреч

Залаэгерсег
Осиек

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Залаэгерсег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икоба Эдуви 1 0.5
Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шполярич Йосип 1 0.5
Мьерес Рамон 1 0.5
Гржан Шиме 0 0
Цакташ Мийо 0 0

Карточки

Залаэгерсег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойти Матиаш 1 0
Мочи Отилла 1 0
Гергени Бенце 1 0
Хусти Андраш 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Убочиома Мешак 1 0
Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маленица Марко 1 0
Мьерес Рамон 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Domagoj Bukvic 1 0

Результаты матчей

Залаэгерсег
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Залаэгерсег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Залаэгерсег
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Залаэгерсег
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Залаэгерсег - Кишварда 0:2 Осиек - Залаэгерсег 1:0 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2
Дьирмот - Залаэгерсег 1:2 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Богемианс Дублин - Залаэгерсег 1:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Фехервар - Залаэгерсег 3:0 Вашаш - Залаэгерсег 1:1 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 2:1 Будафок - Залаэгерсег 0:2 Мезёкёвешд - Залаэгерсег 1:2 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 1:0 Уйпешт - Залаэгерсег 3:2 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0
Осиек
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рудеш - Осиек 3:4 Осиек - Залаэгерсег 1:0 Осиек - Славен 6:1 Осиек - Фехервар 0:2
Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2 Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1 Осиек - Тисакечке 0:0 Осиек - Шибеник 0:0 Осиек - Хайдук 0:2

Результаты матчей

Залаэгерсег
Осиек

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Залаэгерсег
Осиек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Пушич Петар уходит с поля. Хирош Амер выходит вместо него
    • 63'
      Andras Huszti получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Югович Ведран уходит с поля. Фиолич Иван выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Икоба Эдуви получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Убочиома Мешак уходит с поля. Икоба Эдуви выходит вместо него
    • 9'
      Цакташ Мийо сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Bence Gergenyi уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZTE Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Залаэгерсег 16.4% (18)
    X 45.5% (50)
    Осиек 38.2% (42)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Залаэгерсег 1:2 Осиек онлайн

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    Прогнозы на матч Залаэгерсег 1:2 Осиек

    Исход игры
    Залаэгерсег
    16.4% (18)
    Ничья
    45.5% (50)
    Осиек
    38.2% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.85% (29)
    Меньше
    73.15% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    67.59% (73)
    Нет
    32.41% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (45)
    1:2 Осиек
    15.5% (17)
    0:1 Осиек
    15.5% (17)
    2:1 Залаэгерсег
    7.3% (8)
    1:0 Залаэгерсег
    4.5% (5)
    2:0 Залаэгерсег
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    0:2 Осиек
    2.7% (3)
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