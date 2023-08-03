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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Atilla Karaoglan
АГФ Орхус
1:0
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
3' Гол
Беихмо Феликс
41' Желтая карточка
Сков-Ольсен Андреас
41' Желтая карточка
Бех Тобиас
44' Желтая карточка
Акото Михаэль
45' Желтая карточка
Верман Ромео
62' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
90' Желтая карточка
Ритс Матс
90'+5

Ход матча

3'
Беихмо Феликс
(Тингагер Фредерик)
1:0
41'
 
Сков-Ольсен Андреас
41'
Бех Тобиас
 
44'
Акото Михаэль
 
45'
 
Верман Ромео
46'
 
Нуса Антонио
Скораш Михал
46'
 
Родригеш Тьяго
Верман Ромео
57'
Бьюр Петер
Андерсон Микаэль
 
57'
Мортенсен Патрик
Серра Янни
 
62'
Кнудсен Магнус
 
74'
Хенриксен Тобиас
Беихмо Феликс
 
74'
Adam Daghim
Бех Тобиас
 
75'
 
Ритс Матс
Сков-Ольсен Андреас
82'
Мадсен Мадс Эмиль
Кнудсен Магнус
 
83'
 
Саббе Кириани
Бушанан Тажон
90'
 
Нильсен Каспер
Ветлесен Уго
90'
 
Ритс Матс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 110
АГФ Орхус 1.8% (2)
X 11.8% (13)
Брюгге 86.4% (95)
Все прогнозы
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
31
Бех
Тобиас
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
19
Каль
Эрик
13
Серра
Янни
8
Андерсон
Микаэль
22
Миньоле
Симон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
17
Бушанан
Тажон
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
7
Сков-Ольсен
Андреас
76
Верман
Ромео
АГФ Орхус
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Брюгге

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беихмо Феликс 1 0.5
Тингагер Фредерик 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ритс Матс 1 0.5
Ветлесен Уго 1 0.5
Бушанан Тажон 1 0.5
Сков-Ольсен Андреас 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Томас 1 0
Акото Михаэль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Кнудсен Магнус 1 0
Бех Тобиас 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Ритс Матс 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Верман Ромео 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3
АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0
Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2
Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Брюгге

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но АГФ Орхус вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 41%, Брюгге: 59%.
  • 95'
    Саббе Кириани из команды Брюгге перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Тактическая замена. Ветлесен Уго уходит с поля и его заменяет Нильсен Каспер
    • 90'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 40%, Брюгге: 60%.
    • 89'
      Мадсен Мадс Эмиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Брюгге пытается что-то создать.
    • 88'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 87'
      Кюйпер Максим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    АГФ Орхус 1.8% (2)
    X 11.8% (13)
    Брюгге 86.4% (95)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч АГФ Орхус 1:0 Брюгге онлайн

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    Прогнозы на матч АГФ Орхус 1:0 Брюгге

    Исход игры
    АГФ Орхус
    1.8% (2)
    Ничья
    11.8% (13)
    Брюгге
    86.4% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.34% (56)
    Меньше
    47.66% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    59.81% (64)
    Нет
    40.19% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Брюгге
    35.5% (39)
    0:2 Брюгге
    22.7% (25)
    0:1 Брюгге
    12.7% (14)
    1:1 Ничья
    10.9% (12)
    1:3 Брюгге
    6.4% (7)
    0:3 Брюгге
    2.7% (3)
    2:1 АГФ Орхус
    1.8% (2)
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