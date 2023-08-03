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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Atilla Karaoglan
АГФ Орхус
1:0
Первый тайм: 34'
Брюгге
0'
1:0
3' Гол
Беихмо Феликс

Ход матча

3'
Беихмо Феликс
(Тингагер Фредерик)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 108
АГФ Орхус 1.9% (2)
X 11.1% (12)
Брюгге 87% (94)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Брюгге
3.10
3.80
5.20
Все Коэффициенты
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
31
Бех
Тобиас
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
19
Каль
Эрик
13
Серра
Янни
8
Андерсон
Микаэль
22
Миньоле
Симон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
17
Бушанан
Тажон
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
7
Сков-Ольсен
Андреас
76
Верман
Ромео
АГФ Орхус
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Брюгге

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беихмо Феликс 1 0.5
Тингагер Фредерик 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ритс Матс 1 0.5
Ветлесен Уго 1 0.5
Бушанан Тажон 1 0.5
Сков-Ольсен Андреас 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Томас 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3
АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0
Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2
Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Брюгге

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 37%, Брюгге: 63%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Брюгге
  • 33'
    Брюгге контролирует мяч.
  • 32'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 31'
    Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Прогнозы 108
    АГФ Орхус 1.9% (2)
    X 11.1% (12)
    Брюгге 87% (94)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АГФ Орхус
    Ничья
    Брюгге
    3.10
    3.80
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АГФ Орхус 1:0 Брюгге онлайн

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    Прогнозы на матч АГФ Орхус 1:0 Брюгге

    Исход игры
    АГФ Орхус
    1.8% (2)
    Ничья
    11.8% (13)
    Брюгге
    86.4% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.34% (56)
    Меньше
    47.66% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    59.81% (64)
    Нет
    40.19% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Брюгге
    35.5% (39)
    0:2 Брюгге
    22.7% (25)
    0:1 Брюгге
    12.7% (14)
    1:1 Ничья
    10.9% (12)
    1:3 Брюгге
    6.4% (7)
    0:3 Брюгге
    2.7% (3)
    2:1 АГФ Орхус
    1.8% (2)
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