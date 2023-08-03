Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Скораш Михал наказан за толчок Тобиас Бех

46' Верман Ромео получает желтую карточку за толчок соперника.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Кюйпер Максим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Акото Михаэль получает желтую карточку за толчок соперника.

42' Матч возобновлен

41' Тобиас Бех грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

41' Сков-Ольсен Андреас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

40' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

39' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Брюгге

36' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Брюгге

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Рафаэль Онедика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Кристенсен Томас нанес удар головой, но Симон Миньоле спокойно отбил мяч.

26' Серра Янни нанес удар головой, но Симон Миньоле спокойно отбил мяч.

26' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

25' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

24' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

18' Кюйпер Максим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Кюйпер Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника

12' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

12' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Акото Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

10' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

10' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

9' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

9' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

8' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мехеле Брэндон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Верман Ромео нанес удар головой, но Бэйли Пикок-Фаррелл спокойно отбил мяч.

7' Ветлесен Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Брюгге

7' Рафаэль Онедика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Акото Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кюйпер Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

6' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Тобиас Бех наказан за толчок Кюйпер Максим

5' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брюгге начинает с центра поля