Тур: 2. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Atilla Karaoglan
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
31
Бех
Тобиас
19
Каль
Эрик
13
Серра
Янни
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
76
Верман
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Брюгге
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беихмо Феликс
|1
|0.5
|Тингагер Фредерик
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ритс Матс
|1
|0.5
|Ветлесен Уго
|1
|0.5
|Бушанан Тажон
|1
|0.5
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехеле Брэндон
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3
АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0
Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2
Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Брюгге
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогнозы на матч АГФ Орхус 1:0 Брюгге
Исход игры
АГФ Орхус
1.8% (2)
Ничья
11.8% (13)
Брюгге
86.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
52.34% (56)
Меньше
47.66% (51)
Обе команды забьют
Да
59.81% (64)
Нет
40.19% (43)
Популярный счёт
1:2 Брюгге
35.5% (39)
0:2 Брюгге
22.7% (25)
0:1 Брюгге
12.7% (14)
1:1 Ничья
10.9% (12)
1:3 Брюгге
6.4% (7)
0:3 Брюгге
2.7% (3)
2:1 АГФ Орхус
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!